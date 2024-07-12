Burdisso: "Non ho colpe sul mancato rinnovo di Valentini col Boca. Mai fatto il suo nome a Firenze"

L'oramai ex direttore tecnico della Fiorentina risponde così alle accuse sul mancato rinnovo di Valentini con il Boca Juniors

Si è appena conclusa l'esperienza di Nicolas Burdisso nelle vesti di direttore tecnico della Fiorentina. Nel frattempo si è chiusa la trattativa che ha portato Nicolas Valentini in viola, ma in questi giorni non sono mancate le voci secondo le quali il non rinnovo con il Boca del difensore classe 2001 sia stato influenzato dall'ex dirigente argentino. Pertanto Burdisso ha voluto rispondere così alle accuse che gli sono state mosse attraverso le sue storie di Instagram:

"Di solito non intervengo nelle conversazioni pubbliche quando mi vengono dette versioni non vere, ma in questo caso sono costretto a farlo perché mi toccano dove fa più male. Voglio fare alcune precisazioni affinché il mio nome non sia legato a un trasferimento nel quale non ho avuto e non ho alcuna influenza.

Ho smesso di lavorare alla Fiorentina il 2 giugno 2024. Nei tre anni in cui ho ricoperto il ruolo di Direttore dell'Area Tecnica della Fiorentina, non ho mai consigliato il nome di Nicolas Valentini, nemmeno quando lavoravo lì. So che da aprile circolano voci che collegano il giocatore all'istituzione e che pongono me come responsabile del mancato rinnovo con il Boca. Non posso assumermi la responsabilità di quanto detto sui media e sui social network. Quello di cui posso farmi carico è quello che ho fatto, e ribadisco di essere esplicito in questo: non sono mai stato in contatto con il calciatore e non ho nemmeno suggerito di ingaggiarlo. L'accordo arriva 45 giorni dopo che ho lasciato la mia posizione.

Il Boca era, è e sarà la mia casa. Non ho mai ingaggiato un calciatore libero della squadra nella quale sono cresciuto come giocatore, come Direttore Sportivo e, soprattutto, come persona. Non andrò contro gli interessi economici e sportivi del club della mia vita".

TMW, LA FIORENTINA DEPOSITA IL CONTRATTO DI VALENTINI, PRADÈ CERCHERÀ ACCORDO PER PRENDERLO SUBITO

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