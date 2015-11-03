Notizie Valentini Fiorentina

Corriere dello Sport evidenzia: "Valentini forse non sarà un esubero"
03 maggio 2026 10:21
Corriere dello Sport: "Valentini al Verona, la Fiorentina ha alleggerito così il monte ingaggi"
23 luglio 2025 09:02
Valentini lascia la Fiorentina e torna al Verona in prestito con diritto di riscatto e il 50% sulla rivendita
22 luglio 2025 11:56
Richardson out dall'amichevole per motivi familiari, Viti sta svolgendo un programma personalizzato
20 luglio 2025 22:54
Colasanto: "Inspiegabile che Valentini abbia giocato zero minuti in viola. È uno sbaglio della società"
18 luglio 2025 21:19
Bucchioni: "Pioli ha fatto benissimo a rispondere ad Allegri, l'obiettivo di partenza deve essere alto"
18 luglio 2025 14:13
Nazione: “Valentini va al Verona, la Fiorentina mantiene il 50% sulla futura rivendita"
18 luglio 2025 08:58
TMW, Valentini al Verona: prestito con diritto di riscatto a 3/4 milioni. Alla Fiorentina il 50% sulla rivendita
17 luglio 2025 18:07
Da Verona: fumata bianca per Valentini. Tornerà all'Hellas in prestito con opzione di riscatto
17 luglio 2025 14:00
Pedullà: "Fiorentina pronta a dare il via libera per Valentini al Verona, operazione in prestito"
17 luglio 2025 11:38
TMW: "La pista Valentini-Verona resta viva, club al lavoro per trovare l'accordo con la Fiorentina"
14 luglio 2025 12:23
La Nazione: “Per Valentini probabile un nuovo prestito, per Sabiri si valuta la rescissione”
12 luglio 2025 11:42
Zanetti: "Vorrei dire che Valentini è vicino al ritorno, ma ora non posso farlo"
11 luglio 2025 14:11
Di Marzio: "Verona, sprint per Valentini: vicino il ritorno del centrale dalla Fiorentina"
07 luglio 2025 23:53
"In Argentina Beltran giocatore indiscutibile, Valentini uno dei centrali più forti. Fiorentina non venderli"
06 luglio 2025 22:44
Pedullà: "Valentini è sul mercato, chiuso da Ranieri. La Fiorentina non vuole darlo in prestito ma definitivo"
05 luglio 2025 18:02
Da Verona: Hellas vuole Valentini con opzione di acquisto definitivo. Contatti con la Fiorentina
03 luglio 2025 14:10
Repubblica: "Moreno e Valentini possono lasciare la Fiorentina. C'è il Verona ma anche una pista in Spagna"
02 luglio 2025 09:07
Di Marzio annuncia: "Incontro Fiorentina-Verona positivo per Valentini. Moreno verso la Spagna"
01 luglio 2025 19:53
Da Verona: "L'Hellas vuole Valentini, ma la Fiorentina non ha fretta di cederlo"
29 giugno 2025 15:06
Malusci: "Centrocampo rivoluzionato ogni anno. In passato non si è voluto costruirne uno di livello"
28 giugno 2025 16:32
Di Marzio: "La prossima settimana incontro tra Fiorentina e Verona per Valentini e Moreno"
27 giugno 2025 21:21
Di Marzio: "Il Verona è interessato a riportare Valentini al Bentegodi dopo i 6 mesi di prestito"
18 giugno 2025 01:30
Gazzetta non ha dubbi: “Valentini e Fortini resteranno nella rosa della Fiorentina”
08 giugno 2025 09:10
Verona, Zanetti: "La crescita di Valentini è costante ed è un ragazzo che deve essere leader"
02 maggio 2025 15:54
Valentini: "Il Papa era come uno della mia famiglia, era un amico di mia nonna. Momento di dolore"
24 aprile 2025 19:48
Valentini: "Difendo da argentino, la salvezza con il Verona è la mia Coppa del Mondo"
23 aprile 2025 13:30
Verona, Zanetti loda Valentini: "Incide per la sua garra. Lui incarna perfettamente la nostra piazza"
05 aprile 2025 16:40
Valentini: "Futuro? Ora ho un obiettivo chiaro. Non penso a quello che accadrà quest'estate"
01 aprile 2025 17:52
Lorenzo De Santis: "Fiorentina obiettivo Europa League, Beltran deve fare di più, Valentini sorpresa"
24 marzo 2025 23:04
De Santis: "Valentini sorprende al Verona, Beltran fatica da centravanti in Europa"
04 marzo 2025 22:59
Pasculli (ex Lecce): "Beltran? non segna, non gioca vicino alla porta..il problema è chi lo ha scelto"
27 febbraio 2025 21:53
Il retroscena: "Provammo a portare Valentini a Roma, lo proposi alla Lazio. Boca voleva per 3-4 milioni"
26 febbraio 2025 15:05
Valentini ha già conquistato Verona: "È il leader che serve. Difensore di razza, piace molto ai tifosi"
