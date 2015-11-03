Labaro Viola

Notizie Nardella Fiorentina

Nardella: “Vanoli? Spero che ci porti alla salvezza. Mai abbassare la guardia ancora non siamo salvi”

07 aprile 2026 15:55

Nardella: "Per Euro 2032 Firenze è molto più avanti rispetto alle altre città, i lavori procedono"

28 febbraio 2026 16:27

Nardella attacca Renzi: ”Sfrutta la situazione della Fiorentina per cercare visibilità sullo stadio”

18 dicembre 2025 09:45

Nardella: "Ditemi un'altra città che sullo stadio in 26 mesi ha fatto quello che ho fatto io"

28 novembre 2025 22:55

"Ristrutturazione del Franchi intuizione di Nardella, era noto si sarebbe andati alle lunghe"

25 novembre 2025 23:26

Nardella si lava le mani sul Franchi, Renzi furioso: "Ci ha deriso per anni, meno male non c'è più"

24 ottobre 2025 21:36

Nardella non risponde sul Franchi: "Non compete più a me, ho già fatto molto per la Fiorentina"

24 ottobre 2025 13:47

"Al Franchi lavori infiniti? Scelta sciagurata di Nardella, lo Stadio lo avrebbe fatto Commisso"

22 ottobre 2025 23:12

Renzi: "Il restyling del Franchi con soldi pubblici una bischerata galattica di Nardella"

31 luglio 2025 22:47

Nardella: “Dobbiamo essere pronti a ospitare l’Europeo 2032. Ho sentito Pioli, è l’allenatore giusto”

14 luglio 2025 11:17

Nardella: "Dette castronerie sul Franchi. Non è vero che non ci sono risorse pubbliche per il restyling"

14 maggio 2025 16:00

Nardella: "Non sono mai stato il nemico della Fiorentina, ho lavorato con Commisso per il Franchi"

28 settembre 2024 14:10

Nardella: “Felice dell’apertura di Commisso, adesso mettere da parte le polemiche e finire i lavori”

26 settembre 2024 11:35

Nardella: "Fermare i lavori del Franchi sarebbe un autogol. Per 30 anni si è parlato di rifare lo stadio"

23 luglio 2024 18:28

Nardella: "Il ricorso della Fiorentina per il lavori al Franchi? Mi ha sorpreso, non ha alcun senso"

18 giugno 2024 17:28

Nardella contro Schmidt: "Dice tutto il contrario di tutto. Non mi stupisce il cambio idea sul Franchi"

15 giugno 2024 14:20

Nardella: "Ci sono delle leggi da rispettare e un percorso da seguire per lo stadio, io faccio il sindaco"

05 giugno 2024 13:36

Nardella scrive: "Con il cuore e con la testa ad Atene. Per Firenze, Commisso e Joe"

29 maggio 2024 14:22

Nardella: "Se non fossi stato così testardo il Franchi avrebbe fatto la fine del Flaminio"

18 maggio 2024 14:20

Nardella: "La nostra battaglia ha evitato che il Franchi facesse la fine del Flaminio, degradato e insicuro"

15 maggio 2024 15:52

Commisso si scaglia contro Nardella. Furia Fiorentina per i costi del Franchi, strategia netta

07 maggio 2024 08:27

Corriere Fiorentino, Franchi? La tregua è già finita. Silenzio e stupore da Palazzo Vecchio

07 maggio 2024 08:18

Casini al fianco di Commisso: "Progetto del Franchi fa acqua dappertutto. Nardella diceva di aver risolto"

06 maggio 2024 19:39

Nardella: "Mi auguro di dividere in parti uguali i costi per lo stadio con la Fiorentina, i lavori ci sono"

06 maggio 2024 11:27

Schmidt: "Progetto stadio un bluff, non ci sono 500mln, non sprecherò altri soldi"

16 aprile 2024 21:12

Nardella rassicura: "Il nuovo Franchi sarà coperto. Lo Stato restituisce i 55 milioni e arrivano risorse da privati"

04 aprile 2024 18:20

Nardella: “Il Franchi non rischia di rimanere coperto a metà. Non ci saranno problemi di risorse”

04 aprile 2024 14:15

Nardella: "Via ai lavori per il Franchi, si parte dalla curva Ferrovia. Poi realizzazione della nuova Fiesole"

27 marzo 2024 16:11

Nardella: "Il Franchi sarà coperto, sempre aperto e funzionale alla nuova area di Campo di Marte"

25 marzo 2024 18:13

Nardella: "Barone ci sarebbe stato" poi stoccata a Renzi: "Se attacco altri sindaci, fermatemi"

23 marzo 2024 11:20

Nardella arrivato per l'ultimo saluto a Barone. Grande abbraccio con Commisso. Con lui Guccione

20 marzo 2024 13:54

Nardella: "In contatto con Pradè e Commisso, non perdiamo la speranza. Lottiamo insieme a Barone"

19 marzo 2024 11:43

Mondo del calcio e non solo scosso per il malore che ha colpito Barone. Nardella: "Forza Joe"

