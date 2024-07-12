La Fiorentina si porta avanti per Valentini, il retroscena di Pedullà: "Visite mediche già fatte ieri"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rivelato sul proprio profilo X che il difensore del Boca Juniors Nicolas Valentini ha già effettuato nella giornata di ieri le visite...

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rivelato sul proprio profilo X che il difensore del Boca Juniors Nicolas Valentini ha già effettuato nella giornata di ieri le visite mediche con la Fiorentina. La Fiorentina ha dunque il calciatore in pugno e resta solo da capire se troverà l'accordo con il Boca Juniors per liberarlo subito e metterlo a disposizione di Palladino già da queste settimane o dovrà aspettare che il calciatore si liberi a parametro 0 a Gennaio

NICO E QUARTA SI RIDUCONO LE VACANZE

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