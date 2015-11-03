Labaro Viola

Notizie Stadio Franchi Fiorentina

"Tempi rispettati, stadio Franchi finito nel 2029, Campo di Marte pronto per EURO 2032"

13 marzo 2026 22:41

La nuova Fiesole "costa" l'abbattimento di 24 alberi. Protesta Campo di Marte: "Attenti al Karma"

23 gennaio 2026 21:57

Nardella si lava le mani sul Franchi, Renzi furioso: "Ci ha deriso per anni, meno male non c'è più"

24 ottobre 2025 21:36

"Al Franchi lavori infiniti? Scelta sciagurata di Nardella, lo Stadio lo avrebbe fatto Commisso"

22 ottobre 2025 23:12

La Fiorentina scrive: "Malcontento dopo le notizie del comune sui lavori al Franchi. Scenario trasloco"

22 ottobre 2025 19:48

Ferrari: "Prima di investire sul Franchi abbiamo chiesto informazioni che ancora non ci hanno dato"

02 ottobre 2025 12:21

Abbonamenti boom per la Fiorentina, il limite è 12 mila. Adesso posti riservati ai vecchi abbonati

21 luglio 2025 14:24

La proposta del consigliere: "Cassonetti bianconeri fuori dal Franchi per risolvere problema rifiuti"

20 marzo 2025 18:59

Nico Gonzalez: "L'atmosfera al Franchi? Fa parte del calcio. Sapevo mi avrebbero insultato"

18 marzo 2025 23:23

Vitale: "A Firenze sono contenti: hanno battuto Juve e Milan, ma poi non si può arrivare noni"

18 marzo 2025 22:05

Brutte notizie per i tifosi della Fiorentina allo stadio, prevista pioggia consistente a Firenze in serata

13 marzo 2025 11:59

Intesa Comune-Fiorentina per giocare al Franchi anche l'anno prossimo, ora il cronoprogramma

21 dicembre 2024 23:59

Il Corriere dello Sport non ci sta: "Franchi semideserto, questa Fiorentina merita un'altra atmosfera"

13 dicembre 2024 09:31

Fino ad ora per il restyling del Franchi sono stati spesi 16,6 milioni del budget di 151 milioni previsti

30 settembre 2024 18:48

Giani: "Incontro di cordialità con Commisso. Franchi? Come Regione non abbiamo competenze sul tema"

23 settembre 2024 19:37

TgR Rai: "Commisso ha pranzato con il presidente Giani. Incontro costruttivo, hanno parlato anche del Franchi"

23 settembre 2024 19:05

Repubblica svela: “Nuovo Franchi, Fiesole pronta tra un anno. Chiusura cantieri nel 2028”

21 settembre 2024 09:32

I lavori al Padovani pronti a partire ma la Fiorentina non ha nessuna intenzione di andarci a giocare

11 settembre 2024 09:26

La Fiorentina non vuole giocare al Padovani e per questo i lavori al Franchi andranno oltre il 2028

10 settembre 2024 10:18

La Fiorentina ha perso il ricorso contro il Comune per lo stop ai lavori del Franchi: il restyling continua

24 luglio 2024 18:08

Nardella: "Fermare i lavori del Franchi sarebbe un autogol. Per 30 anni si è parlato di rifare lo stadio"

23 luglio 2024 18:28

La Fiorentina chiede di fermare i lavori al Franchi: il giudice ha preso tempo per decidere chi ha ragione

18 luglio 2024 19:12

Nazione, La Fiorentina vuole spostare il settore ospiti in Maratona. Prossima settimana riunione definitiva

12 luglio 2024 16:33

I tifosi della Fiorentina rispondono come sempre presente. Già venduti 3000 abbonamenti dopo poche ore

11 luglio 2024 18:14

Peruzzo: "Non sappiamo quanti biglietti ci saranno per le partite. Nessuna indicazione per il settore ospiti"

10 luglio 2024 19:23

Schmidt promette: "Faremo pace con la Fiorentina e Firenze avrà nuovo stadio. Ci sono aree per ospitarlo"

19 giugno 2024 18:06

Curva Fiesole: "Ripartiamo da noi e dal nostro infinito amore che mai verrà scalfito"

03 giugno 2024 23:03

Il Franchi è sold out per Olympiacos-Fiorentina. In circa 30000 vedranno la finale dai maxischermi

27 maggio 2024 17:58

Anche il Franchi sarà una bolgia. Già venduti 10000 biglietti in 3 ore per Olympiacos-Fiorentina

20 maggio 2024 19:13

Radio Bruno rivela: "Maxischermi al Franchi per la finale. Olympiacos-Fiorentina anche nei bar del V. Park"

11 maggio 2024 18:26

Galli: "Curva Ferrovia chiusa per lavori ma non c'è 1 operaio a lavorare. Un danno per la Fiorentina"

06 maggio 2024 14:01

Il nuovo Franchi sarà uno dei 5 stadi di Euro 2032? Oggi incontro tra Fiorentina, Comune ed Abodi