17 marzo 2024 21:09

Nardella risponde a Barone: "Il Franchi una cosa seria, quale giocattolo della politica. Siamo contenti"

08 marzo 2024 14:11

Valcareggi: "Fiorentina con una società con delirio di onnipotenza. Nardella finito nella loro black list"

08 marzo 2024 13:47

Nazione, Franchi, il lieto fine dunque con i 55 milioni è arrivato? Forse, ecco il piano del Comune

07 marzo 2024 10:14

Fitto(FDI): "Nardella eviti dichiarazioni strumentali, deve solo ringraziare il governo"

05 marzo 2024 21:21

Svolta sul nuovo Franchi, ci sono i 55 milioni, Nardella esulta: "Soldi per la copertura e lavoro finito"

05 marzo 2024 14:01

Nardella esulta: "Il Governo ha accolto la nostra richiesta. In questo modo la Fiorentina può restare"

02 marzo 2024 19:55

Nardella: "Non mi sono opposto allo stadio privato, ma non mi convinceva che si facesse fuori Firenze"

29 febbraio 2024 13:23

Nardella: "Il nuovo stadio della Fiorentina si ispira al Real Madrid, 40 mila posti e 50 sky box"

23 febbraio 2024 10:41

Nardella: "Per i lavori al Franchi vietata qualunque forma di subappalto a cascata"

17 febbraio 2024 15:26

Nardella rassicura: "Lo stadio Artemio Franchi sarà sicuramente tutto finito e tutto coperto"

14 febbraio 2024 13:10

Nardella: "Abbiamo dato una risposta alla Fiorentina, i lavori per il Franchi inizieranno a breve"

13 febbraio 2024 12:40

Il Sindaco Nardella ricorda Hamrin sui social: "Sarà per sempre tra i simboli più belli di Firenze"

04 febbraio 2024 16:29

Nardella annuncia: "La Fiorentina giocherà al Franchi la prossima stagione. Capienza di 22 mila posti"

30 gennaio 2024 11:00

Passarella politica di Salvini al Viola Park? Nardella ed un sorriso che vale più di mille parole: "No comment"

27 gennaio 2024 19:48

Nardella: “Gli ultras non devono fare politica, la Fiorentina è di tutti. Il Padovani si farà a fine mese i progetti”

19 gennaio 2024 09:43

Tre gazebo in Curva Fiesole per sfottere Nardella. Scena programmata? La Digos indaga

16 gennaio 2024 09:16

Corriere Fiorentino, a Nardella non è andato giù l’attacco nei suoi confronti. Da fissare un nuovo incontro per il trasloco 

16 gennaio 2024 09:12

Renzi sul Franchi: "Mai visto un progetto che si fa senza soldi. Un rabbercio e lo sa anche Nardella"

10 gennaio 2024 18:22

Renzi: "Lontano da Firenze ci deve andare Nardella, non la Fiorentina. Si giocherà a Modena o Cesena"

31 dicembre 2023 13:02

Nardella risponde a Barone: "Una grave mancanza di rispetto. Abbiamo sempre collaborato"

30 dicembre 2023 12:34

La Fiorentina attacca il PD e indirizza tutti i tifosi viola a votare contro alle prossime elezioni a Firenze

30 dicembre 2023 12:13

Nardella: "Franchi? L'unica opzione intervento privato con una concessione molto lunga"

24 dicembre 2023 08:19

Nardella si sfoga: "A Firenze iniziamo i lavori per lo stadio, Milano e Napoli fanno ancora questionari"

20 dicembre 2023 13:35

Barone attacca: "Mercafir era una truffa. Adesso Nardella trovi i 55 milioni che mancano"

19 dicembre 2023 12:42

Nardella annuncia: "Il Tour de France partirà dal Viola Park. Franchi? Oggi la ditta vincitrice"

18 dicembre 2023 09:44

Nardella giura: "I rapporti con Commisso e Barone sono eccellenti. Sul Padovani novità dopo Natale"

07 dicembre 2023 15:44

Nardella: "Per il Franchi chiediamo supporto del Ministero. Ho inviato lettera ad Abodi"

27 novembre 2023 19:43

Restyling Franchi, si infittiscono gli incontri Barone-Nardella, spunta l’ipotesi project financing 

27 novembre 2023 08:11

Nardella: "Importante l'apertura di Barone. Il restyling verrà realizzato nella sua interezza"

25 novembre 2023 20:40

Nardella non si arrende sul Nuovo Franchi: "Andiamo avanti con le risorse che abbiamo a disposizione"

24 novembre 2023 18:57

Batosta per il Comune di Firenze, il Tar conferma il NO ai 55 milioni per il restyling dello stadio Franchi

24 novembre 2023 13:01

Nardella: "Grande sintonia con Barone. Restyling Franchi? Aspettiamo il Tar del Lazio"

23 novembre 2023 16:50

Continua lo scontro tra Nardella e Governo: "Prima col Franchi, ora tagliati 30 milioni per la tramvia"

17 novembre 2023 17:20

Galli attacca Nardella: "Rido per il Franchi, ristrutturare lo stadio è un obbrobrio. Si faccia da un'altra parte"

