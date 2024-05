Il Club Brugge perde un titolare in vista della Fiorentina: Meijer dovrà operarsi, stagione finita per lui

Il Club Brugge, in vista del match di ritorno valido per la semifinale di Conference League contro la Fiorentina, dovrà fare a meno di un titolare: si tratta del terzino sinistro Bjorn Meijer, il quale ha subito un brutto infortunio al ginocchio nella gara contro l’Anversa, nella quale è stato costretto ad uscire al 41′, venendo sostituito da Sabbe. Il club fiammingo annuncia che il difensore olandese sarà sottoposto ad un intervento chirurgico e resterà fuori per diversi mesi.

PREOCCUPAZIONI PER BONAVENTURA IN VISTA DELLA SEMIFINALE CONTRO IL BRUGGE, DOPO ESSERE USCITO ZOPPICANDO DALLA PARTITA CONTRO IL VERONA