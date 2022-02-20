PAGELLE VIOLA, PIATEK BOMBER, MILENKOVIC INSUPERABILE, GONZALEZ GRANDE ASSIST

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina per la partita contro l'Atalanta, giocata alle 12.30Dragowski 7 Provvidenziale nel primo tempo dove blocca Koopmeiners che stava da solo davanti la porta, per...

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina per la partita contro l'Atalanta, giocata alle 12.30

Dragowski 7 Provvidenziale nel primo tempo dove blocca Koopmeiners che stava da solo davanti la porta, perfetta anche la scelta di uscire per chiudergli più spazi

Odriozola 6 Non è una partita facile per lo spagnolo contro un avversario che spesso lo punta e va in velocita. Tiene bene con ordine

Milenkovic 7 Sostituito per il giallo che sarebbe potuto diventare pericolo, fa una partita perfetta dove non sbaglia praticamente nulla

Igor 6,5 Anche lui fa una partita ordinata e precisa, non era facile vista la grande velocità e rapidità bergamasca

Biraghi 6 Partita in media con il resto della stagione, ordinato e puntuale, senza sbavature

Torreira 6 Mezz'ora di geometrie e precisione, esce per un problema fisico. Speriamo non sia nulla di serio e preoccupante

Amrabat 6.5 Tonificato dal gol di La Spezia è prezioso in fase di contenimento andando a proteggere spesso e bene la difesa

Bonaventura 6 In una partita di sofferenza Jack aiuta tanto in fase di costruzione, meno utile in fase offensiva ma non per colpa sua

Castrovilli 5,5 Primo tempo parecchio sottotono che culmina con la scelta senza senso di non mettere in mezzo l'ultima palla del primo tempo su punizione. Pronti via e cerca di rifarsi con una grande palla per Nico Gonzalez in cui chiude anche la conclusione scippandola a Piatek che non ha gradito.

Nico Gonzalez 7 Semplicemente eccezionale la sua giocata che porta al gol di Piatek, fa la solita partita dove salta sistematicamente tutti e prende un sacco di calci

Sottil 6,5 Sempre meglio partita dopo partita per intensità, continuità. Mette in grande difficoltà tutti gli avversari che lo marcano, da Toloi (fatto ammonire) e Hateboer

Piatek 7 Partita di lotta con Demiral, bomber implacabile sfrutta l'unica occasione che ha in tutta la partita

Maleh 6,5 Si prende alcune preziose punizioni per dar fiato alla squadra in un momento delicato

IL GOL MERAVIGLIOSO DI GIUSEPPE ROSSI

https://www.labaroviola.com/giuseppe-rossi-segna-un-gol-meraviglioso-serpentina-e-dribbling-in-mezzo-a-cinque-difensori/166153/