21 febbraio 2025 19:00
Il retroscena di La Nazione: “I primi allenamenti di Valentini stavano per bloccare il prestito al Verona”
19 febbraio 2025 09:34
Da Verona, l'esordio dal 1' di Valentini è positivo. Zanetti lo schiererà titolare contro la Fiorentina
17 febbraio 2025 16:12
Valentini incanta a San Siro, il difensore della Fiorentina è uno dei migliori: "Come i difensori di una volta"
15 febbraio 2025 23:44
Scugnizzo Viola: "Palladino esce dalla seconda crisi. Chiediamogli scusa"
08 febbraio 2025 19:22
Esordio per Valentini con la maglia del Verona: il difensore in campo dopo lo 0-5 dell'Atalanta
08 febbraio 2025 16:44
TMW: "Contatti avviati per lo scambio Ghilardi-Valentini, in stand-by quello tra Biraghi e Faraoni"
31 gennaio 2025 12:11
Di Marzio: "No di Valentini al Monza, la Fiorentina tratta Pablo Mari senza contropartite"
24 gennaio 2025 22:23
Di Marzio: "La Fiorentina tratta due scambi, Kouame per Sanabria e Valentini per Pablo Mari"
15 gennaio 2025 00:12
Valentini nel segno di Bilardo, ha l’Italia nel suo destino e nel sangue. Nel 2021 doveva andare al Verona
08 gennaio 2025 09:12
Valentini: "La Fiorentina mi ha convinto subito. Posso giocare dove vuole il mister, non ho problemi"
07 gennaio 2025 15:01
Ferrari: "Valentini ha scelto la Fiorentina e ha mantenuto la promessa. Volevamo portarlo prima"
07 gennaio 2025 14:55
Amoruso: "Ma a cosa serve Pablo Marí? Mica è Beckenbauer. Abbiamo preso Valentini e abbiamo 7 centrali"
07 gennaio 2025 14:12
Domani alle 14:30 ci sarà la presentazione di Valentini al Viola Park, il difensore parla già Italiano
06 gennaio 2025 12:17
Amoruso: "Quarta non è mai migliorato, come difensore non è mai stato un granché"
04 gennaio 2025 16:55
Convocati Fiorentina: prima convocazione per Valentini, assenti Quarta e Biraghi. Cataldi è recuperato
04 gennaio 2025 12:28
Palladino: "Valentini ha già imparato l'italiano, buona impressione. Ci darà una grande mano"
03 gennaio 2025 14:00
Arriva l'ufficialità: Nicolas Valentini è un nuovo giocatore della Fiorentina, contratto fino al 2029
02 gennaio 2025 13:09
TMW: "Fatta per Quarta al River, lo sostituiranno Valentini e Pablo Mari. Moreno in prestito al Monza"
02 gennaio 2025 11:25
Valentini:"Molto contento di stare qua, non vedo l'ora di cominciare con la Fiorentina"
01 gennaio 2025 16:51
Valentini è un nuovo giocatore della Fiorentina, questa mattina è arrivato al Viola Park
01 gennaio 2025 12:22
Di Marzio: "Palladino non si accontenta di Valentini, vuole Pablo Mari per sostituire Quarta"
29 dicembre 2024 00:22
Valentini: “Mai avrei voluto lasciare così il club di cui sono tifoso. Il Boca sarà sempre la mia seconda casa”
28 dicembre 2024 09:11
Ceccarini annuncia: "Valentini a Firenze il primo gennaio per le visite mediche. Firmerà fino al 2029"
27 dicembre 2024 22:29
Valentini, gamba e testa alta, letale in attacco: ecco chi è l’ultimo colpo argentino della Fiorentina
27 dicembre 2024 10:12
Corriere dello Sport: “Valentini firmerà fino al 2029, ingaggio da circa 1 milione netto a stagione”
27 dicembre 2024 09:48
Gazzetta: “Valentini è un giocatore che si adatta, sarà il vice Ranieri ma servirà tempo”
27 dicembre 2024 09:26
Valentini si metterà subito a disposizione di Palladino, si giocherà il posto da titolare con Ranieri
22 dicembre 2024 10:00
De Santis: "Valentini alla Fiorentina farà fatica a diventare un titolare, il calcio italiano non è l'Argentina"
21 dicembre 2024 18:33
TMW rivela: Valentini finalmente in viola, l'argentino sarà a Firenze alla fine della prossima settimana
20 dicembre 2024 18:21
De Santis: "Medina, muscoli e intensità per la Fiorentina, costa 15 milioni ma col Boca rapporti tesi"
17 dicembre 2024 22:42
Corriere dello Sport: “A fine 2024 arriva Valentini. Esterno? Ostacolo economico per Berardi”
14 dicembre 2024 09:36
De Santis: "La Fiorentina ha chiesto al Boca di far aggregare prima Valentini. Si attende la risposta"
26 novembre 2024 15:30
Repubblica: "A gennaio arriva Valentini, anche Quarta potrebbe lasciare la Fiorentina"
15 novembre 2024 09:46
