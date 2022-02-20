L'Atalanta non smette di piangere per il fuorigioco, che però c'è perchè Hateboer è attivo

Doveva essere silenzio stampa ma cosi non è in casa Atalanta dove prima il dirigente poi sul sito ufficiale hanno protestato per il gol annullato

Giudicate voi… E poi il fermo immagine del lancio di Pezzella dalla sinistra che dà il via al gol poi annullato di Ruslan Malinovskyi. Così l’Atalanta, senza tante parole, polemizza ulteriormente attraverso il proprio sito ufficiale contro la decisione arbitrale che ha negato il possibile pareggio contro la Fiorentina. Gli orobici, che contro la Juventus avevano dato vita a una vibrante protesta tramite il dg Marino, questa volta hanno scelto la strada del silenzio stampa. Ma non web. Cosi scrive TMW

In realtà il fuorigioco c'è perchè Hateboer è in posizione di fuorigioco e cerca di prendere la palla quindi il fuorigioco è da considerare in maniera attiva, anche perchè i difensori della Fiorentina vanno anche a marcare il calciatore atalantino in fuorigioco con il tentativo di entrambe le parti di raggiungere il pallone, dunque il Var non sbaglia nell'annullare il gol di Malinovskyi.

INTANTO GASPERINI MANDA IN TRIPUDIO LO STADIO FRANCHI

https://www.labaroviola.com/gasperini-espulso-i-tifosi-della-fiorentina-in-tripudio-fanno-ohh-aspettando-luscita/166280/