Galli: “Curva Ferrovia chiusa per lavori ma non c’è 1 operaio a lavorare. Un danno per la Fiorentina”

Giovanni Galli, ex portiere e dirigente della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio della Curva Ferrovia dello stadio Franchi, chiusa per lavori. Queste le sue parole:

“Ancora non ho capito questa cosa, è tanto che la Curva Ferrovia è chiusa, ci hanno messo una settimana per tirar giu il tabellone luminoso, ci sono 3 transenne, ma non c’è un operaio a lavorare. Tra quando hai buttato giu il cartellone a quando vedremo tanti operai è passato un lasso di tempo di almeno un mese e mezzo dove la Fiorentina ha giocato tante partite importanti, dalla semifinale contro l’Atalanta a quella contro il Brugge. La Fiorentina ha avuto una mancanza, Barone avrebbe ribaltato qualche cosa, non è giusto per la Fiorentina. Un conto se ci fossero stati degli operai a lavoro con lavori propedeutici, un conto è il nulla”

IL GIUDIZIO DI GIOVANNI GALLI SU CHRISTENSEN