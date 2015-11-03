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Notizie Valentini Fiorentina

Corriere dello Sport evidenzia: "Valentini forse non sarà un esubero"

03 maggio 2026 10:21

Corriere dello Sport: "Valentini al Verona, la Fiorentina ha alleggerito così il monte ingaggi"

23 luglio 2025 09:02

Valentini lascia la Fiorentina e torna al Verona in prestito con diritto di riscatto e il 50% sulla rivendita

22 luglio 2025 11:56

Richardson out dall'amichevole per motivi familiari, Viti sta svolgendo un programma personalizzato

20 luglio 2025 22:54

Colasanto: "Inspiegabile che Valentini abbia giocato zero minuti in viola. È uno sbaglio della società"

18 luglio 2025 21:19

Bucchioni: "Pioli ha fatto benissimo a rispondere ad Allegri, l'obiettivo di partenza deve essere alto"

18 luglio 2025 14:13

Nazione: “Valentini va al Verona, la Fiorentina mantiene il 50% sulla futura rivendita"

18 luglio 2025 08:58

TMW, Valentini al Verona: prestito con diritto di riscatto a 3/4 milioni. Alla Fiorentina il 50% sulla rivendita

17 luglio 2025 18:07

Da Verona: fumata bianca per Valentini. Tornerà all'Hellas in prestito con opzione di riscatto

17 luglio 2025 14:00

Pedullà: "Fiorentina pronta a dare il via libera per Valentini al Verona, operazione in prestito"

17 luglio 2025 11:38

TMW: "La pista Valentini-Verona resta viva, club al lavoro per trovare l'accordo con la Fiorentina"

14 luglio 2025 12:23

La Nazione: “Per Valentini probabile un nuovo prestito, per Sabiri si valuta la rescissione”

12 luglio 2025 11:42

Zanetti: "Vorrei dire che Valentini è vicino al ritorno, ma ora non posso farlo"

11 luglio 2025 14:11

Di Marzio: "Verona, sprint per Valentini: vicino il ritorno del centrale dalla Fiorentina"

07 luglio 2025 23:53

"In Argentina Beltran giocatore indiscutibile, Valentini uno dei centrali più forti. Fiorentina non venderli"

06 luglio 2025 22:44

Pedullà: "Valentini è sul mercato, chiuso da Ranieri. La Fiorentina non vuole darlo in prestito ma definitivo"

05 luglio 2025 18:02

Da Verona: Hellas vuole Valentini con opzione di acquisto definitivo. Contatti con la Fiorentina

03 luglio 2025 14:10

Repubblica: "Moreno e Valentini possono lasciare la Fiorentina. C'è il Verona ma anche una pista in Spagna"

02 luglio 2025 09:07

Di Marzio annuncia: "Incontro Fiorentina-Verona positivo per Valentini. Moreno verso la Spagna"

01 luglio 2025 19:53

Da Verona: "L'Hellas vuole Valentini, ma la Fiorentina non ha fretta di cederlo"

29 giugno 2025 15:06

Malusci: "Centrocampo rivoluzionato ogni anno. In passato non si è voluto costruirne uno di livello"

28 giugno 2025 16:32

Di Marzio: "La prossima settimana incontro tra Fiorentina e Verona per Valentini e Moreno"

27 giugno 2025 21:21

Di Marzio: "Il Verona è interessato a riportare Valentini al Bentegodi dopo i 6 mesi di prestito"

18 giugno 2025 01:30

Gazzetta non ha dubbi: “Valentini e Fortini resteranno nella rosa della Fiorentina”

08 giugno 2025 09:10

Verona, Zanetti: "La crescita di Valentini è costante ed è un ragazzo che deve essere leader"

02 maggio 2025 15:54

Valentini: "Il Papa era come uno della mia famiglia, era un amico di mia nonna. Momento di dolore"

24 aprile 2025 19:48

Valentini: "Difendo da argentino, la salvezza con il Verona è la mia Coppa del Mondo"

23 aprile 2025 13:30

Verona, Zanetti loda Valentini: "Incide per la sua garra. Lui incarna perfettamente la nostra piazza"

05 aprile 2025 16:40

Valentini: "Futuro? Ora ho un obiettivo chiaro. Non penso a quello che accadrà quest'estate"

01 aprile 2025 17:52

Lorenzo De Santis: "Fiorentina obiettivo Europa League, Beltran deve fare di più, Valentini sorpresa"

24 marzo 2025 23:04

De Santis: "Valentini sorprende al Verona, Beltran fatica da centravanti in Europa"

04 marzo 2025 22:59

Pasculli (ex Lecce): "Beltran? non segna, non gioca vicino alla porta..il problema è chi lo ha scelto"

27 febbraio 2025 21:53

Il retroscena: "Provammo a portare Valentini a Roma, lo proposi alla Lazio. Boca voleva per 3-4 milioni"

26 febbraio 2025 15:05

Valentini ha già conquistato Verona: "È il leader che serve. Difensore di razza, piace molto ai tifosi"

