Notizie Valcarreggi Fiorentina

Valcareggi: "Sottil non è mai decisivo, a 40 anni Ribery è ancora meglio di lui"
18 ottobre 2024 14:13
Valcarreggi: "Palladino deve puntare su Kean, a Firenze lo acclamano già tutti"
20 settembre 2024 18:53
Valcarreggi: "Colpani è più costante di Nico, se arrivassero 30 milioni lo farei partire subito"
26 luglio 2024 14:17
Valcarreggi:"Kean è il segnale che la società vuole accontentare Palladino perché lo ha voluto fortemente lui"
12 luglio 2024 13:42
Valcarreggi: "Lucca potrebbe essere il centravanti perfetto per la nuova Fiorentina, mi ricorda Toni"
05 luglio 2024 13:42
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