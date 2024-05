Preoccupazioni per Bonaventura in vista della semifinale contro il Brugge, dopo essere uscito zoppicando dalla partita contro il Verona

Lunedì giorno cruciale per la Fiorentina per valutare le condizioni di Giacomo Bonaventura: entrato in campo ieri al 63′ al posto di Alfred Duncan, il numero cinque è uscito zoppicando, causando molta preoccupazione in vista della sfida cruciale di mercoledì contro il Brugge.

Anche se ieri sera c’era un certo ottimismo (sembrerebbe solo una botta), è solo oggi, a distanza di 24 ore dalla partita al Bentegodi e a circa 48 ore dalla semifinale di ritorno di Conference, che si potrà capire meglio la situazione di Jack, uno dei leader della squadra e quindi una pedina fondamentale per il match contro il Brugge valevole per il passaggio in finale di Conference League

La Repubblica: “Si complica la corsa all’Europa, occasione sprecata”