Notizie Nuovo Franchi Fiorentina

Nazione: "Franchi? Fiorentina pronta a sborsare 85 milioni in cambio di total control e concessione extra large"
20 aprile 2026 08:47
Restyling Franchi, tra le novità gli skybox in Maratona e tribuna d’onore con accesso diretto al parcheggio
25 marzo 2024 09:00
Nuovo Franchi, il restyling parte dalla Fiesole, la tramvia, i parcheggi ma niente albergo e centro commerciale
31 gennaio 2024 09:44
Nuovo Franchi? La Fiorentina guarda interessata. In caso di copertura favorito per l'Europeo del 2032
27 novembre 2023 08:20
Corriere Fiorentino: “Restyling Franchi? Patata bollente destinata a finire in mano al prossimo sindaco”
25 novembre 2023 09:21
Repubblica: “Franchi, ed ora? Nel piano B spinta idea nuovo mutuo oppure un project financing”
25 novembre 2023 09:19
Corriere Fiorentino, restyling Franchi, Ferrovia e Maratona senza copertura. Obiettivo cantieri a gennaio 2024
08 novembre 2023 09:02
Renzi non ci sta e annuncia battaglia, considerati troppo alti i costi per ristrutturare il Padovani
19 ottobre 2023 11:27
Nazione, il Comune è infuriato con lo Stato, i 55 milioni tolti al Franchi sono stati un'ingiustizia
13 ottobre 2023 11:34
Nardella attacca: "Volevamo far fare lo stadio a Commisso ma il comune è vittima della burocrazia"
12 ottobre 2023 10:52
Corriere Fiorentino, il governo annuncia che EURO 2032 può risolvere i problemi legati al Franchi
10 ottobre 2023 12:39
Donzelli attacca: "Il PD vuole complicare la vita ai tifosi, hanno chiesto fondi agli enti sbagliati"
09 ottobre 2023 11:35
Nardella sul Franchi: "Che ingiustizia! Cambierà la zona commerciale. La Fiorentina non è interessata ad investire qui"
10 agosto 2023 09:15
Repubblica: "55 milioni mancanti per il Franchi? Possibile accordo con il Governo a settembre"
04 agosto 2023 08:43
Nazione: "Slittano i lavori per il nuovo Franchi. Arup a Palazzo Vecchio per il progetto esecutivo"
02 agosto 2023 07:55
Repubblica: "Franchi, oggi la decisione del TAR del Lazio sui fondi revocati per il restyling"
02 agosto 2023 07:48
Repubblica: "Restyling Franchi ed i 55 milioni bloccati? La cifra aumenta, ora è di 70 milioni"
29 giugno 2023 08:19
Altra tegola sul Franchi, la famiglia Nervi non si arrende e fa ricorso al progetto di Arup
09 giugno 2023 09:17
Restyling Franchi: se non arrivano i 55 milioni il progetto verrà realizzato in due fasi
03 maggio 2023 10:00
Coperture e restauro, trovare i 55mln oppure convincere Commisso: tre difficili strade per il Franchi
27 aprile 2023 10:03
Restyling Franchi? Verso l’assegnazione dell’appalto: aggiudicazione con criterio offerta più vantaggiosa
17 aprile 2023 09:36
Dubbi di Commisso sul controllo e gli spazi commerciali del futuro nuovo Franchi
05 aprile 2023 09:15
Graziani sta con Commisso: "Voleva fare lo stadio ma l'hanno fatto diventare scemo con la burocrazia"
02 aprile 2023 19:05
Nazione rivela: “Per l’ISTAT Campo di Marte è area degradata come richiesto dal bando UE”
31 marzo 2023 10:12