21 febbraio 2025 19:00

Il retroscena di La Nazione: “I primi allenamenti di Valentini stavano per bloccare il prestito al Verona”

19 febbraio 2025 09:34

Da Verona, l'esordio dal 1' di Valentini è positivo. Zanetti lo schiererà titolare contro la Fiorentina

17 febbraio 2025 16:12

Valentini incanta a San Siro, il difensore della Fiorentina è uno dei migliori: "Come i difensori di una volta"

15 febbraio 2025 23:44

Scugnizzo Viola: "Palladino esce dalla seconda crisi. Chiediamogli scusa"

08 febbraio 2025 19:22

Esordio per Valentini con la maglia del Verona: il difensore in campo dopo lo 0-5 dell'Atalanta

08 febbraio 2025 16:44

TMW: "Contatti avviati per lo scambio Ghilardi-Valentini, in stand-by quello tra Biraghi e Faraoni"

31 gennaio 2025 12:11

Di Marzio: "No di Valentini al Monza, la Fiorentina tratta Pablo Mari senza contropartite"

24 gennaio 2025 22:23

Di Marzio: "La Fiorentina tratta due scambi, Kouame per Sanabria e Valentini per Pablo Mari"

15 gennaio 2025 00:12

Valentini nel segno di Bilardo, ha l’Italia nel suo destino e nel sangue. Nel 2021 doveva andare al Verona

08 gennaio 2025 09:12

Valentini: "La Fiorentina mi ha convinto subito. Posso giocare dove vuole il mister, non ho problemi"

07 gennaio 2025 15:01

Ferrari: "Valentini ha scelto la Fiorentina e ha mantenuto la promessa. Volevamo portarlo prima"

07 gennaio 2025 14:55

Amoruso: "Ma a cosa serve Pablo Marí? Mica è Beckenbauer. Abbiamo preso Valentini e abbiamo 7 centrali"

07 gennaio 2025 14:12

Domani alle 14:30 ci sarà la presentazione di Valentini al Viola Park, il difensore parla già Italiano

06 gennaio 2025 12:17

Amoruso: "Quarta non è mai migliorato, come difensore non è mai stato un granché"

04 gennaio 2025 16:55

Convocati Fiorentina: prima convocazione per Valentini, assenti Quarta e Biraghi. Cataldi è recuperato

04 gennaio 2025 12:28

Palladino: "Valentini ha già imparato l'italiano, buona impressione. Ci darà una grande mano"

03 gennaio 2025 14:00

Arriva l'ufficialità: Nicolas Valentini è un nuovo giocatore della Fiorentina, contratto fino al 2029

02 gennaio 2025 13:09

TMW: "Fatta per Quarta al River, lo sostituiranno Valentini e Pablo Mari. Moreno in prestito al Monza"

02 gennaio 2025 11:25

Valentini:"Molto contento di stare qua, non vedo l'ora di cominciare con la Fiorentina"

01 gennaio 2025 16:51

Valentini è un nuovo giocatore della Fiorentina, questa mattina è arrivato al Viola Park

01 gennaio 2025 12:22

Di Marzio: "Palladino non si accontenta di Valentini, vuole Pablo Mari per sostituire Quarta"

29 dicembre 2024 00:22

Valentini: “Mai avrei voluto lasciare così il club di cui sono tifoso. Il Boca sarà sempre la mia seconda casa”

28 dicembre 2024 09:11

Ceccarini annuncia: "Valentini a Firenze il primo gennaio per le visite mediche. Firmerà fino al 2029"

27 dicembre 2024 22:29

Valentini, gamba e testa alta, letale in attacco: ecco chi è l’ultimo colpo argentino della Fiorentina

27 dicembre 2024 10:12

Corriere dello Sport: “Valentini firmerà fino al 2029, ingaggio da circa 1 milione netto a stagione”  

27 dicembre 2024 09:48

Gazzetta: “Valentini è un giocatore che si adatta, sarà il vice Ranieri ma servirà tempo”

27 dicembre 2024 09:26

Valentini si metterà subito a disposizione di Palladino, si giocherà il posto da titolare con Ranieri

22 dicembre 2024 10:00

De Santis: "Valentini alla Fiorentina farà fatica a diventare un titolare, il calcio italiano non è l'Argentina"

21 dicembre 2024 18:33

TMW rivela: Valentini finalmente in viola, l'argentino sarà a Firenze alla fine della prossima settimana

20 dicembre 2024 18:21

De Santis: "Medina, muscoli e intensità per la Fiorentina, costa 15 milioni ma col Boca rapporti tesi"

17 dicembre 2024 22:42

Corriere dello Sport: “A fine 2024 arriva Valentini. Esterno? Ostacolo economico per Berardi”

14 dicembre 2024 09:36

De Santis: "La Fiorentina ha chiesto al Boca di far aggregare prima Valentini. Si attende la risposta"

26 novembre 2024 15:30

Repubblica: "A gennaio arriva Valentini, anche Quarta potrebbe lasciare la Fiorentina"

15 novembre 2024 09:46

Repubblica: “La Fiorentina ha troppi difensori centrali, qualcuno a gennaio verrà ceduto. Arriverà anche Valentini”

