Cm.com, Burdisso pensa al talentuoso terzino Barco. Per il The Guardian sarà una stella mondiale

Il direttore tecnico Nicolas Burdisso ha messo gli occhi sul terzino sinistro del Boca Juniors, Valentin Barco.

Nicolas Burdisso pensa al futuro della fascia sinistra della Fiorentina. Il direttore tecnico Viola avrebbe messo gli occhi Valentin Barco, giovane promessa del Boca Juniors. Il classe 2004 è già stato inserito nella lista del "The Guardian" nella prestigiosa lista "Next Generation" dell'anno 2021. Sempre stando a quanto riportato dal sito italiano, sul giovane talento ci sarebbe anche l'Inter.

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