11 novembre 2023 13:18

Nardella: "Sono fiducioso, troveremo i fondi per completare il Franchi. Fiorentina? Rapporti buoni e sereni"

10 novembre 2023 17:45

Nardella predica calma: “Allarmismo ingiustificato, il Franchi sarà completo. Troveremo i soldi”

09 novembre 2023 08:36

Nardella rassicura: "Il Franchi sarà completato, non scherziamo. Il tetto è l'ultima cosa da fare"

08 novembre 2023 13:15

Nardella: "Non potevo fermare Fiorentina-Juve con un'ordinanza. Doveva farlo la Lega Calcio"

06 novembre 2023 16:30

Nardella: "La decisione di giocare Fiorentina-Juventus è della Lega Calcio, noi non possiamo far nulla"

05 novembre 2023 12:16

Emergenza maltempo, Nardella: "Non chiudiamo la scuole a Firenze, dalla Protezione Civile nessuna indicazione"

03 novembre 2023 00:43

Nardella: "Lavori al Franchi? Inizieranno ad anno prossimo. Ci aspettiamo che il Governo ci restituisca 55 milioni"

02 novembre 2023 17:30

Tra la Fiorentina e il Comune di Firenze scoppia la pace? Accordo per la pubblicità. Ma sullo stadio è scontro

02 novembre 2023 10:27

Nardella applaude: "Apprezzo che la Fiorentina abbia chiarito che la squadra non è in vendita"

31 ottobre 2023 12:21

Il Padovani diventa un caso, lite tra i partiti di Renzi e Nardella, considerati troppi i 10 milioni

31 ottobre 2023 11:18

Giovanni Galli durissimo: "Inaccettabile che Nardella spenda 10 milioni per lo stadio Padovani"

24 ottobre 2023 21:04

Il PD vuole mettere 10 milioni sul Padovani per convincere la Fiorentina a giocarci, Italia Viva fa muro

24 ottobre 2023 12:34

Nardella attacca: "A Firenze lo stadio è avanti rispetto ad altre città, polemiche non ci interessano"

19 ottobre 2023 11:50

Renzi non ci sta e annuncia battaglia, considerati troppo alti i costi per ristrutturare il Padovani

19 ottobre 2023 11:27

Nazione, il Comune è infuriato con lo Stato, i 55 milioni tolti al Franchi sono stati un'ingiustizia

13 ottobre 2023 11:34

Nardella attacca: "Volevamo far fare lo stadio a Commisso ma il comune è vittima della burocrazia"

12 ottobre 2023 10:52

Nardella esulta: "Euro 2032 è una grande opportunità per riqualificare il Franchi"

10 ottobre 2023 18:01

Corriere Fiorentino, il governo annuncia che EURO 2032 può risolvere i problemi legati al Franchi

10 ottobre 2023 12:39

Donzelli attacca: "Il PD vuole complicare la vita ai tifosi, hanno chiesto fondi agli enti sbagliati"

09 ottobre 2023 11:35

La proposta di Nardella: “Basta ultras che invadono le piazze. Bisogna vietarle ai gruppi organizzati”

07 ottobre 2023 08:49

Nardella litiga con un tifoso: "Secondo lei è il sindaco incaricato di gestire l’ordine pubblico?"

06 ottobre 2023 11:36

Nardella: "Non vedo l'ora che dopo il Viola Park sorga presto il nuovo stadio di calcio"

03 ottobre 2023 16:20

Nardella: "Voglio fare vedere alla Fiorentina il progetto esecutivo dello stadio Franchi"

02 ottobre 2023 12:34

Progetto esecutivo del nuovo Franchi consegnato. Adesso bisogna trovare le ditte che dovranno farlo

01 ottobre 2023 07:15

Nardella duro: "L'Italia è l'ultimo paese occidentale per qualità degli stadi. Ci dobbiamo vergognare"

28 settembre 2023 17:00

Fratelli d'Italia: "Definanziamento Franchi? Stiamo provando a rimediare un disastro firmato Nardella"

23 settembre 2023 16:45

Nardella: "Confermati i tempi per il Franchi. Spero venga risolto il problema dei 55 milioni come a Venezia"

22 settembre 2023 16:45

Nardella scrive al Governo: "Chiudiamo insieme la partita per la riqualificazione del Franchi"

21 settembre 2023 17:30

Nardella: "Nessun attrito tra Comune e la Fiorentina. Grande rispetto per Commisso, è un visionario"

13 settembre 2023 17:00

Nardella: "Entro martedì prossimo porterò in giunta la delibera per la Tranvia Firenze-Bagno a Ripoli"

11 settembre 2023 16:20

Nardella: "Fiorentina? Ieri è andata storta ma è presto per dare un giudizio. La squadra mi piace"

04 settembre 2023 09:05

Nardella: "Tolti i soldi per il Franchi. Motivazione? dicono che è segreto di Stato. Sono Juventini"

27 agosto 2023 12:31

Nazione, vertice Nardella-Commisso per il Padovani, il comune vorrebbe stanziare 10 milioni

23 agosto 2023 08:44

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