05 novembre 2024 08:34

Burdisso: "Alla Fiorentina prima di Valentini proposero a zero anche Rossi del Boca, minacciai di andarmene"

18 ottobre 2024 00:24

Colasanto (ag. Fifa) svela: "Beltran è forte, stavo per portarlo al Milan ma la Fiorentina mi anticipò"

02 ottobre 2024 13:54

Per Valentini la Fiorentina manderà un preparatore in Argentina per farlo arrivare in forma a gennaio

13 settembre 2024 14:17

Fiorentina, quanti argentini! A gennaio diventeranno cinque. Infantino è stato reintegrato 

05 settembre 2024 09:19

Corriere dello Sport: “Pradè ha optato per una linea verde in difesa. Valentini, il più esperto, arriverà a gennaio”

05 settembre 2024 09:17

Dall’Argentina: il Boca per Valentini ha rifiutato un’offerta da 2,7 milioni per portarlo a Firenze subito 

05 settembre 2024 09:09

Bertoni avvisa la Fiorentina: "Moreno abile nella marcatura. Valentini ha più qualità ed esperienza"

01 settembre 2024 09:43

Il Tirreno: "La Fiorentina spinge per anticipare l'arrivo di Valentini dal Boca. Offerti 1,5/2 milioni"

20 agosto 2024 14:21

La Nazione: "La Fiorentina per avere subito Valentini offre due milioni di euro al Boca Juniors"

19 agosto 2024 12:20

Gazzetta: “Se non arriva Valentini subito, Fiorentina su Matip o Sutalo. Pista complicata per il croato”

19 agosto 2024 08:20

Il Corriere dello Sport riporta: "Il nome nuovo per la difesa è quello di Modibo Sagnan, centrale del Montpellier"

18 agosto 2024 19:00

Nazione: "Lindelof o Valentini in anticipo: la strategia per il colpo della Fiorentina in difesa"

17 agosto 2024 08:15

Gazzetta: “La Fiorentina aspetta Valentini sennò Biraghi farà il braccetto fino a gennaio”

12 agosto 2024 08:31

De Santis: "Linea dura del Boca su Valentini. Rischia di arrivare alla Fiorentina dopo 8 mesi di fermo"

29 luglio 2024 15:20

Dall'Argentina: "L'entourage di Valentini è sicuro che la Fiorentina lo libererà subito dal Boca Juniors"

26 luglio 2024 17:04

Corriere dello Sport: “Il Boca non chiede più 3,5 milioni di indennizzo per Valentini, vuole andare incontro alla Fiorentina”

23 luglio 2024 08:36

Bertoni: “Valentini miglior centrale argentino del momento. Nico? Se non arriva una valida alternativa, meglio tenerlo” 

23 luglio 2024 08:34

De Santis: "Il Boca vuole soldi subito per lasciar partire Valentini in questa sessione di mercato"

22 luglio 2024 13:15

CorSport, Fiorentina lavora per avere subito Valentini: proposti 2 milioni al Boca

21 luglio 2024 11:30

TMW: "La Fiorentina non vuole spendere più di un milione e mezzo per anticipare l'arrivo di Valentini"

17 luglio 2024 11:19

Sabatini: "Valentini è un difensore forte. I giocatori che vengono dal Boca hanno un buon pedigree"

15 luglio 2024 15:55

Valentini è della Fiorentina: depositato il contratto. Si cerca accordo col Boca per anticipare l'arrivo

15 luglio 2024 15:05

Dalla Spagna: "C'erano anche Real Betis e Siviglia su Valentini" ma la Fiorentina ha prevalso

14 luglio 2024 17:15

Lo Monaco: "Valentini è un bel colpo ma eviterei di paragonarlo a Walter Samuel"

13 luglio 2024 23:27

Ferrari gela Firenze: "In attacco siamo a posto, mercato funzionale condiviso con Palladino"

13 luglio 2024 21:45

Nazione: “Valentini spinge per andare subito alla Fiorentina ma il Boca chiede un alto indennizzo”

13 luglio 2024 09:28

Di Gennaro: "Se la Fiorentina sacrifica Nico, tutto su Gudmundsson, sposta gli equilibri"

12 luglio 2024 22:10

Burdisso: "Non ho colpe sul mancato rinnovo di Valentini col Boca. Mai fatto il suo nome a Firenze"

12 luglio 2024 21:45

TMW, la Fiorentina deposita il contratto di Valentini, Pradè cercherà accordo per prenderlo subito

12 luglio 2024 18:39

Valcarreggi:"Kean è il segnale che la società vuole accontentare Palladino perché lo ha voluto fortemente lui"

12 luglio 2024 13:42

Di Marzio: "Valentini alla Fiorentina, è tutto fatto, il giocatore ha firmato il contratto con i viola per 4 anni"

12 luglio 2024 13:15

La Fiorentina si porta avanti per Valentini, il retroscena di Pedullà: "Visite mediche già fatte ieri"

12 luglio 2024 11:51

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