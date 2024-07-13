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Nazione: “Valentini spinge per andare subito alla Fiorentina ma il Boca chiede un alto indennizzo”

Valentini ha comunicato due desideri al suo entourage, il primo è già stato esaudito

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2024 09:28
Nazione: “Valentini spinge per andare subito alla Fiorentina ma il Boca chiede un alto indennizzo” -
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Che sia per quel legame che da sempre ha legato gli argentini a Firenze o per il fatto che al Viola Park ritroverà molti connazionali? Difficile da dirsi, certo è che appena Nicolas Valentini ha saputo dell'interesse da parte della Fiorentina ha fatto saltare il banco.

Il ragazzo ha comunicato al proprio entourage due desideri: firmare con la Fiorentina e trasferirsi subito in viola. Il primo glielo hanno esaudito in poche ore, con le visite mediche organizzate al volo a Buenos Aires, mentre a Firenze si stava preparando un contratto lungo fino al 2029. Il secondo invece è più complicato da realizzare perché dall'altra parte c’è un Boca, titolare del cartellino fino al 31 dicembre, non ben predisposto nei confronti del difensore classe 2001 e che vorrà un indennizzo corposo. Lo scrive La Nazione. 

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