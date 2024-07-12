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La Fiorentina si porta avanti per Valentini, il retroscena di Pedullà: "Visite mediche già fatte ieri"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rivelato sul proprio profilo X che il difensore del Boca Juniors Nicolas Valentini ha già effettuato nella giornata di ieri le visite...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 luglio 2024 11:51
La Fiorentina si porta avanti per Valentini, il retroscena di Pedullà: "Visite mediche già fatte ieri" -
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Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rivelato sul proprio profilo X che il difensore del Boca Juniors Nicolas Valentini ha già effettuato nella giornata di ieri le visite mediche con la Fiorentina. La Fiorentina ha dunque il calciatore in pugno e resta solo da capire se troverà l'accordo con il Boca Juniors per liberarlo subito e metterlo a disposizione di Palladino già da queste settimane o dovrà aspettare che il calciatore si liberi a parametro 0 a Gennaio

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