Nardella contro Pessina, il sindaco di Firenze vuole rendere impotente la Soprintendenza sul Franchi

A Firenze si stanno per giocare due partite importanti per la città, il nuovo stadio Franchi e la tramvia. Ne parla La Repubblica

Un invito al sindaco ad attivarsi perchè «nei pareri espressi dalle Soprintendenze siano premiati la fruizione e l’interesse pubblico insieme alla tutela e alla conservazione». Ma per stare sicuri meglio che, almeno per i progetti del Pnrr, dallo stadio alle tramvie, quel che dice la Soprintendenza non sia vincolante, meglio che «venga attivato un coinvolgimento diretto delle direzioni generali del ministero della cultura», che possano garantire «tempi certi» ed «equilibrio» nelle valutazioni, «riducendo i margini di discrezionalità» e «uniformando» criteri e decisioni a livello nazionale.

La partita stadio si prepara a entrare nel vivo e un altro duro messaggio per l’ente fiorentino per la tutela del patrimonio è servito. È quello della risoluzione numero 86 del 2022, approvata nei giorni scorsi a maggioranza dalla commissione cultura e sport di Palazzo Vecchio e attesa ora in Consiglio comunale. Atto destinato a far discutere. Primi proponenti i due consiglieri della lista Nardella, Mimma Dardano e Luca Santarelli, e Barbara Felleca, del Pd, ritenuta vicina a Giani. Obiettivo: sfida al soprintendente Andrea Pessina in vista delle prossime battaglie, dal progetto del Franchi alla linea 3.2 della tramvia, per cui fin qui sono state bocciate le pensiline. Come a dire: giù le mani da stadio e tramvia, caro sindaco attivati perchè il ministero “commissari” la Soprintendenza, evitando stop e bocciature.

Va detto che il sindaco Nardella ci aveva già pensato da sè: convinto che la stagione dei veti debba cessare, ha già incontrato il ministro Franceschini sul tema. E la strategia di Palazzo Vecchio è che se d’ora in poi arriveranno blocchi e niet non condivisi tutti gli atti di Pessina saranno impugnati al Tar. Colpo su colpo insomma. Adesso c’è pure la spinta politica della maggioranza. Lo scrive La Repubblica.

GLI OCCHI DELLA FIORENTINA IN CASA BOCA

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