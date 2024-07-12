Kean: "Qui per vincere. Vlahovic mi ha parlato bene di Firenze. Pago vacanza a Dodò se mi fa 8 assist"

Moise Kean è stato presentato al Viola Park, queste le sue parole dalla sala stampa, queste le sue parole da giocatore della Fiorentina:"Per me non è un peso essere l'attaccante della Fiorentina, qui...

Moise Kean è stato presentato al Viola Park, queste le sue parole dalla sala stampa, queste le sue parole da giocatore della Fiorentina:

"Per me non è un peso essere l'attaccante della Fiorentina, qui ci sono stati solo grandi attaccanti, è uno stimolo. Con i miei compagni troveremo la miglior soluzione da adattare. Ho parlato con Palladino, il suo modo di giocare mi ha convinto tantissimo, con il Monza ha fatto bene, gioca molto con gli attaccanti, cercavo una squadra offensiva che gioca molto con le punte, credo sia la soluzione più giusta. Io voglio fare gol ma voglio dare un contributo in generale. Per me è importante che mi arrivi la palla, l'obiettivo è andare più lontano possibile, la squadra è buona.

Ogni anno voglio fare sempre di più, quest'anno posso e devo dimostrare, prima cosa a me stesso e poi alla Fiorentina che ha creduto in me. Non sento il peso e la responsabilità, sono forte di testa e mentalmente. Ogni brutto momento è un insegnamento, lavoro ogni giorno per avere più record possibili. Con la Juventus mi hanno aiutato in passato, ma è più importante il futuro che il passato. Io sono ambizioso, il numero di gol che voglio fare non lo dico, ho fatto una scommessa con Dodò che se mi fa 8 assist gli pago la vacanza

Ho fatto più gol da punta centrale ma ho sempre giocato anche da esterno e seconda punta. Vlahovic mi ha sempre parlato bene di Firenze, è una citta strepitosa, con tanta passione, sta a noi dare gioie ai tifosi. Io sono qua per vincere e giocare a calcio, il peso del passaggio dalla Juventus non lo sento, non sono uno che pensa molto ai tifosi ma penso a dar gioia ai tifosi. I tifosi sono caldi e questo mi stimola"

LE PAROLE DI KAYODE

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