Notizie Boca Juniors Fiorentina

Lutto nel mondo del calcio: è morto l'allenatore del Boca Juniors Miguel Angel Russo
09 ottobre 2025 11:50
Valentini: "La Fiorentina mi ha convinto subito. Posso giocare dove vuole il mister, non ho problemi"
07 gennaio 2025 15:01
Valentini è un nuovo giocatore della Fiorentina, questa mattina è arrivato al Viola Park
01 gennaio 2025 12:22
Ceccarini annuncia: "Valentini a Firenze il primo gennaio per le visite mediche. Firmerà fino al 2029"
27 dicembre 2024 22:29
Corriere dello Sport: “Valentini firmerà fino al 2029, ingaggio da circa 1 milione netto a stagione”
27 dicembre 2024 09:48
Valentini si metterà subito a disposizione di Palladino, si giocherà il posto da titolare con Ranieri
22 dicembre 2024 10:00
TMW rivela: Valentini finalmente in viola, l'argentino sarà a Firenze alla fine della prossima settimana
20 dicembre 2024 18:21
De Santis: "Medina, muscoli e intensità per la Fiorentina, costa 15 milioni ma col Boca rapporti tesi"
17 dicembre 2024 22:42
Burdisso: "Alla Fiorentina prima di Valentini proposero a zero anche Rossi del Boca, minacciai di andarmene"
18 ottobre 2024 00:24
Per Valentini la Fiorentina manderà un preparatore in Argentina per farlo arrivare in forma a gennaio
13 settembre 2024 14:17
Dall'Argentina, Medina vuole andare via. La Fiorentina offre 15 milioni, il Boca fermo ai 20 della clausola"
26 agosto 2024 18:08
Nazione: “Medina vuole la Fiorentina, il Boca ha rifiutato la prima offerta da 14 milioni”
25 agosto 2024 09:26
ESPN rivela: "La Fiorentina ha offerto 14 milioni al Boca Juniros per Medina, anche il Fenerbahce sull'argentino"
24 agosto 2024 10:36
Il Tirreno: "La Fiorentina spinge per anticipare l'arrivo di Valentini dal Boca. Offerti 1,5/2 milioni"
20 agosto 2024 14:21
Dall'Argentina: "L'entourage di Valentini è sicuro che la Fiorentina lo libererà subito dal Boca Juniors"
26 luglio 2024 17:04
Corriere dello Sport: “Il Boca non chiede più 3,5 milioni di indennizzo per Valentini, vuole andare incontro alla Fiorentina”
23 luglio 2024 08:36
TMW: "Per il centrocampo la Fiorentina guarda ancora in Argentina: interesse per Medina del Boca Juniors"
17 luglio 2024 10:34
Corriere dello Sport: "La Fiorentina non sembrerebbe intenzionata a pagare un indennizzo per anticipare l'arrivo di Valentini"
13 luglio 2024 10:50
Burdisso: "Non ho colpe sul mancato rinnovo di Valentini col Boca. Mai fatto il suo nome a Firenze"
12 luglio 2024 21:45
TMW, la Fiorentina deposita il contratto di Valentini, Pradè cercherà accordo per prenderlo subito
12 luglio 2024 18:39
Nazione: “Valentini vuole arrivare subito alla Fiorentina, nodo contratto. I viola dovrebbero pagare 2 milioni di indennizzo”
12 luglio 2024 09:26
Tuttosport: “Valentini subito a Firenze? Si può ma la Fiorentina non pagherà i 5 milioni al Boca forte dell’accordo”
12 luglio 2024 09:22
Pedullà: "Se la Fiorentina vuole portare subito a Firenze Valentini deve pagare l'indennizzo"
12 luglio 2024 00:00
Di Marzio annucia: "Fissate già per domani in Argentina le visite mediche di Valentini"
11 luglio 2024 23:28
Dall'Argentina: "Fiorentina disposta a comprare subito Valentini. I viola offrono un contratto di 5 anni"
11 luglio 2024 15:01
De Santis: "Valentini è un marcatore ruvido, forte di testa. Il Boca voleva il rinnovo, ma lui ha rifiutato"
11 luglio 2024 14:15
Di Marzio conferma: "Operazione Valentini definita, per lui contratto fino al 2029"
10 luglio 2024 23:52
Pedullà: "Forte inserimento della Fiorentina per Nicolas Valentini. Piace anche a Roma e Udinese"
10 luglio 2024 10:19
Anche la Roma su Valentini del Boca Juniors, il centrale argentino è in scadenza a dicembre
30 giugno 2024 23:47
Corriere dello Sport: “Fiorentina con la difesa a tre? Palladino vuole due difensori. In pole Valentini del Boca”
24 giugno 2024 07:55
