Valcareggi: "Sottil non è mai decisivo, a 40 anni Ribery è ancora meglio di lui"

Il noto procuratore ha parlato di vari temi legati al mondo viola ed in particolare del rendimento offerto da Sottil

A Lady Radio ha parlato il noto procuratore Furio Valcareggi che ha commentato vari temi legati al mondo viola: "Kouamé è sempre stato utile alla Fiorentina, può essere una buona risorsa per l'attacco sia come punta che come esterno. Non è un ragazzino però è un giocatore che lotta e che dà sempre l'anima. Adesso deve fare prestazioni importanti."

Su Sottil: "Grande potenziale inespresso, ha degli atteggiamenti sbagliati non riesce mai a combinare niente di buono perché non segna e non è mai decisivo, anzi va sempre in terra e corre e basta. Lui assomiglia a Ribery però a 40 anni il francese è ancora meglio di lui."

Su Beltrán: "Nessuno ha capito che ruolo abbia, non sappiamo se fa la punta oppure gioca dietro la punta. Per me se un giocatore è valido ed ha voglia di giocare, va dal mister e gli dice dove metterlo. Se poi siamo già coperti in un ruolo, allora che se ne vada."

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