Amrabat ha giocato solo 40 minuti negli ultimi 2 mesi, il suo valore di mercato è sceso di quasi 10 milioni

Momento molto difficile per Sofyan Amrabat, la sua avventura al Manchester United non sta andando come aveva desiderato e adesso la sua carriera rischia di fare un passo indietro. Negli ultimi 2 mesi infatti il marocchino ha perso il posto in favore del giovanissimo Kobbie Mainoo e ha collezionato solamente 3 presenze per un totale di 40 minuti giocati, nemmeno con il Marocco nella pausa nazionale ha trovato spazio. Anche il suo valore di mercato è sceso in questa stagione, infatti secondo Transfermarkt il suo valore è sceso passando da 30 milioni del Giugno scorso ai 22 di questo Marzo, valore destinato a scendere ancora di più visto gli ultimi 2 mesi che lo hanno visto lontanissimo dal campo. Amrabat dunque tornerà alla Fiorentina al termine di questa stagione, ma al suo ritorno troverà una squadra senza centrocampisti visto che tra fine prestiti e contratti in scadenza partiranno Duncan, Maxime Lopez, Arthur, Bonaventura e Castrovilli. Amrabat dunque sarà l’unico centrocampista insieme a Mandragora convocabile per il ritiro estivo e a questo punto la domanda sorge spontanea, che fare con lui, cederlo con il rischio di svenderlo a un prezzo più basso del suo valore o tenerlo e rilanciarlo vista annche la penuria di centrocampisti? La risposta passerà inevitabilmente anche dalla scelta del nuovo mister

PREOCCUPANO LE CONDIZIONI DI BONAVENTURA