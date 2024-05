Nardella: “Mi auguro di dividere in parti uguali i costi per lo stadio con la Fiorentina, i lavori ci sono”

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto stamattina a Lady Radio per parlare della situazione dello stadio Franchi, queste le sue parole: “E’ 30 anni che si parla dello stadio nuovo, ora è una realtà e io sono anche fiducioso perché, visto che il governo restituirà alla città di Firenze i 50 milioni di euro, queste risorse saranno utilizzate per una serie di opere in città (scuole, aree verdi…).

Questo ci permette di liberare altrettante risorse (50 milioni) da mettere proprio sullo stadio, senza che i fiorentini spendano un euro in più. Questo, mi auguro, potrà attivare un nuovo accordo con la Fiorentina perchè io non smetto di rinunciare all’idea che ci possa essere un accordo con la Fiorentina per suddividere la cifra complessiva che manca per finire i lavori tra istituzioni pubbliche e Fiorentina”

PREOCCUPANO LE CONDIZIONI DI BONAVENTURA