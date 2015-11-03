Notizie Stadio Franchi Fiorentina

"Tempi rispettati, stadio Franchi finito nel 2029, Campo di Marte pronto per EURO 2032"
13 marzo 2026 22:41
La nuova Fiesole "costa" l'abbattimento di 24 alberi. Protesta Campo di Marte: "Attenti al Karma"
23 gennaio 2026 21:57
Nardella si lava le mani sul Franchi, Renzi furioso: "Ci ha deriso per anni, meno male non c'è più"
24 ottobre 2025 21:36
"Al Franchi lavori infiniti? Scelta sciagurata di Nardella, lo Stadio lo avrebbe fatto Commisso"
22 ottobre 2025 23:12
La Fiorentina scrive: "Malcontento dopo le notizie del comune sui lavori al Franchi. Scenario trasloco"
22 ottobre 2025 19:48
Ferrari: "Prima di investire sul Franchi abbiamo chiesto informazioni che ancora non ci hanno dato"
02 ottobre 2025 12:21
Abbonamenti boom per la Fiorentina, il limite è 12 mila. Adesso posti riservati ai vecchi abbonati
21 luglio 2025 14:24
La proposta del consigliere: "Cassonetti bianconeri fuori dal Franchi per risolvere problema rifiuti"
20 marzo 2025 18:59
Nico Gonzalez: "L'atmosfera al Franchi? Fa parte del calcio. Sapevo mi avrebbero insultato"
18 marzo 2025 23:23
Vitale: "A Firenze sono contenti: hanno battuto Juve e Milan, ma poi non si può arrivare noni"
18 marzo 2025 22:05
Brutte notizie per i tifosi della Fiorentina allo stadio, prevista pioggia consistente a Firenze in serata
13 marzo 2025 11:59
Intesa Comune-Fiorentina per giocare al Franchi anche l'anno prossimo, ora il cronoprogramma
21 dicembre 2024 23:59
Il Corriere dello Sport non ci sta: "Franchi semideserto, questa Fiorentina merita un'altra atmosfera"
13 dicembre 2024 09:31
Fino ad ora per il restyling del Franchi sono stati spesi 16,6 milioni del budget di 151 milioni previsti
30 settembre 2024 18:48
Giani: "Incontro di cordialità con Commisso. Franchi? Come Regione non abbiamo competenze sul tema"
23 settembre 2024 19:37
TgR Rai: "Commisso ha pranzato con il presidente Giani. Incontro costruttivo, hanno parlato anche del Franchi"
23 settembre 2024 19:05
Repubblica svela: “Nuovo Franchi, Fiesole pronta tra un anno. Chiusura cantieri nel 2028”
21 settembre 2024 09:32
I lavori al Padovani pronti a partire ma la Fiorentina non ha nessuna intenzione di andarci a giocare
11 settembre 2024 09:26
La Fiorentina non vuole giocare al Padovani e per questo i lavori al Franchi andranno oltre il 2028
10 settembre 2024 10:18
La Fiorentina ha perso il ricorso contro il Comune per lo stop ai lavori del Franchi: il restyling continua
24 luglio 2024 18:08
Nardella: "Fermare i lavori del Franchi sarebbe un autogol. Per 30 anni si è parlato di rifare lo stadio"
23 luglio 2024 18:28
La Fiorentina chiede di fermare i lavori al Franchi: il giudice ha preso tempo per decidere chi ha ragione
18 luglio 2024 19:12
Nazione, La Fiorentina vuole spostare il settore ospiti in Maratona. Prossima settimana riunione definitiva
12 luglio 2024 16:33
I tifosi della Fiorentina rispondono come sempre presente. Già venduti 3000 abbonamenti dopo poche ore
11 luglio 2024 18:14
Peruzzo: "Non sappiamo quanti biglietti ci saranno per le partite. Nessuna indicazione per il settore ospiti"
10 luglio 2024 19:23
Schmidt promette: "Faremo pace con la Fiorentina e Firenze avrà nuovo stadio. Ci sono aree per ospitarlo"
19 giugno 2024 18:06
Curva Fiesole: "Ripartiamo da noi e dal nostro infinito amore che mai verrà scalfito"
03 giugno 2024 23:03
Il Franchi è sold out per Olympiacos-Fiorentina. In circa 30000 vedranno la finale dai maxischermi
27 maggio 2024 17:58
Anche il Franchi sarà una bolgia. Già venduti 10000 biglietti in 3 ore per Olympiacos-Fiorentina
20 maggio 2024 19:13
Radio Bruno rivela: "Maxischermi al Franchi per la finale. Olympiacos-Fiorentina anche nei bar del V. Park"
11 maggio 2024 18:26
Galli: "Curva Ferrovia chiusa per lavori ma non c'è 1 operaio a lavorare. Un danno per la Fiorentina"
06 maggio 2024 14:01
Il nuovo Franchi sarà uno dei 5 stadi di Euro 2032? Oggi incontro tra Fiorentina, Comune ed Abodi
30 aprile 2024 17:09
Tifosi del Club Brugge in rivolta, troppi 700 euro per la trasferta a Firenze
