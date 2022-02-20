Piatek non si nasconde: ''Felice di essere tornato in Italia, crediamo fortemente nel quarto posto''
Piatek non nasconde l'entusiasmo e le ambizioni europee per la Fiorentina. Suo il gol decisivo per la vittoria sull'Atalanta.
A cura di Redazione Labaroviola
20 febbraio 2022 14:49
Nell'immediato dopo partita parole entusiaste per Krzysztof Piątek, autore del gol da tre punti contro l'Atalanta. Queste le sue parole:
''Oggi partita durissima, Demiral fortissimo, molto difficile da affrontare. Sono felice di essere tornato in Italia, le cose vanno bene quando la squadra funziona così bene. Crediamo al quarto posto, ma adesso abbiamo in mente unicamente l'impegno di sabato con il Sassuolo''.
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