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Gasperini espulso, i tifosi della Fiorentina in tripudio fanno "Ohh" aspettando l'uscita dal campo

Gasperini perde la terza partita su tre in questa stagione contro l'Atalanta e il tecnico se la prende ancora una volta con l'arbitro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 febbraio 2022 15:14
Gasperini espulso, i tifosi della Fiorentina in tripudio fanno "Ohh" aspettando l'uscita dal campo -
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Gasperini espulso, i tifosi della Fiorentina in tripudio fanno "Ohh" aspettando l'uscita dal campo

Il gol annullato all'Atalanta per il netto fuorigioco di Hateboer ha mandato su tutte le furie Gian Piero Gasperini che è stato cosi espulso dall'arbitro Doveri, il tecnico atalantino uscendo dal campo è stato accompagnato all'uscita da tutto lo stadio che ha aspettato con un lungo "Ohh" la sua discesa negli spogliatoi accolta con un vero e proprio boato. Insomma non è proprio amore tra Gasperini e i tifosi della Fiorentina.

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