30 aprile 2024 17:09

Tifosi del Club Brugge in rivolta, troppi 700 euro per la trasferta a Firenze

23 aprile 2024 22:57

Schmidt: "Progetto stadio un bluff, non ci sono 500mln, non sprecherò altri soldi"

16 aprile 2024 21:12

Meloni: "Fondi Pnrr per il Franchi? In tutta la provincia ci sono 17 comuni alluvionati"

13 marzo 2024 20:57

Fitto(FDI): "Nardella eviti dichiarazioni strumentali, deve solo ringraziare il governo"

05 marzo 2024 21:21

Svolta sul nuovo Franchi, ci sono i 55 milioni, Nardella esulta: "Soldi per la copertura e lavoro finito"

05 marzo 2024 14:01

Nardella esulta: "Il Governo ha accolto la nostra richiesta. In questo modo la Fiorentina può restare"

02 marzo 2024 19:55

I lavori al Franchi potranno andare avanti fino al 2028, la Fiorentina può restare a giocare sempre li

02 marzo 2024 18:23

Nardella: "Il nuovo stadio della Fiorentina si ispira al Real Madrid, 40 mila posti e 50 sky box"

23 febbraio 2024 10:41

Nardella: "Per i lavori al Franchi vietata qualunque forma di subappalto a cascata"

17 febbraio 2024 15:26

Nardella annuncia: "La Fiorentina giocherà al Franchi la prossima stagione. Capienza di 22 mila posti"

30 gennaio 2024 11:00

Il Comune di Firenze annuncia: "Siamo al lavoro per far rimanere la Fiorentina al Franchi durante i lavori"

04 gennaio 2024 18:33

Stasera al TgR andrà in onda intervista di Barone per discutere del tema stadio

12 dicembre 2023 19:38

La Fiorentina fa pressioni sul comune: vuole restare a giocare al Franchi. No al Padovani

02 dicembre 2023 12:54

Barone: "Non ci hanno fatto fare lo stadio e non ci dicono dove giocherà la Fiorentina l'anno prossimo"

01 dicembre 2023 17:46

Partita decisiva ma ai tifosi interessava poco, solo 16 mila spettatori al Franchi. Incasso di 195 mila euro

01 dicembre 2023 16:18

Nardella non si arrende sul Nuovo Franchi: "Andiamo avanti con le risorse che abbiamo a disposizione"

24 novembre 2023 18:57

Bucchioni: "Restyling del Franchi idea fallimentare. Giusto che l'Europa dica no. Dove giocherà la Fiorentina?"

24 novembre 2023 13:15

Batosta per il Comune di Firenze, il Tar conferma il NO ai 55 milioni per il restyling dello stadio Franchi

24 novembre 2023 13:01

L’Europa sbatte in faccia alla Fiorentina la dura realtà: tutti hanno uno stadio coperto. Noi no

11 novembre 2023 10:10

Il Nuovo Stadio Franchi, il trionfo della follia. Non ci sono i soldi per rifarlo come nel progetto iniziale

09 novembre 2023 13:13

Giovanni Galli durissimo: "Inaccettabile che Nardella spenda 10 milioni per lo stadio Padovani"

24 ottobre 2023 21:04

Nardella attacca: "A Firenze lo stadio è avanti rispetto ad altre città, polemiche non ci interessano"

19 ottobre 2023 11:50

Il nuovo stadio Franchi tra gli stadi indicati dalla FIGC dove si giocheranno gli Europei del 2032

10 ottobre 2023 16:43

Nardella: "Voglio fare vedere alla Fiorentina il progetto esecutivo dello stadio Franchi"

02 ottobre 2023 12:34

Progetto esecutivo del nuovo Franchi consegnato. Adesso bisogna trovare le ditte che dovranno farlo

01 ottobre 2023 07:15

Nardella: "Tolti i soldi per il Franchi. Motivazione? dicono che è segreto di Stato. Sono Juventini"

27 agosto 2023 12:31

Governo approva lo stadio di Venezia e rifiuta quello di Firenze, Giani: "Ingiustizia, Nardella farà ricorso"

05 luglio 2023 15:56

Sentite Bucciantini sul Franchi: "Se Nervi fosse vivo farebbe una pernacchia a chi non vuole rifarlo"

30 giugno 2023 19:43

Renzi a Nardella: "Fermati, se vai a sbattere te mi dispiace, se sbatti con i soldi di Firenze non va bene"

30 giugno 2023 13:03

Asta deserta per i lavori al nuovo stadio Franchi. Il comune di Firenze ricorre al Tar contro lo Stato

28 giugno 2023 16:00

La famiglia Nervi dovrà farsene una ragione, il Tar dà ragione al comune sul nuovo stadio Franchi

26 giugno 2023 12:32

Firenze sede di Verona-Spezia? Difficile, al Franchi sono state già tolte le porte e smosso il terreno

05 giugno 2023 19:33

In caso di trionfo la Fiorentina giovedì aprirà il Franchi. Stadio aperto fino a mezzanotte il 7 giugno

04 giugno 2023 17:31

Cinque ministeri stanno cercando soluzioni per trovare i 55 milioni che mancano al restyling del Franchi

04 giugno 2023 14:49

Franchi aperto per la finale, 5 euro il costo del biglietto. Aperta la Fiesole, la Tribuna e la Maratona

