Labaro Viola

Notizie Nuovo Franchi Fiorentina

Nazione: "Franchi? Fiorentina pronta a sborsare 85 milioni in cambio di total control e concessione extra large"

20 aprile 2026 08:47

Restyling Franchi, tra le novità gli skybox in Maratona e tribuna d’onore con accesso diretto al parcheggio

25 marzo 2024 09:00

Nuovo Franchi, il restyling parte dalla Fiesole, la tramvia, i parcheggi ma niente albergo e centro commerciale 

31 gennaio 2024 09:44

Nuovo Franchi? La Fiorentina guarda interessata. In caso di copertura favorito per l'Europeo del 2032

27 novembre 2023 08:20

Corriere Fiorentino: “Restyling Franchi? Patata bollente destinata a finire in mano al prossimo sindaco”

25 novembre 2023 09:21

Repubblica: “Franchi, ed ora? Nel piano B spinta idea nuovo mutuo oppure un project financing”

25 novembre 2023 09:19

Corriere Fiorentino, restyling Franchi, Ferrovia e Maratona senza copertura. Obiettivo cantieri a gennaio 2024

08 novembre 2023 09:02

Renzi non ci sta e annuncia battaglia, considerati troppo alti i costi per ristrutturare il Padovani

19 ottobre 2023 11:27

Nazione, il Comune è infuriato con lo Stato, i 55 milioni tolti al Franchi sono stati un'ingiustizia

13 ottobre 2023 11:34

Nardella attacca: "Volevamo far fare lo stadio a Commisso ma il comune è vittima della burocrazia"

12 ottobre 2023 10:52

Corriere Fiorentino, il governo annuncia che EURO 2032 può risolvere i problemi legati al Franchi

10 ottobre 2023 12:39

Donzelli attacca: "Il PD vuole complicare la vita ai tifosi, hanno chiesto fondi agli enti sbagliati"

09 ottobre 2023 11:35

Nardella sul Franchi: "Che ingiustizia! Cambierà la zona commerciale. La Fiorentina non è interessata ad investire qui"

10 agosto 2023 09:15

Repubblica: "55 milioni mancanti per il Franchi? Possibile accordo con il Governo a settembre"

04 agosto 2023 08:43

Nazione: "Slittano i lavori per il nuovo Franchi. Arup a Palazzo Vecchio per il progetto esecutivo"

02 agosto 2023 07:55

Repubblica: "Franchi, oggi la decisione del TAR del Lazio sui fondi revocati per il restyling"

02 agosto 2023 07:48

Repubblica: "Restyling Franchi ed i 55 milioni bloccati? La cifra aumenta, ora è di 70 milioni"

29 giugno 2023 08:19

Altra tegola sul Franchi, la famiglia Nervi non si arrende e fa ricorso al progetto di Arup

09 giugno 2023 09:17

Restyling Franchi: se non arrivano i 55 milioni il progetto verrà realizzato in due fasi 

03 maggio 2023 10:00

Coperture e restauro, trovare i 55mln oppure convincere Commisso: tre difficili strade per il Franchi 

27 aprile 2023 10:03

Restyling Franchi? Verso l’assegnazione dell’appalto: aggiudicazione con criterio offerta più vantaggiosa 

17 aprile 2023 09:36

Dubbi di Commisso sul controllo e gli spazi commerciali del futuro nuovo Franchi

05 aprile 2023 09:15

Graziani sta con Commisso: "Voleva fare lo stadio ma l'hanno fatto diventare scemo con la burocrazia"

02 aprile 2023 19:05

Nazione rivela: “Per l’ISTAT Campo di Marte è area degradata come richiesto dal bando UE”

31 marzo 2023 10:12

Stadio, muro contro muro con l’Europa. Campo di Marte inserito come zona degradata di Firenze 

31 marzo 2023 10:10

Bucciantini: "Gli stadi non sono musei ma infrastrutture. Fiorentina non può giocare 2 anni fuori"

30 marzo 2023 19:48

Arup svela: "Nuovo Franchi si può fare anche con 125 milioni ma bisogna rinunciare a delle cose"

