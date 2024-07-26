Valcarreggi: "Colpani è più costante di Nico, se arrivassero 30 milioni lo farei partire subito"

Il noto procuratore ha commentato l'arrivo del centrocampista dal Monza e la partenza del giocatore argentino

A Lady Radio ha parlato il noto procuratore Furio Valcarreggi che ha commentato l'arrivo di Colpani e altre situazioni del mondo viola: "Colpani è un grandissimo colpo, è un giocatore moderno e bello da vedere in campo, mi ricorda Massimo Orlando, lo vedo come uno di quelli che sa inventarsi sempre la giocata giusta. Per me valeva 18 milioni, il prezzo del Monza era giusto, brava la Fiorentina a prenderlo a qualche milione in meno. Finalmente un giocatore vero, complimenti a chi l'ha preso e ha battuto la concorrenza. Se quest'acquisto porterà alla cessione di Nico non ne faccio un dramma. Per me Colpani fa le stesse cose dell'argentino ma con più continuità, mi riempie di più gli occhi e se arrivassero 30 milioni, lo saluto senza pensarci troppo. Nico non è un giocatore costante, non sarebbe una grande perdita."

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