03 giugno 2023 13:04

Un tifoso della Roma arrestato a Firenze prima della Fiorentina: aveva 21 dosi di cocaina pronte

30 maggio 2023 16:52

I soldi del PNRR? Verranno usati per un ippodromo, un campo da golf, un canile e un presepe

15 maggio 2023 18:18

Altra batosta per il nuovo stadio della Fiorentina: Il governo non darà a Firenze i 55 milioni mancanti

15 maggio 2023 11:10

Meraviglioso arcobaleno allo stadio Franchi sopra la Curva Fiesole. Spettacolo su Firenze

10 maggio 2023 18:36

Gaffe di Gasparri: "I soldi dello stadio di Firenze devono andare a scuole e ospedali". In realtà non si può

30 aprile 2023 14:20

Ufficiale la firma per concessione del Franchi: Fiorentina verserà 650mila euro al Comune

28 aprile 2023 18:59

Giani: "Si rifaccia il Franchi con i 130 milioni del PNRR. I soldi che mancano sono per altro"

26 aprile 2023 15:39

Renzi è già stato smentito, la soprintendente: "Nemmeno il governo può togliere vincolo sulle curve"

25 aprile 2023 16:29

Renzi: "Solo uno juventino può venire a Firenze per vedere le scale elicoidali dello stadio Franchi"

25 aprile 2023 13:39

Salvini cambia idea: "Lo stadio della Fiorentina deve essere fatto con i soldi dei privati, più sicuri"

24 aprile 2023 13:36

Sgarbi: "Anche se fossero arrivati i soldi per lo stadio Franchi, gli eredi di Nervi avrebbero creato problemi"

22 aprile 2023 21:13

I giornalisti polacchi umiliano il Franchi: "Sia dal punto di vista commerciale che tecnico, indifendibile"

22 aprile 2023 10:02

Bucchioni: "Nardella fa tweet a Barone per la nascita del nipote per far vedere un amore che non c'è"

18 aprile 2023 16:28

130 mila tifosi viola allo stadio Franchi per le prossime 4 partite della Fiorentina, media da 33 mila

16 aprile 2023 11:11

TgR Toscana: "La Fiorentina non ha nessuna intenzione di mettere i 55 milioni bloccati dall'Europa"

03 aprile 2023 15:22

Giani: "Lo stadio si farà. Squadra può giocare a Empoli e Siena. Chi paga il trasloco? La Fiorentina"

03 aprile 2023 14:57

Nardella: "Lo stadio si farà. Non mi fermeranno". Intanto Renzi chiama la Meloni per non finanziarlo

01 aprile 2023 11:00

Abodi: "Favorevole ai soldi del PNRR per stadio Franchi. Juventus? pochi possono scagliare prima pietra"

31 marzo 2023 17:55

L'Europa spiega: "Progetto del nuovo Franchi non era parte del piano del PNRR iniziale dell'Italia"

30 marzo 2023 15:35

La sindaca di Empoli adesso ritratta: "Il mio non è un no a prescindere. Troveremo la soluzione migliore"

30 marzo 2023 12:47

Il nuovo Franchi è appeso ad un filo, l'Europa non vuole pagare uno stadio con i soldi pubblici

29 marzo 2023 11:27

Renzi soddisfatto: "Ho sempre detto che lo stadio di Firenze non deve essere fatto con i soldi pubblici"

28 marzo 2023 14:14

Giani: "Spero che lo stop di una parte di finanziamenti non blocchi l'intervento per il Nuovo Franchi"

28 marzo 2023 13:56

Bucchioni: "Fiorentina ha fatto sapere di non voler giocare fuori da Firenze. Nessuna questura la vuole"

28 marzo 2023 13:36

Batosta per Firenze, Commissione Europea blocca fondi nuovo Stadio: "Inammissibili alcuni interventi"

27 marzo 2023 19:48

Forza Italia propone Fiorentina a Prato: "Solite cappellate per notorietà, no ai viola nella nostra città"

27 marzo 2023 14:45

Bucchioni attacca Nardella: "Atteggiamento inaccettabile, un danno economico per la Fiorentina"

24 marzo 2023 13:42

Giani avverte: "Prima bisogna che la Fiorentina e il comune di Firenze trovino accordo sul Franchi"

23 marzo 2023 21:12

Non c'è accordo tra Fiorentina e comune per l'anno prossimo. Non ci saranno Ferrovia e campini

22 marzo 2023 17:05

Fiorentina lontana dal Franchi, tifosi in rivolta: "Chiedete il nostro parere". Scartata ipotesi Castello

22 marzo 2023 14:46

Bellinazzo: "Con il trasloco dal Franchi la Fiorentina perderà per 2 anni il 15% del suo fatturato"

22 marzo 2023 13:47

Per 2 anni la Fiorentina incasserà la metà dal botteghino per colpa del trasloco dallo stadio Franchi

22 marzo 2023 12:13

Nardella annuncia: "La Fiorentina giocherà lontano dal Franchi per 2 anni, da metà 2024 a metà 2026"

21 marzo 2023 14:01

Archivio

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