30 marzo 2023 10:36

Restyling Franchi, se non li mette il governo idea fondi privati ma Commisso non metterà un euro 

30 marzo 2023 09:53

Casamonti: "Nostro progetto permetteva di giocare al Franchi durante lavori come Dacia Arena di Udine"

29 marzo 2023 19:06

Renzi: "Togliete il Franchi dal PNRR: Europa ha ragione. Fiorentina faccia stadio non pagato dai cittadini"

29 marzo 2023 18:35

Repubblica annuncia: "Italia verso la rinuncia ai soldi dell'Europa per lo stadio Franchi. Paga lo Stato"

29 marzo 2023 12:17

Bocci: "Franchi considerato monumento ma nessuno mette un centesimo. Senza restyling cade a pezzi"

28 marzo 2023 18:25

Blocco fondi Nuovo Franchi, Nardella risponde: "In discussione solo 55 milioni su 200, siamo fiduciosi"

27 marzo 2023 20:03

Fiorentina rischia di perdere 30 milioni per il trasloco dal Franchi: ci saranno meno risorse per il mercato

27 marzo 2023 18:13

Nuovo Franchi, le anticipazioni: area esterna, lavori fra un anno. Canone? Da giugno verrà ridotto

24 marzo 2023 09:07

Corriere Fiorentino: “Aumento dell’affitto oppure concessione? La Fiorentina aspetta la proposta del Comune”

24 marzo 2023 08:56

Bucciantini: "Troppi due anni lontani dal Franchi. Soluzione sarebbe stadio provvisorio da 20000 posti"

23 marzo 2023 19:53

Nazione: “Restyling Franchi: ad agosto primo interventi, a dicembre i camion e prime gru intorno allo stadio”

22 marzo 2023 09:16

Nazione, restyling Franchi c'è il sì della Soprintendenza. Relazione sul tavolo dei Ministri

17 febbraio 2023 09:43

Nardella: "Ho incontrato Commisso, piena sintonia sul nuovo Franchi, avanti sul progetto"

13 febbraio 2023 18:52

Il Nuovo stadio Franchi non avrà la copertura per chi si siederà dietro le panchine. Ministero dice no

09 febbraio 2023 12:36

Corriere Fiorentino, Nardella-Commisso il faccia a faccia per il nuovo Franchi non è in agenda

09 febbraio 2023 08:30

Corriere Fiorentino avvisa: "Nuovo Franchi, il parterre di tribuna potrebbe restare senza copertura"

09 febbraio 2023 08:26

Convenzione comune-Fiorentina sul Franchi, per ora breve ma si punta al modello Juventus

29 gennaio 2023 09:48

 Nuovo Franchi: sono arrivate le prime risposte, 2.500 i parcheggi. Ma quale sarà il nuovo piano di afflusso?

26 gennaio 2023 09:51

Nardella esulta: "Il progetto del nuovo Franchi è realtà, abbiamo smentito chi non ci credeva"

29 dicembre 2022 12:55

Repubblica, il fotovoltaico dà problemi per il nuovo Franchi. I nuovi materiali costano molto di più

22 dicembre 2022 11:45

"Il quartiere 2 vuole Campo di Marte liberata, ma quando si voleva spostare lo stadio si oppose"

20 dicembre 2022 12:34

Repubblica, nel 2023 inizieranno i lavori al Franchi. No di Empoli, la Fiorentina si sposta a Castello?

19 dicembre 2022 11:59

Nardella: "La Fiorentina sta pensando al Viola Park, noi al Nuovo Franchi. Firenze avrà due gioielli"

16 novembre 2022 16:32

Nardella: "Commisso ha detto che non avrebbe messo 1 euro sul nuovo Franchi, infatti costerà 0 ad ACF"

25 ottobre 2022 23:59

Stadio Franchi, gara anticipata per il restyling: 20-30 milioni in più per l’aumento dei costi 

16 ottobre 2022 09:49

Cor. Fior., la Fiorentina potrebbe giocare le gare casalinghe al Mapei o al Castellani nel 2023/2024

07 luglio 2022 12:35

Repubblica, la Fiorentina deve decidere se giocare con 20.000 spettatori o lasciare il Franchi per i lavori

