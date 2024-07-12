Kayode: "Ho imparato da quello che è successo l'anno scorso. Nel mio ruolo mi ispiro a Dodò"

Con Palladino va benissimo e ci siamo trovati subito benissimo. Nel mio ruolo mi ispiro a Walker e Dodò che è il mio compagno di squadra

Michael Kayode ha rilasciato una breve intervista a Cronache di Spogliatoio per parlare dei primi giorni di ritiro della Fiorentina in vista della prossima stagione ormai alle porte. Ecco le sue parole:

"Luogo che mi ha stupito di più del Viola Park? Il campo che è sempre perfetto ma anche la palestra, la piscina e tutte le strutture che abbiamo a disposizione.

Il momento più strano con i tifosi? Il più particolare son stato io protagonista perchè al primo gol in Serie A con la Lazio sono andato ad esultare tra i tifosi.

La nuova stagione? Ho tantissimi propositi, ho imparato da quello che è successo l'anno scorso e spero che quest'anno possiamo rivivere le stesse emozioni. Però questo va dimostrato sul campo".

LE ULTIME SUL CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA CON L'ESPERTO ALFREDO PEDULLA'

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