Stadio, muro contro muro con l’Europa. Campo di Marte inserito come zona degradata di Firenze
31 marzo 2023 10:10
Bucciantini: "Gli stadi non sono musei ma infrastrutture. Fiorentina non può giocare 2 anni fuori"
30 marzo 2023 19:48
Arup svela: "Nuovo Franchi si può fare anche con 125 milioni ma bisogna rinunciare a delle cose"
30 marzo 2023 10:36
Restyling Franchi, se non li mette il governo idea fondi privati ma Commisso non metterà un euro
30 marzo 2023 09:53
Casamonti: "Nostro progetto permetteva di giocare al Franchi durante lavori come Dacia Arena di Udine"
29 marzo 2023 19:06
Renzi: "Togliete il Franchi dal PNRR: Europa ha ragione. Fiorentina faccia stadio non pagato dai cittadini"
29 marzo 2023 18:35
Repubblica annuncia: "Italia verso la rinuncia ai soldi dell'Europa per lo stadio Franchi. Paga lo Stato"
29 marzo 2023 12:17
Bocci: "Franchi considerato monumento ma nessuno mette un centesimo. Senza restyling cade a pezzi"
28 marzo 2023 18:25
Blocco fondi Nuovo Franchi, Nardella risponde: "In discussione solo 55 milioni su 200, siamo fiduciosi"
27 marzo 2023 20:03
Fiorentina rischia di perdere 30 milioni per il trasloco dal Franchi: ci saranno meno risorse per il mercato
27 marzo 2023 18:13
Nuovo Franchi, le anticipazioni: area esterna, lavori fra un anno. Canone? Da giugno verrà ridotto
24 marzo 2023 09:07
Corriere Fiorentino: “Aumento dell’affitto oppure concessione? La Fiorentina aspetta la proposta del Comune”
24 marzo 2023 08:56
Bucciantini: "Troppi due anni lontani dal Franchi. Soluzione sarebbe stadio provvisorio da 20000 posti"
23 marzo 2023 19:53
Nazione: “Restyling Franchi: ad agosto primo interventi, a dicembre i camion e prime gru intorno allo stadio”
22 marzo 2023 09:16
Nazione, restyling Franchi c'è il sì della Soprintendenza. Relazione sul tavolo dei Ministri
17 febbraio 2023 09:43
Nardella: "Ho incontrato Commisso, piena sintonia sul nuovo Franchi, avanti sul progetto"
13 febbraio 2023 18:52
Il Nuovo stadio Franchi non avrà la copertura per chi si siederà dietro le panchine. Ministero dice no
09 febbraio 2023 12:36
Corriere Fiorentino, Nardella-Commisso il faccia a faccia per il nuovo Franchi non è in agenda
09 febbraio 2023 08:30
Corriere Fiorentino avvisa: "Nuovo Franchi, il parterre di tribuna potrebbe restare senza copertura"
09 febbraio 2023 08:26
Convenzione comune-Fiorentina sul Franchi, per ora breve ma si punta al modello Juventus
29 gennaio 2023 09:48
Nuovo Franchi: sono arrivate le prime risposte, 2.500 i parcheggi. Ma quale sarà il nuovo piano di afflusso?
26 gennaio 2023 09:51
Nardella esulta: "Il progetto del nuovo Franchi è realtà, abbiamo smentito chi non ci credeva"
29 dicembre 2022 12:55
Repubblica, il fotovoltaico dà problemi per il nuovo Franchi. I nuovi materiali costano molto di più
22 dicembre 2022 11:45
"Il quartiere 2 vuole Campo di Marte liberata, ma quando si voleva spostare lo stadio si oppose"
20 dicembre 2022 12:34
Repubblica, nel 2023 inizieranno i lavori al Franchi. No di Empoli, la Fiorentina si sposta a Castello?