08 giugno 2022 13:27

Nuovo Franchi, i cantieri partono a luglio 2023: porterà 25 milioni di ricavi l’anno

08 giugno 2022 08:48

Il nuovo stadio Franchi porterà alla Fiorentina un guadagno di 25 milioni di euro a stagione

07 giugno 2022 21:50

Nardella annuncia: "Il nuovo Franchi farà aumentare i ricavi della Fiorentina di 25 milioni"

30 maggio 2022 12:11

Nardella rassicura: "Nei tempi con il restyling del Franchi. Fiorentina non partecipa? Mettiamo noi i soldi"

15 maggio 2022 22:36

Architetto nuovo Franchi: "La Fiesole attaccata al campo, ci sarà un tifo incredibile e sarà più comodo"

12 maggio 2022 12:27

Allarme Nardella: "Costo materie prime si è alzato, servono più soldi oppure salta il nuovo Franchi"

02 maggio 2022 15:34

Pessina si sfoga: "La sovrintendenza non è il "Signor no". E' vittima della burocrazia e sotto organico"

01 aprile 2022 13:08

Galli: "Fiorentina può fare uno stadio in altra città. Franchi pagato anche con i soldi degli juventini"

28 marzo 2022 13:53

La Fondazione Nervi protesta: "Il nuovo Franchi coprirà l’intera struttura alterando il contesto storico"

23 marzo 2022 12:58

Gravina: "I soldi per il nuovo Franchi trovati grazie al nostro spostamento del museo del calcio lì"

23 marzo 2022 12:10

La Nervi non ci sta: "Il nuovo Franchi verrà ricoperto da una lastra, lo stadio non sarà riconoscibile"

17 marzo 2022 13:25

Italiano parla del nuovo stadio: "Adesso il Franchi incute timore, figuriamoci con le curve vicine..."

12 marzo 2022 15:08

Monti: "Se il nuovo Franchi non vi piace fatelo voi. Almeno vedremo bene e non prenderemo l'acqua"

12 marzo 2022 14:00

Nardella: "Settimana prossima incontrerò Barone. Fiorentina giocherà al Franchi durante i lavori"

10 marzo 2022 12:30

Nardella: "Nuovo Franchi farà triplicare i ricavi alla Fiorentina. Sarà più bello dello Juventus Stadium"

10 marzo 2022 12:20

Direttore Uffizi: "Il nuovo Franchi ha la nettezza del Brunelleschi e la pulizia del Vasari. In linea col la città"

09 marzo 2022 13:45

Zazzaroni duro: "Cabral è molto distante da Vlahovic, ma dipende dagli obiettivi che ha la Fiorentina"

09 marzo 2022 13:36

Pieraccioni scherza: "Avrei fatto fare lo stadio a Cavalli. Sarebbe maculato e senza macchie d'umido"

09 marzo 2022 13:25

"Franchi inscatolato, torre di Maratona coperta, scale elicoidali nascoste. Che dice la fondazione Nervi?"

09 marzo 2022 12:45

Assessore Giorgetti annuncia: "Il nuovo Franchi creerà disagi ai residenti, ma poi migliorerà tutta la zona"

09 marzo 2022 12:35

Bucchioni attacca: "Politica ha messo i bastoni fra le ruote a Commisso per lo stadio fuori Firenze"

08 marzo 2022 13:25

Il suo progetto è stato escluso, l'architetto non ci sta: "Faremo ricorso, ha vinto il più brutto"

08 marzo 2022 11:18

De Magistris: "Non avrei chiamato Batistuta per il nuovo Franchi, fatto solo per avere pubblicità"

04 marzo 2022 15:22

La sovrintendenza di Pessina esclusa sul Franchi, potrà dare solo un parere. Decisione spetta a Roma

10 febbraio 2022 11:47

"Per i lavori al Franchi la Fiorentina non giocherà a Firenze per un anno. A marzo il progetto"

31 dicembre 2021 14:17

Il nuovo Franchi, investimento da 250 milioni, 42 mila posti, porterebbe il fatturato della Fiorentina a 225 milioni di euro

24 settembre 2020 18:11

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