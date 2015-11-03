Notizie Nardella Fiorentina

Nardella: “Vanoli? Spero che ci porti alla salvezza. Mai abbassare la guardia ancora non siamo salvi”
07 aprile 2026 15:55
Nardella: "Per Euro 2032 Firenze è molto più avanti rispetto alle altre città, i lavori procedono"
28 febbraio 2026 16:27
Nardella attacca Renzi: ”Sfrutta la situazione della Fiorentina per cercare visibilità sullo stadio”
18 dicembre 2025 09:45
Nardella: "Ditemi un'altra città che sullo stadio in 26 mesi ha fatto quello che ho fatto io"
28 novembre 2025 22:55
"Ristrutturazione del Franchi intuizione di Nardella, era noto si sarebbe andati alle lunghe"
25 novembre 2025 23:26
Nardella si lava le mani sul Franchi, Renzi furioso: "Ci ha deriso per anni, meno male non c'è più"
24 ottobre 2025 21:36
Nardella non risponde sul Franchi: "Non compete più a me, ho già fatto molto per la Fiorentina"
24 ottobre 2025 13:47
"Al Franchi lavori infiniti? Scelta sciagurata di Nardella, lo Stadio lo avrebbe fatto Commisso"
22 ottobre 2025 23:12
Renzi: "Il restyling del Franchi con soldi pubblici una bischerata galattica di Nardella"
31 luglio 2025 22:47
Nardella: “Dobbiamo essere pronti a ospitare l’Europeo 2032. Ho sentito Pioli, è l’allenatore giusto”
14 luglio 2025 11:17
Nardella: "Dette castronerie sul Franchi. Non è vero che non ci sono risorse pubbliche per il restyling"
14 maggio 2025 16:00
Nardella: "Non sono mai stato il nemico della Fiorentina, ho lavorato con Commisso per il Franchi"
28 settembre 2024 14:10
Nardella: “Felice dell’apertura di Commisso, adesso mettere da parte le polemiche e finire i lavori”
26 settembre 2024 11:35
Nardella: "Fermare i lavori del Franchi sarebbe un autogol. Per 30 anni si è parlato di rifare lo stadio"
23 luglio 2024 18:28
Nardella: "Il ricorso della Fiorentina per il lavori al Franchi? Mi ha sorpreso, non ha alcun senso"
18 giugno 2024 17:28
Nardella contro Schmidt: "Dice tutto il contrario di tutto. Non mi stupisce il cambio idea sul Franchi"
15 giugno 2024 14:20
Nardella: "Ci sono delle leggi da rispettare e un percorso da seguire per lo stadio, io faccio il sindaco"
05 giugno 2024 13:36
Nardella scrive: "Con il cuore e con la testa ad Atene. Per Firenze, Commisso e Joe"
29 maggio 2024 14:22
Nardella: "Se non fossi stato così testardo il Franchi avrebbe fatto la fine del Flaminio"
18 maggio 2024 14:20
Nardella: "La nostra battaglia ha evitato che il Franchi facesse la fine del Flaminio, degradato e insicuro"
15 maggio 2024 15:52
Commisso si scaglia contro Nardella. Furia Fiorentina per i costi del Franchi, strategia netta
07 maggio 2024 08:27
Corriere Fiorentino, Franchi? La tregua è già finita. Silenzio e stupore da Palazzo Vecchio
07 maggio 2024 08:18
Casini al fianco di Commisso: "Progetto del Franchi fa acqua dappertutto. Nardella diceva di aver risolto"
06 maggio 2024 19:39
Nardella: "Mi auguro di dividere in parti uguali i costi per lo stadio con la Fiorentina, i lavori ci sono"
06 maggio 2024 11:27
Schmidt: "Progetto stadio un bluff, non ci sono 500mln, non sprecherò altri soldi"
16 aprile 2024 21:12
Nardella rassicura: "Il nuovo Franchi sarà coperto. Lo Stato restituisce i 55 milioni e arrivano risorse da privati"
04 aprile 2024 18:20
Nardella: “Il Franchi non rischia di rimanere coperto a metà. Non ci saranno problemi di risorse”
04 aprile 2024 14:15
Nardella: "Via ai lavori per il Franchi, si parte dalla curva Ferrovia. Poi realizzazione della nuova Fiesole"
27 marzo 2024 16:11
Nardella: "Il Franchi sarà coperto, sempre aperto e funzionale alla nuova area di Campo di Marte"
25 marzo 2024 18:13
Nardella: "Barone ci sarebbe stato" poi stoccata a Renzi: "Se attacco altri sindaci, fermatemi"
23 marzo 2024 11:20
Nardella arrivato per l'ultimo saluto a Barone. Grande abbraccio con Commisso. Con lui Guccione
20 marzo 2024 13:54
Nardella: "In contatto con Pradè e Commisso, non perdiamo la speranza. Lottiamo insieme a Barone"
19 marzo 2024 11:43
Mondo del calcio e non solo scosso per il malore che ha colpito Barone. Nardella: "Forza Joe"
17 marzo 2024 21:09
