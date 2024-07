Valcarreggi: “Lucca potrebbe essere il centravanti perfetto per la nuova Fiorentina, mi ricorda Toni”

A Lady Radio il procuratore Furio Valcarreggi ha commentato le situazioni relative al mercato viola: “Lucca mi ricorda Toni, è un marmo da lavorare per farlo diventare un fenomeno così com’è successo con lui che è arrivato a vincere un Mondiale. Deve migliorare, ma ci farei un bel progetto sopra con un contratto lungo mettendolo al centro del progetto della Fiorentina. “

Su Zaniolo: “Per me è forte davvero, sa giocare a calcio ma non lo prenderei perché ha troppe distrazioni e si ferma psicologicamente troppo spesso. Oggi tra Atalanta e Fiorentina si va a Bergamo”.

Su Chiesa: “Andrà in una squadra forte perché è un top, niente da dire. Non credo rimanga alla Juve ma non tornerà mai a Firenze, andrà all’estero credo”.