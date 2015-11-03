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Notizie Valcarreggi Fiorentina

Valcareggi: "Sottil non è mai decisivo, a 40 anni Ribery è ancora meglio di lui"

18 ottobre 2024 14:13

Valcarreggi: "Palladino deve puntare su Kean, a Firenze lo acclamano già tutti"

20 settembre 2024 18:53

Valcarreggi: "Colpani è più costante di Nico, se arrivassero 30 milioni lo farei partire subito"

26 luglio 2024 14:17

Valcarreggi:"Kean è il segnale che la società vuole accontentare Palladino perché lo ha voluto fortemente lui"

12 luglio 2024 13:42

Valcarreggi: "Lucca potrebbe essere il centravanti perfetto per la nuova Fiorentina, mi ricorda Toni"

05 luglio 2024 13:42

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