19 dicembre 2022 11:59
Nardella: "La Fiorentina sta pensando al Viola Park, noi al Nuovo Franchi. Firenze avrà due gioielli"
16 novembre 2022 16:32
Nardella: "Commisso ha detto che non avrebbe messo 1 euro sul nuovo Franchi, infatti costerà 0 ad ACF"
25 ottobre 2022 23:59
Stadio Franchi, gara anticipata per il restyling: 20-30 milioni in più per l’aumento dei costi
16 ottobre 2022 09:49
Cor. Fior., la Fiorentina potrebbe giocare le gare casalinghe al Mapei o al Castellani nel 2023/2024
07 luglio 2022 12:35
Repubblica, la Fiorentina deve decidere se giocare con 20.000 spettatori o lasciare il Franchi per i lavori
08 giugno 2022 13:27
Nuovo Franchi, i cantieri partono a luglio 2023: porterà 25 milioni di ricavi l’anno
08 giugno 2022 08:48
Il nuovo stadio Franchi porterà alla Fiorentina un guadagno di 25 milioni di euro a stagione
07 giugno 2022 21:50
Nardella annuncia: "Il nuovo Franchi farà aumentare i ricavi della Fiorentina di 25 milioni"
30 maggio 2022 12:11
Nardella rassicura: "Nei tempi con il restyling del Franchi. Fiorentina non partecipa? Mettiamo noi i soldi"
15 maggio 2022 22:36
Architetto nuovo Franchi: "La Fiesole attaccata al campo, ci sarà un tifo incredibile e sarà più comodo"
12 maggio 2022 12:27
Allarme Nardella: "Costo materie prime si è alzato, servono più soldi oppure salta il nuovo Franchi"
02 maggio 2022 15:34
Pessina si sfoga: "La sovrintendenza non è il "Signor no". E' vittima della burocrazia e sotto organico"
01 aprile 2022 13:08
Galli: "Fiorentina può fare uno stadio in altra città. Franchi pagato anche con i soldi degli juventini"
28 marzo 2022 13:53
La Fondazione Nervi protesta: "Il nuovo Franchi coprirà l’intera struttura alterando il contesto storico"
23 marzo 2022 12:58
Gravina: "I soldi per il nuovo Franchi trovati grazie al nostro spostamento del museo del calcio lì"
23 marzo 2022 12:10
La Nervi non ci sta: "Il nuovo Franchi verrà ricoperto da una lastra, lo stadio non sarà riconoscibile"
17 marzo 2022 13:25
Italiano parla del nuovo stadio: "Adesso il Franchi incute timore, figuriamoci con le curve vicine..."
12 marzo 2022 15:08
Monti: "Se il nuovo Franchi non vi piace fatelo voi. Almeno vedremo bene e non prenderemo l'acqua"
12 marzo 2022 14:00
Nardella: "Settimana prossima incontrerò Barone. Fiorentina giocherà al Franchi durante i lavori"
10 marzo 2022 12:30
Nardella: "Nuovo Franchi farà triplicare i ricavi alla Fiorentina. Sarà più bello dello Juventus Stadium"
10 marzo 2022 12:20
Direttore Uffizi: "Il nuovo Franchi ha la nettezza del Brunelleschi e la pulizia del Vasari. In linea col la città"
09 marzo 2022 13:45
Zazzaroni duro: "Cabral è molto distante da Vlahovic, ma dipende dagli obiettivi che ha la Fiorentina"
09 marzo 2022 13:36
Pieraccioni scherza: "Avrei fatto fare lo stadio a Cavalli. Sarebbe maculato e senza macchie d'umido"
09 marzo 2022 13:25
"Franchi inscatolato, torre di Maratona coperta, scale elicoidali nascoste. Che dice la fondazione Nervi?"
09 marzo 2022 12:45
Assessore Giorgetti annuncia: "Il nuovo Franchi creerà disagi ai residenti, ma poi migliorerà tutta la zona"
09 marzo 2022 12:35
Bucchioni attacca: "Politica ha messo i bastoni fra le ruote a Commisso per lo stadio fuori Firenze"
08 marzo 2022 13:25
Il suo progetto è stato escluso, l'architetto non ci sta: "Faremo ricorso, ha vinto il più brutto"
08 marzo 2022 11:18
De Magistris: "Non avrei chiamato Batistuta per il nuovo Franchi, fatto solo per avere pubblicità"
04 marzo 2022 15:22
La sovrintendenza di Pessina esclusa sul Franchi, potrà dare solo un parere. Decisione spetta a Roma
10 febbraio 2022 11:47
"Per i lavori al Franchi la Fiorentina non giocherà a Firenze per un anno. A marzo il progetto"
31 dicembre 2021 14:17
Il nuovo Franchi, investimento da 250 milioni, 42 mila posti, porterebbe il fatturato della Fiorentina a 225 milioni di euro
24 settembre 2020 18:11
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