Nardella risponde a Barone: "Il Franchi una cosa seria, quale giocattolo della politica. Siamo contenti"
08 marzo 2024 14:11
Valcareggi: "Fiorentina con una società con delirio di onnipotenza. Nardella finito nella loro black list"
08 marzo 2024 13:47
Nazione, Franchi, il lieto fine dunque con i 55 milioni è arrivato? Forse, ecco il piano del Comune
07 marzo 2024 10:14
Fitto(FDI): "Nardella eviti dichiarazioni strumentali, deve solo ringraziare il governo"
05 marzo 2024 21:21
Svolta sul nuovo Franchi, ci sono i 55 milioni, Nardella esulta: "Soldi per la copertura e lavoro finito"
05 marzo 2024 14:01
Nardella esulta: "Il Governo ha accolto la nostra richiesta. In questo modo la Fiorentina può restare"
02 marzo 2024 19:55
Nardella: "Non mi sono opposto allo stadio privato, ma non mi convinceva che si facesse fuori Firenze"
29 febbraio 2024 13:23
Nardella: "Il nuovo stadio della Fiorentina si ispira al Real Madrid, 40 mila posti e 50 sky box"
23 febbraio 2024 10:41
Nardella: "Per i lavori al Franchi vietata qualunque forma di subappalto a cascata"
17 febbraio 2024 15:26
Nardella rassicura: "Lo stadio Artemio Franchi sarà sicuramente tutto finito e tutto coperto"
14 febbraio 2024 13:10
Nardella: "Abbiamo dato una risposta alla Fiorentina, i lavori per il Franchi inizieranno a breve"
13 febbraio 2024 12:40
Il Sindaco Nardella ricorda Hamrin sui social: "Sarà per sempre tra i simboli più belli di Firenze"
04 febbraio 2024 16:29
Nardella annuncia: "La Fiorentina giocherà al Franchi la prossima stagione. Capienza di 22 mila posti"
30 gennaio 2024 11:00
Passarella politica di Salvini al Viola Park? Nardella ed un sorriso che vale più di mille parole: "No comment"
27 gennaio 2024 19:48
Nardella: “Gli ultras non devono fare politica, la Fiorentina è di tutti. Il Padovani si farà a fine mese i progetti”
19 gennaio 2024 09:43
Tre gazebo in Curva Fiesole per sfottere Nardella. Scena programmata? La Digos indaga
16 gennaio 2024 09:16
Corriere Fiorentino, a Nardella non è andato giù l’attacco nei suoi confronti. Da fissare un nuovo incontro per il trasloco
16 gennaio 2024 09:12
Renzi sul Franchi: "Mai visto un progetto che si fa senza soldi. Un rabbercio e lo sa anche Nardella"
10 gennaio 2024 18:22
Renzi: "Lontano da Firenze ci deve andare Nardella, non la Fiorentina. Si giocherà a Modena o Cesena"
31 dicembre 2023 13:02
Nardella risponde a Barone: "Una grave mancanza di rispetto. Abbiamo sempre collaborato"
30 dicembre 2023 12:34
La Fiorentina attacca il PD e indirizza tutti i tifosi viola a votare contro alle prossime elezioni a Firenze
30 dicembre 2023 12:13
Nardella: "Franchi? L'unica opzione intervento privato con una concessione molto lunga"
24 dicembre 2023 08:19
Nardella si sfoga: "A Firenze iniziamo i lavori per lo stadio, Milano e Napoli fanno ancora questionari"
20 dicembre 2023 13:35
Barone attacca: "Mercafir era una truffa. Adesso Nardella trovi i 55 milioni che mancano"
19 dicembre 2023 12:42
Nardella annuncia: "Il Tour de France partirà dal Viola Park. Franchi? Oggi la ditta vincitrice"
18 dicembre 2023 09:44
Nardella giura: "I rapporti con Commisso e Barone sono eccellenti. Sul Padovani novità dopo Natale"
07 dicembre 2023 15:44
Nardella: "Per il Franchi chiediamo supporto del Ministero. Ho inviato lettera ad Abodi"
27 novembre 2023 19:43
Restyling Franchi, si infittiscono gli incontri Barone-Nardella, spunta l’ipotesi project financing
27 novembre 2023 08:11
Nardella: "Importante l'apertura di Barone. Il restyling verrà realizzato nella sua interezza"
25 novembre 2023 20:40
Nardella non si arrende sul Nuovo Franchi: "Andiamo avanti con le risorse che abbiamo a disposizione"
24 novembre 2023 18:57
Batosta per il Comune di Firenze, il Tar conferma il NO ai 55 milioni per il restyling dello stadio Franchi
24 novembre 2023 13:01
Nardella: "Grande sintonia con Barone. Restyling Franchi? Aspettiamo il Tar del Lazio"
23 novembre 2023 16:50
Continua lo scontro tra Nardella e Governo: "Prima col Franchi, ora tagliati 30 milioni per la tramvia"
17 novembre 2023 17:20
Galli attacca Nardella: "Rido per il Franchi, ristrutturare lo stadio è un obbrobrio. Si faccia da un'altra parte"
