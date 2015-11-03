Notizie Boca Juniors Fiorentina

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Lutto nel mondo del calcio: è morto l'allenatore del Boca Juniors Miguel Angel Russo

09 ottobre 2025 11:50

Valentini: "La Fiorentina mi ha convinto subito. Posso giocare dove vuole il mister, non ho problemi"

07 gennaio 2025 15:01

Valentini è un nuovo giocatore della Fiorentina, questa mattina è arrivato al Viola Park

01 gennaio 2025 12:22

Ceccarini annuncia: "Valentini a Firenze il primo gennaio per le visite mediche. Firmerà fino al 2029"

27 dicembre 2024 22:29

Corriere dello Sport: “Valentini firmerà fino al 2029, ingaggio da circa 1 milione netto a stagione”  

27 dicembre 2024 09:48

Valentini si metterà subito a disposizione di Palladino, si giocherà il posto da titolare con Ranieri

22 dicembre 2024 10:00

TMW rivela: Valentini finalmente in viola, l'argentino sarà a Firenze alla fine della prossima settimana

20 dicembre 2024 18:21

De Santis: "Medina, muscoli e intensità per la Fiorentina, costa 15 milioni ma col Boca rapporti tesi"

17 dicembre 2024 22:42

Burdisso: "Alla Fiorentina prima di Valentini proposero a zero anche Rossi del Boca, minacciai di andarmene"

18 ottobre 2024 00:24

Per Valentini la Fiorentina manderà un preparatore in Argentina per farlo arrivare in forma a gennaio

13 settembre 2024 14:17

Dall'Argentina, Medina vuole andare via. La Fiorentina offre 15 milioni, il Boca fermo ai 20 della clausola"

26 agosto 2024 18:08

Nazione: “Medina vuole la Fiorentina, il Boca ha rifiutato la prima offerta da 14 milioni”

25 agosto 2024 09:26

ESPN rivela: "La Fiorentina ha offerto 14 milioni al Boca Juniros per Medina, anche il Fenerbahce sull'argentino"

24 agosto 2024 10:36

Il Tirreno: "La Fiorentina spinge per anticipare l'arrivo di Valentini dal Boca. Offerti 1,5/2 milioni"

20 agosto 2024 14:21

Dall'Argentina: "L'entourage di Valentini è sicuro che la Fiorentina lo libererà subito dal Boca Juniors"

26 luglio 2024 17:04

Corriere dello Sport: “Il Boca non chiede più 3,5 milioni di indennizzo per Valentini, vuole andare incontro alla Fiorentina”

23 luglio 2024 08:36

TMW: "Per il centrocampo la Fiorentina guarda ancora in Argentina: interesse per Medina del Boca Juniors"

17 luglio 2024 10:34

Corriere dello Sport: "La Fiorentina non sembrerebbe intenzionata a pagare un indennizzo per anticipare l'arrivo di Valentini"

13 luglio 2024 10:50

Burdisso: "Non ho colpe sul mancato rinnovo di Valentini col Boca. Mai fatto il suo nome a Firenze"

12 luglio 2024 21:45

TMW, la Fiorentina deposita il contratto di Valentini, Pradè cercherà accordo per prenderlo subito

12 luglio 2024 18:39

Nazione: “Valentini vuole arrivare subito alla Fiorentina, nodo contratto. I viola dovrebbero pagare 2 milioni di indennizzo”

12 luglio 2024 09:26

Tuttosport: “Valentini subito a Firenze? Si può ma la Fiorentina non pagherà i 5 milioni al Boca forte dell’accordo”

12 luglio 2024 09:22

Pedullà: "Se la Fiorentina vuole portare subito a Firenze Valentini deve pagare l'indennizzo"

12 luglio 2024 00:00

Di Marzio annucia: "Fissate già per domani in Argentina le visite mediche di Valentini"

11 luglio 2024 23:28

Dall'Argentina: "Fiorentina disposta a comprare subito Valentini. I viola offrono un contratto di 5 anni"

11 luglio 2024 15:01

De Santis: "Valentini è un marcatore ruvido, forte di testa. Il Boca voleva il rinnovo, ma lui ha rifiutato"

11 luglio 2024 14:15

Di Marzio conferma: "Operazione Valentini definita, per lui contratto fino al 2029"

10 luglio 2024 23:52

Pedullà: "Forte inserimento della Fiorentina per Nicolas Valentini. Piace anche a Roma e Udinese"

10 luglio 2024 10:19

Anche la Roma su Valentini del Boca Juniors, il centrale argentino è in scadenza a dicembre

30 giugno 2024 23:47

Corriere dello Sport: “Fiorentina con la difesa a tre? Palladino vuole due difensori. In pole Valentini del Boca”

24 giugno 2024 07:55

Gazzetta: “La Fiorentina punta Valentini del Boca Juniors. Concorrenza Inter e Lazio”