Gazzetta: “La Fiorentina punta Valentini del Boca Juniors. Concorrenza Inter e Lazio”
13 giugno 2024 09:24
Cm.it: "Fiorentina interessata a Valentini, difensore centrale del Boca Juniors. Ci sono anche Inter e Lazio"
11 giugno 2024 16:47
Fiorentina U23 nel 2025/26. Italiano se non ci ripensa va al Bologna. Burdisso vicino al ritorno al Boca
24 maggio 2024 22:00
TMW, Ritorno di fiamma per Valentini del Boca. Concorrenza dell'Udinese per il centrale classe 2001
11 febbraio 2024 18:51
Dall'Argentina: "Fiorentina su Valentini, difensore mancini del Boca, ha una clausola di 14 milioni"
21 agosto 2023 14:31
Fiorentina su Medina del Boca Juniors, il centrocampista smentisce: "Non ho parlato con nessuno"
16 agosto 2023 10:58
Dall'Argentina: "Burdisso ha chiesto Medina, centrocampista 2002 del Boca Juniors. Ha clausola da 15 milioni"
15 agosto 2023 11:43
La smentita dall'Argentina: "Tutto falso. La Fiorentina non è interessata a Luis Vasquez"
31 maggio 2022 01:31
TMW, Fiorentina sul talento Luis Vasquez del Boca. Clausola da 14 milioni: nei prossimi giorni offerta viola
30 maggio 2022 21:03
Cm.com, Burdisso pensa al talentuoso terzino Barco. Per il The Guardian sarà una stella mondiale
22 marzo 2022 23:03
De Santis: "Weigandt alla Fiorentina? Pista percorribile. Primi contatti la scorsa estate"
10 marzo 2022 21:22
Ceccarini: "La Fiorentina segue il terzino destro Marcelo Weigandt classe 2000 del Boca Juniors"
01 marzo 2022 12:43
Nazione, Burdisso in arrivo, affiancherà Pradè: si accende il mercato sudamericano, Weigandt primo nome
10 giugno 2021 08:53
CorSport, Weigandt, Commisso pronto ad offrire 2 milioni subito più bonus: il Boca ne chiede 4 subito
06 giugno 2021 09:25
CorSport, Retegui del Boca Juniors, la Fiorentina non lo molla. Tanti club europei in pressing su di lui
27 luglio 2020 10:49
Dall'Argentina, la Fiorentina è sulle tracce di Retegui, attaccante classe '99 del Boca Juniors
25 luglio 2020 12:23
De Rossi: "Ho in mente di allenare il Boca Juniors". Sfumata l'idea per la panchina della Fiorentina?
08 luglio 2020 18:36
Dall'Argentina, Boca Juniors su Aranguiz: il centrocampista è seguito anche dalla Fiorentina
16 aprile 2020 12:03
Clarin: De Rossi lascia il Boca e dà l'addio al calcio giocato. Il prossimo sogno..
07 gennaio 2020 08:32
Ex obiettivi viola, De Rossi rinnova con il Boca Juniors fino al 2021 senza aspettare le elezioni presidenziali. Addio Fiorentina...
18 novembre 2019 17:21
La Fiorentina pensa già al mercato di gennaio. Ibrahimovic e De Rossi sono le due idee
16 ottobre 2019 10:44
Il Boca è gia stufo di De Rossi, non gioca mai ed è sempre infortunato. Possibile addio imminente
14 ottobre 2019 03:26
De Rossi va al Boca Juniors in Argentina, sistemato anche il piano contrattuale. La partenza...
18 luglio 2019 18:20
Skysport, sfuma l'arrivo di De Rossi? Il Boca gli offre un contratto di 8 mesi. L'ingaggio..
16 luglio 2019 23:18
Oltre ai viola anche l'Olympique Marsiglia segue Benedetto. Per ora non hanno presentato offerte
08 luglio 2019 21:05
Dall'Argentina, registrano un interesse della Fiorentina per l'attaccante Dario Benedetto
07 luglio 2019 11:09
Corriere della Sera, De Rossi è diviso tra il club del Boca Junior e l'idea di ritirarsi dal calcio
29 giugno 2019 09:30
Nández, la viola è interessata al suo profilo ma ci sono anche alle squadre. Offerta del Leeds
22 marzo 2019 16:30
La Fiorentina vuole ancora Nandez, mediano del Boca, sondaggio nelle ultime ore. Il prezzo...
11 dicembre 2018 10:49
Dall'Argentina annunciano: "Fiorentina pronta a prendere Nandez, centrocampista del Boca ai mondiali con l'Uruguay"
14 giugno 2018 05:52
Fiorentina, salta il possibile acquisto di Fabra. Il motivo...
09 giugno 2018 13:08
Olè, alla Fiorentina piace Frank Fabra. Terzino sinistro ai mondiali con la Colombia
03 giugno 2018 21:18
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