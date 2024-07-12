TMW, la Fiorentina deposita il contratto di Valentini, Pradè cercherà accordo per prenderlo subito

La Fiorentina ha praticamente chiuso per l'arrivo di Valentini a parametro zero, ma si cercherà di farlo arrivare subito a Firenze

Nicolas Valentini può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Fiorentina. Nelle scorse ore il direttore sportivo Pradè ha definito nei dettagli l’operazione legata all’arrivo del difensore classe 2001 dal Boca Juniors, una trattativa che ha subito l’accelerata decisiva fra mercoledì e giovedì e che ha visto i viola battere la concorrenza di diversi altri club italiani, su tutti Roma, Udinese ed Hellas Verona.

Il giocatore nelle scorse ore ha effettuato le visite mediche direttamente in Argentina, a Buenos Aires, per poi firmare il suo nuovo contratto col club viola che avrà durata 4 anni e mezzo a partire dal prossimo gennaio, quindi valido fino al giugno del 2029. Il motivo è presto detto: il 31 dicembre scadrà il suo contratto in essere col Boca Juniors e quindi Valentini arriverebbe in Serie A ufficialmente da svincolato.

Arriverebbe, appunto. Perché nelle prossime settimane le cose potrebbero evolvere diversamente. La Fiorentina, secondo quanto raccolto da TMW, una volta che avrà depositato il contratto del giocatore tornerà nuovamente a parlare col Boca Juniors per provare a trovare un accordo che possa portarlo fin da subito in Italia. Una sorta di indennizzo per gli ultimi 6 mesi del suo contratto con gli argentini che così eviterebbero di perderlo a zero.

Ma la trattativa, sebbene il difensore abbia già firmato in prospettiva futura, non appare dall’esito scontato. Diplomazie comunque a lavoro già dalle prossime ore per trovare una soluzione che possa accontentare tutti e che regalerebbe a Raffaele Palladino un importante rinforzo già a partire dall’inizio del campionato. Dovesse arrivare la fumata bianca in questo senso, il contratto passerebbe ad essere un quinquennale vero e proprio. Lo scrive TMW

LE PAROLE KEAN IN CONFERENZA STAMPA

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