23 aprile 2024 22:57
Schmidt: "Progetto stadio un bluff, non ci sono 500mln, non sprecherò altri soldi"
16 aprile 2024 21:12
Meloni: "Fondi Pnrr per il Franchi? In tutta la provincia ci sono 17 comuni alluvionati"
13 marzo 2024 20:57
Fitto(FDI): "Nardella eviti dichiarazioni strumentali, deve solo ringraziare il governo"
05 marzo 2024 21:21
Svolta sul nuovo Franchi, ci sono i 55 milioni, Nardella esulta: "Soldi per la copertura e lavoro finito"
05 marzo 2024 14:01
Nardella esulta: "Il Governo ha accolto la nostra richiesta. In questo modo la Fiorentina può restare"
02 marzo 2024 19:55
I lavori al Franchi potranno andare avanti fino al 2028, la Fiorentina può restare a giocare sempre li
02 marzo 2024 18:23
Nardella: "Il nuovo stadio della Fiorentina si ispira al Real Madrid, 40 mila posti e 50 sky box"
23 febbraio 2024 10:41
Nardella: "Per i lavori al Franchi vietata qualunque forma di subappalto a cascata"
17 febbraio 2024 15:26
Nardella annuncia: "La Fiorentina giocherà al Franchi la prossima stagione. Capienza di 22 mila posti"
30 gennaio 2024 11:00
Il Comune di Firenze annuncia: "Siamo al lavoro per far rimanere la Fiorentina al Franchi durante i lavori"
04 gennaio 2024 18:33
Stasera al TgR andrà in onda intervista di Barone per discutere del tema stadio
12 dicembre 2023 19:38
La Fiorentina fa pressioni sul comune: vuole restare a giocare al Franchi. No al Padovani
02 dicembre 2023 12:54
Barone: "Non ci hanno fatto fare lo stadio e non ci dicono dove giocherà la Fiorentina l'anno prossimo"
01 dicembre 2023 17:46
Partita decisiva ma ai tifosi interessava poco, solo 16 mila spettatori al Franchi. Incasso di 195 mila euro
01 dicembre 2023 16:18
Nardella non si arrende sul Nuovo Franchi: "Andiamo avanti con le risorse che abbiamo a disposizione"
24 novembre 2023 18:57
Bucchioni: "Restyling del Franchi idea fallimentare. Giusto che l'Europa dica no. Dove giocherà la Fiorentina?"
24 novembre 2023 13:15
Batosta per il Comune di Firenze, il Tar conferma il NO ai 55 milioni per il restyling dello stadio Franchi
24 novembre 2023 13:01
L’Europa sbatte in faccia alla Fiorentina la dura realtà: tutti hanno uno stadio coperto. Noi no
11 novembre 2023 10:10
Il Nuovo Stadio Franchi, il trionfo della follia. Non ci sono i soldi per rifarlo come nel progetto iniziale
09 novembre 2023 13:13
Giovanni Galli durissimo: "Inaccettabile che Nardella spenda 10 milioni per lo stadio Padovani"
24 ottobre 2023 21:04
Nardella attacca: "A Firenze lo stadio è avanti rispetto ad altre città, polemiche non ci interessano"
19 ottobre 2023 11:50
Il nuovo stadio Franchi tra gli stadi indicati dalla FIGC dove si giocheranno gli Europei del 2032
10 ottobre 2023 16:43
Nardella: "Voglio fare vedere alla Fiorentina il progetto esecutivo dello stadio Franchi"
02 ottobre 2023 12:34
Progetto esecutivo del nuovo Franchi consegnato. Adesso bisogna trovare le ditte che dovranno farlo
01 ottobre 2023 07:15
Nardella: "Tolti i soldi per il Franchi. Motivazione? dicono che è segreto di Stato. Sono Juventini"
27 agosto 2023 12:31
Governo approva lo stadio di Venezia e rifiuta quello di Firenze, Giani: "Ingiustizia, Nardella farà ricorso"
05 luglio 2023 15:56
Sentite Bucciantini sul Franchi: "Se Nervi fosse vivo farebbe una pernacchia a chi non vuole rifarlo"
30 giugno 2023 19:43
Renzi a Nardella: "Fermati, se vai a sbattere te mi dispiace, se sbatti con i soldi di Firenze non va bene"
30 giugno 2023 13:03
Asta deserta per i lavori al nuovo stadio Franchi. Il comune di Firenze ricorre al Tar contro lo Stato
28 giugno 2023 16:00
La famiglia Nervi dovrà farsene una ragione, il Tar dà ragione al comune sul nuovo stadio Franchi
26 giugno 2023 12:32
Firenze sede di Verona-Spezia? Difficile, al Franchi sono state già tolte le porte e smosso il terreno
05 giugno 2023 19:33
In caso di trionfo la Fiorentina giovedì aprirà il Franchi. Stadio aperto fino a mezzanotte il 7 giugno
04 giugno 2023 17:31
Cinque ministeri stanno cercando soluzioni per trovare i 55 milioni che mancano al restyling del Franchi
04 giugno 2023 14:49
Franchi aperto per la finale, 5 euro il costo del biglietto. Aperta la Fiesole, la Tribuna e la Maratona
