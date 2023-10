Donzelli attacca: “Il PD vuole complicare la vita ai tifosi, hanno chiesto fondi agli enti sbagliati”

Il deputato per FDI Giovanni Donzelli ha commentato le vicende dello stadio Franchi. Queste le sue parole a Radio Bruno: “Lo stadio Franchi? Io non seguo tanto il calcio, ma quel poco seguo riguarda la Fiorentina. Già Renzi parlava di fare lo stadio nuovo, ma ancora non è stato fatto nulla. La sinistra non ci sta riuscendo. Il PD ha chiesto i fondi alle istituzioni sbagliate, quindi l’errore è loro. Vedremo se sarà possibile adesso farlo, ma i tifosi sono stati presi in giro. Hanno fatto una cialtroneria e noi, nonostante ciò, stiamo cercando di salvare i 55 milioni per Firenze. Vogliono complicare la vita ai tifosi”.

