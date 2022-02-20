Gasperini espulso, i tifosi della Fiorentina in tripudio fanno "Ohh" aspettando l'uscita dal campo

Gasperini perde la terza partita su tre in questa stagione contro l'Atalanta e il tecnico se la prende ancora una volta con l'arbitro

Il gol annullato all'Atalanta per il netto fuorigioco di Hateboer ha mandato su tutte le furie Gian Piero Gasperini che è stato cosi espulso dall'arbitro Doveri, il tecnico atalantino uscendo dal campo è stato accompagnato all'uscita da tutto lo stadio che ha aspettato con un lungo "Ohh" la sua discesa negli spogliatoi accolta con un vero e proprio boato. Insomma non è proprio amore tra Gasperini e i tifosi della Fiorentina.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA

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