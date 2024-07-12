Valcarreggi:"Kean è il segnale che la società vuole accontentare Palladino perché lo ha voluto fortemente lui"

Il noto procuratore ha commentato la situazione in casa viola legata al mercato e ai possibili sviluppi futuri

A Lady Radio il noto procuratore Furio Valcarreggi ha parlato del neoacquisto viola Moise Kean e non solo: "Sa giocare a calcio, ha qualità quindi secondo me può fare bene però rimane un rischio perché è inaffidabile. Può essere una bella scommessa o una delusione, non saprei, ora come ora la Fiorentina non dovrebbe prenderne ma è stato voluto dal tecnico quindi va bene, vuol dire che la società intende accontentare Palladino soprattutto perché sono stati spesi tanti soldi per lui, è un investimento e non credo vada in panchina a fare la riserva."

Su Valentini: "La Fiorentina vuole risparmiare sempre e in questo sono bravi, però io non capisco perché comprarlo adesso per aggiungerlo a gennaio alla squadra. Una volta che si è ambientato, la stagione è già finita."

https://www.labaroviola.com/di-marzio-valentini-alla-fiorentina-e-tutto-fatto-il-giocatore-ha-firmato-il-contratto-con-i-viola-per-4-anni/260478/