11 novembre 2023 13:18
Nardella: "Sono fiducioso, troveremo i fondi per completare il Franchi. Fiorentina? Rapporti buoni e sereni"
10 novembre 2023 17:45
Nardella predica calma: “Allarmismo ingiustificato, il Franchi sarà completo. Troveremo i soldi”
09 novembre 2023 08:36
Nardella rassicura: "Il Franchi sarà completato, non scherziamo. Il tetto è l'ultima cosa da fare"
08 novembre 2023 13:15
Nardella: "Non potevo fermare Fiorentina-Juve con un'ordinanza. Doveva farlo la Lega Calcio"
06 novembre 2023 16:30
Nardella: "La decisione di giocare Fiorentina-Juventus è della Lega Calcio, noi non possiamo far nulla"
05 novembre 2023 12:16
Emergenza maltempo, Nardella: "Non chiudiamo la scuole a Firenze, dalla Protezione Civile nessuna indicazione"
03 novembre 2023 00:43
Nardella: "Lavori al Franchi? Inizieranno ad anno prossimo. Ci aspettiamo che il Governo ci restituisca 55 milioni"
02 novembre 2023 17:30
Tra la Fiorentina e il Comune di Firenze scoppia la pace? Accordo per la pubblicità. Ma sullo stadio è scontro
02 novembre 2023 10:27
Nardella applaude: "Apprezzo che la Fiorentina abbia chiarito che la squadra non è in vendita"
31 ottobre 2023 12:21
Il Padovani diventa un caso, lite tra i partiti di Renzi e Nardella, considerati troppi i 10 milioni
31 ottobre 2023 11:18
Giovanni Galli durissimo: "Inaccettabile che Nardella spenda 10 milioni per lo stadio Padovani"
24 ottobre 2023 21:04
Il PD vuole mettere 10 milioni sul Padovani per convincere la Fiorentina a giocarci, Italia Viva fa muro
24 ottobre 2023 12:34
Nardella attacca: "A Firenze lo stadio è avanti rispetto ad altre città, polemiche non ci interessano"
19 ottobre 2023 11:50
Renzi non ci sta e annuncia battaglia, considerati troppo alti i costi per ristrutturare il Padovani
19 ottobre 2023 11:27
Nazione, il Comune è infuriato con lo Stato, i 55 milioni tolti al Franchi sono stati un'ingiustizia
13 ottobre 2023 11:34
Nardella attacca: "Volevamo far fare lo stadio a Commisso ma il comune è vittima della burocrazia"
12 ottobre 2023 10:52
Nardella esulta: "Euro 2032 è una grande opportunità per riqualificare il Franchi"
10 ottobre 2023 18:01
Corriere Fiorentino, il governo annuncia che EURO 2032 può risolvere i problemi legati al Franchi
10 ottobre 2023 12:39
Donzelli attacca: "Il PD vuole complicare la vita ai tifosi, hanno chiesto fondi agli enti sbagliati"
09 ottobre 2023 11:35
La proposta di Nardella: “Basta ultras che invadono le piazze. Bisogna vietarle ai gruppi organizzati”
07 ottobre 2023 08:49
Nardella litiga con un tifoso: "Secondo lei è il sindaco incaricato di gestire l’ordine pubblico?"
06 ottobre 2023 11:36
Nardella: "Non vedo l'ora che dopo il Viola Park sorga presto il nuovo stadio di calcio"
03 ottobre 2023 16:20
Nardella: "Voglio fare vedere alla Fiorentina il progetto esecutivo dello stadio Franchi"
02 ottobre 2023 12:34
Progetto esecutivo del nuovo Franchi consegnato. Adesso bisogna trovare le ditte che dovranno farlo
01 ottobre 2023 07:15
Nardella duro: "L'Italia è l'ultimo paese occidentale per qualità degli stadi. Ci dobbiamo vergognare"
28 settembre 2023 17:00
Fratelli d'Italia: "Definanziamento Franchi? Stiamo provando a rimediare un disastro firmato Nardella"
23 settembre 2023 16:45
Nardella: "Confermati i tempi per il Franchi. Spero venga risolto il problema dei 55 milioni come a Venezia"
22 settembre 2023 16:45
Nardella scrive al Governo: "Chiudiamo insieme la partita per la riqualificazione del Franchi"
21 settembre 2023 17:30
Nardella: "Nessun attrito tra Comune e la Fiorentina. Grande rispetto per Commisso, è un visionario"
13 settembre 2023 17:00
Nardella: "Entro martedì prossimo porterò in giunta la delibera per la Tranvia Firenze-Bagno a Ripoli"
11 settembre 2023 16:20
Nardella: "Fiorentina? Ieri è andata storta ma è presto per dare un giudizio. La squadra mi piace"
04 settembre 2023 09:05
Nardella: "Tolti i soldi per il Franchi. Motivazione? dicono che è segreto di Stato. Sono Juventini"
27 agosto 2023 12:31
Nazione, vertice Nardella-Commisso per il Padovani, il comune vorrebbe stanziare 10 milioni
23 agosto 2023 08:44
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