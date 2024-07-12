Pedullà: "Nessun contatto con l'agente di Thorstvedt. Berardi da monitorare. Valentini ha fatto ieri le visite"

Come ad ogni sessione di calciomercato, è tempo di pillole di calciomercato sulla Fiorentina targato Alfredo Pedullà-Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì a partire dalle 14.00 alle 15.30, l’esp...

Come ad ogni sessione di calciomercato, è tempo di pillole di calciomercato sulla Fiorentina targato Alfredo Pedullà-Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì a partire dalle 14.00 alle 15.30, l’esperto di calciomercato parlerà dei temi caldi in ottica mercato del club viola. Di seguito le sue parole:

THORSTVEDT "In questo momento entra nel calderone di Vranckx e Brescianini, più che in quello di Pobega e Fausto Vera. Non se ne può più. Quindici anni fa quando si annunciava un nome e non andava, si doveva spiegare anche il motivo per il quale non è andato. So che è stato proposto, ma non ho notizie, a oggi, con un contatto diretto con il procuratore. Oggi è così. Son sincero, non se ne può più. È chiaro, se fai 152 nomi, uno prima o poi, lo prenderai. Al momento non è una situazione calda, nemmeno tiepida".

TESSMANN "Inter e Venezia sono vicine allo scambio dei documenti. C'era la variabile Oristanio, il Cagliari lo avrebbe voluto riprendere, il Genoa lo avrebbe voluto mettere dentro lo scambio con Josep Martinez. La Fiorentina quando si è avvicinata, ha subito memorizzato che la priorità era l'Inter. Devono solo risolvere la destinazione. L'Inter oggi è in stato avanzato, ma fino alle firme dobbiamo dire in stato avanzato. Cifre? 6-7 milioni, poi dipende dalla contropartita, dai bonus e dalla percentuale sulla futura rivendita. La valutazione di 20 giorni fa era sotto i 10 milioni. È un centrocampista che prendendo l'allenatore giusto può rendere, ha una mentalità di grande combattente e ha i tempi di inserimento".

BERARDI "Va seguito. Potrebbe tornare in campo già a fine settembre o inizio ottobre. Non so quanto Berardi abbia voglia di restare in Serie B, è una situazione che va monitorata. Secondo me in presenza di un'offerta giusta va via. Quale sarebbe la cifra? Penso che sono finiti i tempi dei 30, dei 25 e forse anche dei 20. Parliamoci chiaro, l'infortunio lo ha ucciso. Per me ha ancora 3-4 anni ad alti livello, ma i tempi dei 30-25 sono finiti, potrà avere una valutazione come 15 più bonus. Il Sassuolo non potrà chiedere le cifre che chiedeva prima. Siamo a metà luglio, ma se a metà agosto memorizzi che può bruciare le tappe del recupero, potrebbe anche attirare l'interesse e qualcuno potrebbe fiutare l'occasione. Se vuole restare a Sassuolo? È molto legato al Sassuolo, ma forse la risposta indiretta è arrivata dagli atteggiamenti dello scorso anno. Prima della Juventus lo scorso anno, aveva aperto solo alla Fiorentina con il suo amico Benassi. Per il resto ha sempre detto no a tutti. Penso sia stato uno dei calciatori più corteggiati in Italia, ma dall'estate scorsa è entrato nell'ordine delle idee di andarsene. È un nome da tenere da parte e tirarlo fuori nel momento opportuno. Dobbiamo capire come starà tra un mesetto".

VALENTINI "C'è la possibilità di averlo subito a Firenze, ma la Fiorentina dovrà giocarsela timidamente. Se ti chiedono 5 milioni non glieli dai, se te li chiedono 4 uguale. Lo hai preso a zero ed è giusto che sia così. Devono essere cifre congrue. Dal 31 agosto a dicembre sono quattro mese. Lui ha fatto le visite ieri, non oggi. Due giorni fa c'è stato l'accordo. Ci sono due motivazioni che vorrei spiegare meglio. Lui, davvero, un giorno all'improvviso si è svegliato con la voglia di Fiorentina. Una settimana fa? No, una settimana fa era in una lista di squadre come il Como, la Roma, il Verona, l'Udinese e molte altre società. È un buon difensore, prenderlo a zero sarebbe un affare. Lui si è svegliato due giorni fa con la voglia di chiudere con la Fiorentina, lo ha detto ai suoi agenti e così è stato. E hanno fatto tutto rapidamente. Ora vediamo cosa succederà fino al 31 agosto. È stato un colpo di fulmine. Dobbiamo seguirla giorno dopo giorno, magari il Boca si potrebbe anche stancare".

PIEROZZI "Piace al Palermo, ma fino a un'ora fa non siamo arrivati allo scambio dei documenti".

NZOLA-IKONÉ "Secondo me ci possono essere strade in Qatar per Ikoné, al momento in Europa non ci sono piste. Ma non escludo che si possono aprire più avanti. Per Nzola vediamo anche il mercato arabo. Ma ricordiamo che parliamo del mercato arabo, ma è ancora chiuso. Tutte queste cose allo stato embrionale, appartengono a un mercato chiuso. Sono situazioni che vanno seguite".

COLPANI "Sicuramente va seguita se trovi una formula che non ti costringa a pagare tutto e subito. Tutti quelli che si sono avvicinati a Colpani, sono stati respinti al mittente".

GUDMUNDSSON "Se fosse stata una cosa così rapida, come pensava il Genoa a gennaio, lo avremmo già visto nel ritiro di qualche altra squadra. Le vicende personali non chiare in corso, mettono un po' il freno. Non voglio entrare nelle vicende personali, ma nelle valutazioni di chi lo vuole questa storia è sicuramente un fattore. Credo che lo stand-by sia legata a questa situazione".

LA FIORENTINA SI PORTA AVANTI PER VALENTINI, IL RETROSCENA DI PEDULLÀ: “VISITE MEDICHE GIÀ FATTE IERI”

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