03 giugno 2023 13:04
Un tifoso della Roma arrestato a Firenze prima della Fiorentina: aveva 21 dosi di cocaina pronte
30 maggio 2023 16:52
I soldi del PNRR? Verranno usati per un ippodromo, un campo da golf, un canile e un presepe
15 maggio 2023 18:18
Altra batosta per il nuovo stadio della Fiorentina: Il governo non darà a Firenze i 55 milioni mancanti
15 maggio 2023 11:10
Meraviglioso arcobaleno allo stadio Franchi sopra la Curva Fiesole. Spettacolo su Firenze
10 maggio 2023 18:36
Gaffe di Gasparri: "I soldi dello stadio di Firenze devono andare a scuole e ospedali". In realtà non si può
30 aprile 2023 14:20
Ufficiale la firma per concessione del Franchi: Fiorentina verserà 650mila euro al Comune
28 aprile 2023 18:59
Giani: "Si rifaccia il Franchi con i 130 milioni del PNRR. I soldi che mancano sono per altro"
26 aprile 2023 15:39
Renzi è già stato smentito, la soprintendente: "Nemmeno il governo può togliere vincolo sulle curve"
25 aprile 2023 16:29
Renzi: "Solo uno juventino può venire a Firenze per vedere le scale elicoidali dello stadio Franchi"
25 aprile 2023 13:39
Salvini cambia idea: "Lo stadio della Fiorentina deve essere fatto con i soldi dei privati, più sicuri"
24 aprile 2023 13:36
Sgarbi: "Anche se fossero arrivati i soldi per lo stadio Franchi, gli eredi di Nervi avrebbero creato problemi"
22 aprile 2023 21:13
I giornalisti polacchi umiliano il Franchi: "Sia dal punto di vista commerciale che tecnico, indifendibile"
22 aprile 2023 10:02
Bucchioni: "Nardella fa tweet a Barone per la nascita del nipote per far vedere un amore che non c'è"
18 aprile 2023 16:28
130 mila tifosi viola allo stadio Franchi per le prossime 4 partite della Fiorentina, media da 33 mila
16 aprile 2023 11:11
TgR Toscana: "La Fiorentina non ha nessuna intenzione di mettere i 55 milioni bloccati dall'Europa"
03 aprile 2023 15:22
Giani: "Lo stadio si farà. Squadra può giocare a Empoli e Siena. Chi paga il trasloco? La Fiorentina"
03 aprile 2023 14:57
Nardella: "Lo stadio si farà. Non mi fermeranno". Intanto Renzi chiama la Meloni per non finanziarlo
01 aprile 2023 11:00
Abodi: "Favorevole ai soldi del PNRR per stadio Franchi. Juventus? pochi possono scagliare prima pietra"
31 marzo 2023 17:55
L'Europa spiega: "Progetto del nuovo Franchi non era parte del piano del PNRR iniziale dell'Italia"
30 marzo 2023 15:35
La sindaca di Empoli adesso ritratta: "Il mio non è un no a prescindere. Troveremo la soluzione migliore"
30 marzo 2023 12:47
Il nuovo Franchi è appeso ad un filo, l'Europa non vuole pagare uno stadio con i soldi pubblici
29 marzo 2023 11:27
Renzi soddisfatto: "Ho sempre detto che lo stadio di Firenze non deve essere fatto con i soldi pubblici"
28 marzo 2023 14:14
Giani: "Spero che lo stop di una parte di finanziamenti non blocchi l'intervento per il Nuovo Franchi"
28 marzo 2023 13:56
Bucchioni: "Fiorentina ha fatto sapere di non voler giocare fuori da Firenze. Nessuna questura la vuole"
28 marzo 2023 13:36
Batosta per Firenze, Commissione Europea blocca fondi nuovo Stadio: "Inammissibili alcuni interventi"
27 marzo 2023 19:48
Forza Italia propone Fiorentina a Prato: "Solite cappellate per notorietà, no ai viola nella nostra città"
27 marzo 2023 14:45
Bucchioni attacca Nardella: "Atteggiamento inaccettabile, un danno economico per la Fiorentina"
24 marzo 2023 13:42
Giani avverte: "Prima bisogna che la Fiorentina e il comune di Firenze trovino accordo sul Franchi"
23 marzo 2023 21:12
Non c'è accordo tra Fiorentina e comune per l'anno prossimo. Non ci saranno Ferrovia e campini
22 marzo 2023 17:05
Fiorentina lontana dal Franchi, tifosi in rivolta: "Chiedete il nostro parere". Scartata ipotesi Castello
22 marzo 2023 14:46
Bellinazzo: "Con il trasloco dal Franchi la Fiorentina perderà per 2 anni il 15% del suo fatturato"
22 marzo 2023 13:47
Per 2 anni la Fiorentina incasserà la metà dal botteghino per colpa del trasloco dallo stadio Franchi
22 marzo 2023 12:13
Nardella annuncia: "La Fiorentina giocherà lontano dal Franchi per 2 anni, da metà 2024 a metà 2026"
21 marzo 2023 14:01
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