13 giugno 2024 09:24

Cm.it: "Fiorentina interessata a Valentini, difensore centrale del Boca Juniors. Ci sono anche Inter e Lazio"

11 giugno 2024 16:47

Fiorentina U23 nel 2025/26. Italiano se non ci ripensa va al Bologna. Burdisso vicino al ritorno al Boca

24 maggio 2024 22:00

TMW, Ritorno di fiamma per Valentini del Boca. Concorrenza dell'Udinese per il centrale classe 2001

11 febbraio 2024 18:51

Dall'Argentina: "Fiorentina su Valentini, difensore mancini del Boca, ha una clausola di 14 milioni"

21 agosto 2023 14:31

Fiorentina su Medina del Boca Juniors, il centrocampista smentisce: "Non ho parlato con nessuno"

16 agosto 2023 10:58

Dall'Argentina: "Burdisso ha chiesto Medina, centrocampista 2002 del Boca Juniors. Ha clausola da 15 milioni"

15 agosto 2023 11:43

La smentita dall'Argentina: "Tutto falso. La Fiorentina non è interessata a Luis Vasquez"

31 maggio 2022 01:31

TMW, Fiorentina sul talento Luis Vasquez del Boca. Clausola da 14 milioni: nei prossimi giorni offerta viola

30 maggio 2022 21:03

Cm.com, Burdisso pensa al talentuoso terzino Barco. Per il The Guardian sarà una stella mondiale

22 marzo 2022 23:03

De Santis: "Weigandt alla Fiorentina? Pista percorribile. Primi contatti la scorsa estate"

10 marzo 2022 21:22

Ceccarini: "La Fiorentina segue il terzino destro Marcelo Weigandt classe 2000 del Boca Juniors"

01 marzo 2022 12:43

Nazione, Burdisso in arrivo, affiancherà Pradè: si accende il mercato sudamericano, Weigandt primo nome

10 giugno 2021 08:53

CorSport, Weigandt, Commisso pronto ad offrire 2 milioni subito più bonus: il Boca ne chiede 4 subito

06 giugno 2021 09:25

CorSport, Retegui del Boca Juniors, la Fiorentina non lo molla. Tanti club europei in pressing su di lui

27 luglio 2020 10:49

Dall'Argentina, la Fiorentina è sulle tracce di Retegui, attaccante classe '99 del Boca Juniors

25 luglio 2020 12:23

De Rossi: "Ho in mente di allenare il Boca Juniors". Sfumata l'idea per la panchina della Fiorentina?

08 luglio 2020 18:36

Dall'Argentina, Boca Juniors su Aranguiz: il centrocampista è seguito anche dalla Fiorentina

16 aprile 2020 12:03

Clarin: De Rossi lascia il Boca e dà l'addio al calcio giocato. Il prossimo sogno..

07 gennaio 2020 08:32

Ex obiettivi viola, De Rossi rinnova con il Boca Juniors fino al 2021 senza aspettare le elezioni presidenziali. Addio Fiorentina...

18 novembre 2019 17:21

La Fiorentina pensa già al mercato di gennaio. Ibrahimovic e De Rossi sono le due idee

16 ottobre 2019 10:44

Il Boca è gia stufo di De Rossi, non gioca mai ed è sempre infortunato. Possibile addio imminente

14 ottobre 2019 03:26

De Rossi va al Boca Juniors in Argentina, sistemato anche il piano contrattuale. La partenza...

18 luglio 2019 18:20

Skysport, sfuma l'arrivo di De Rossi? Il Boca gli offre un contratto di 8 mesi. L'ingaggio..

16 luglio 2019 23:18

Oltre ai viola anche l'Olympique Marsiglia segue Benedetto. Per ora non hanno presentato offerte

08 luglio 2019 21:05

Dall'Argentina, registrano un interesse della Fiorentina per l'attaccante Dario Benedetto

07 luglio 2019 11:09

Corriere della Sera, De Rossi è diviso tra il club del Boca Junior e l'idea di ritirarsi dal calcio

29 giugno 2019 09:30

Nández, la viola è interessata al suo profilo ma ci sono anche alle squadre. Offerta del Leeds

22 marzo 2019 16:30

La Fiorentina vuole ancora Nandez, mediano del Boca, sondaggio nelle ultime ore. Il prezzo...

11 dicembre 2018 10:49

Dall'Argentina annunciano: "Fiorentina pronta a prendere Nandez, centrocampista del Boca ai mondiali con l'Uruguay"

14 giugno 2018 05:52

Fiorentina, salta il possibile acquisto di Fabra. Il motivo...

09 giugno 2018 13:08

Olè, alla Fiorentina piace Frank Fabra. Terzino sinistro ai mondiali con la Colombia

03 giugno 2018 21:18

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