Repubblica: “La Fiorentina ha troppi difensori centrali, qualcuno a gennaio verrà ceduto. Arriverà anche Valentini”
05 novembre 2024 08:34
Burdisso: "Alla Fiorentina prima di Valentini proposero a zero anche Rossi del Boca, minacciai di andarmene"
18 ottobre 2024 00:24
Colasanto (ag. Fifa) svela: "Beltran è forte, stavo per portarlo al Milan ma la Fiorentina mi anticipò"
02 ottobre 2024 13:54
Per Valentini la Fiorentina manderà un preparatore in Argentina per farlo arrivare in forma a gennaio
13 settembre 2024 14:17
Fiorentina, quanti argentini! A gennaio diventeranno cinque. Infantino è stato reintegrato
05 settembre 2024 09:19
Corriere dello Sport: “Pradè ha optato per una linea verde in difesa. Valentini, il più esperto, arriverà a gennaio”
05 settembre 2024 09:17
Dall’Argentina: il Boca per Valentini ha rifiutato un’offerta da 2,7 milioni per portarlo a Firenze subito
05 settembre 2024 09:09
Bertoni avvisa la Fiorentina: "Moreno abile nella marcatura. Valentini ha più qualità ed esperienza"
01 settembre 2024 09:43
Il Tirreno: "La Fiorentina spinge per anticipare l'arrivo di Valentini dal Boca. Offerti 1,5/2 milioni"
20 agosto 2024 14:21
La Nazione: "La Fiorentina per avere subito Valentini offre due milioni di euro al Boca Juniors"
19 agosto 2024 12:20
Gazzetta: “Se non arriva Valentini subito, Fiorentina su Matip o Sutalo. Pista complicata per il croato”
19 agosto 2024 08:20
Il Corriere dello Sport riporta: "Il nome nuovo per la difesa è quello di Modibo Sagnan, centrale del Montpellier"
18 agosto 2024 19:00
Nazione: "Lindelof o Valentini in anticipo: la strategia per il colpo della Fiorentina in difesa"
17 agosto 2024 08:15
Gazzetta: “La Fiorentina aspetta Valentini sennò Biraghi farà il braccetto fino a gennaio”
12 agosto 2024 08:31
De Santis: "Linea dura del Boca su Valentini. Rischia di arrivare alla Fiorentina dopo 8 mesi di fermo"
29 luglio 2024 15:20
Dall'Argentina: "L'entourage di Valentini è sicuro che la Fiorentina lo libererà subito dal Boca Juniors"
26 luglio 2024 17:04
Corriere dello Sport: “Il Boca non chiede più 3,5 milioni di indennizzo per Valentini, vuole andare incontro alla Fiorentina”
23 luglio 2024 08:36
Bertoni: “Valentini miglior centrale argentino del momento. Nico? Se non arriva una valida alternativa, meglio tenerlo”
23 luglio 2024 08:34
De Santis: "Il Boca vuole soldi subito per lasciar partire Valentini in questa sessione di mercato"
22 luglio 2024 13:15
CorSport, Fiorentina lavora per avere subito Valentini: proposti 2 milioni al Boca
21 luglio 2024 11:30
TMW: "La Fiorentina non vuole spendere più di un milione e mezzo per anticipare l'arrivo di Valentini"
17 luglio 2024 11:19
Sabatini: "Valentini è un difensore forte. I giocatori che vengono dal Boca hanno un buon pedigree"
15 luglio 2024 15:55
Valentini è della Fiorentina: depositato il contratto. Si cerca accordo col Boca per anticipare l'arrivo
15 luglio 2024 15:05
Dalla Spagna: "C'erano anche Real Betis e Siviglia su Valentini" ma la Fiorentina ha prevalso
14 luglio 2024 17:15
Lo Monaco: "Valentini è un bel colpo ma eviterei di paragonarlo a Walter Samuel"
13 luglio 2024 23:27
Ferrari gela Firenze: "In attacco siamo a posto, mercato funzionale condiviso con Palladino"
13 luglio 2024 21:45
Nazione: “Valentini spinge per andare subito alla Fiorentina ma il Boca chiede un alto indennizzo”
13 luglio 2024 09:28
Di Gennaro: "Se la Fiorentina sacrifica Nico, tutto su Gudmundsson, sposta gli equilibri"
12 luglio 2024 22:10
Burdisso: "Non ho colpe sul mancato rinnovo di Valentini col Boca. Mai fatto il suo nome a Firenze"
12 luglio 2024 21:45
TMW, la Fiorentina deposita il contratto di Valentini, Pradè cercherà accordo per prenderlo subito
12 luglio 2024 18:39
Valcarreggi:"Kean è il segnale che la società vuole accontentare Palladino perché lo ha voluto fortemente lui"
12 luglio 2024 13:42
Di Marzio: "Valentini alla Fiorentina, è tutto fatto, il giocatore ha firmato il contratto con i viola per 4 anni"
12 luglio 2024 13:15
La Fiorentina si porta avanti per Valentini, il retroscena di Pedullà: "Visite mediche già fatte ieri"
12 luglio 2024 11:51
Archivio