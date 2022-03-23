La Fondazione Nervi protesta: "Il nuovo Franchi coprirà l’intera struttura alterando il contesto storico"

La fondazione Nervi continua a protestare contro il progetto vincitore per il restyling dello stadio Artemio Franchi

Sulle pagine dell’edizione odierna de La Repubblica si trova un commento sulla scelta del progetto vincitrice per il restyling dello stadio Artemio Franchi da parte di Ugo Carughi, architetto e membro della Fondazione Pier Luigi Nervi. Queste le sue parole:

“Nel progetto vincitore la copertura, sorretta da alti e sottili pilastri, dall’interno dello stadio slitta con leggerezza all’esterno. Ma copre l’intera struttura di Nervi con un segno ad essa del tutto estraneo, sovrapponendovisi e ponendola fuori scala. Tale carattere è percepibile dall’esterno, dove l’alta copertura rettangolare ostenta la sua autonomia, alterando il rapporto tra lo stadio storico e il contesto urbano circostante”.

NARDELLA CONTRO PESSINA

https://www.labaroviola.com/nardella-contro-pessina-il-sindaco-di-firenze-vuole-rendere-impotente-la-soprintendenza-sul-franchi/169914/