Valcarreggi: "Palladino deve puntare su Kean, a Firenze lo acclamano già tutti"

Il noto procuratore e tifoso viola ha parlato del lunch match domenicale tra Fiorentina e Lazio con una riflessione su Palladino

A Lady Radio ha parlato il procuratore Furio Valcarreggi che si è espresso sull'impegno di domenica della Fiorentina: "Ci sono persone che già vogliono cacciare Palladino, io la vedo come una vergogna e sono sicuro che non appena vincerà una partita, tutti saliranno sul carro, è un classico ma io reagirò male verso di loro. Palladino non si discute, non esiste proprio. "

Su Kean: "Palladino deve puntarci come sta facendo, lui è la punta che mancava, lotta e segna. Mi piace tanto ed è acclamato già da tutti."

Sul mercato: "Dura tanto, ma tutti lo sapevano, non è una cosa imprevista. Bisognava lavorare prima per far in modo di avere la squadra pronta già da un mese."

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