Notizie Burdisso Fiorentina

Burdisso ricorda Rocco Commisso: "Valori simili a Moratti. Peccato non aver vinto la Conference che meritava"
21 febbraio 2026 14:04
Dopo l'esperienza alla Fiorentina Burdisso riparte dal Monza, sarà lui il nuovo direttore sportivo
04 luglio 2025 21:21
Burdisso: "Proposi a Barone e Pradè, Italiano. Quando arrivai, la Fiorentina lottava per la salvezza"
23 maggio 2025 08:22
Burdisso: “Firenze speciale, bisogna dare il 101% ma la società è ambiziosa. Prossimi anni decisivi”
23 maggio 2025 07:59
Milan valuta Burdisso come direttore sportivo: l'ex Fiorentina potrebbe affiancare Ibra e Moncada
27 febbraio 2025 16:15
Burdisso: "In Serie A Italiano è uno dei migliori, lo considero un tecnico bravissimo e preparato"
24 febbraio 2025 19:16
TMW: "Burdisso avvistato durante Roma-Porto all'Olimpico: l'ex viola potrebbe essere un nuovo dirigente giallorosso"
21 febbraio 2025 13:41
Il retroscena di Romano: "Nico Paz segnalato da Burdisso alla Fiorentina, poteva essere viola"
17 febbraio 2025 23:11
Trevisani sulla Roma: "Contro la Fiorentina sembrava la corazzata Potemkin. De Rossi con Burdisso per salvare la stagione"
31 ottobre 2024 14:38
Burdisso: "Alla Fiorentina prima di Valentini proposero a zero anche Rossi del Boca, minacciai di andarmene"
18 ottobre 2024 00:24
Burdisso: "Julian Alvarez alla Fiorentina il rimpianto più grande, sono andato via dicendo 4/5 nomi"
02 ottobre 2024 12:30
Burdisso: "Alla Fiorentina lavoro invisibile ma importante. Beltran? È un centravanti e sa fare gol"
12 settembre 2024 19:08
Burdisso: "Gestione sconfitte Fiorentina? Semplice, sei obbligato a reagire. Il difficile è migliorare le vittorie"
10 settembre 2024 14:45
Burdisso: "Non ho colpe sul mancato rinnovo di Valentini col Boca. Mai fatto il suo nome a Firenze"
12 luglio 2024 21:45
Burdisso garantisce per Valentini: "È il miglior difensore del calcio argentino"
11 luglio 2024 14:00
Graziani: "Pradè voleva rinforzare la squadra a gennaio, ma non gli hanno dato retta. Burdisso ignorato"
19 giugno 2024 16:24
Mangiante: "La Roma non ha mai pensato al ritorno di Pradè. Burdisso piace tantissimo a De Rossi"
10 giugno 2024 16:12
La lettera di Burdisso: "Lascerò club che ha giocato 2 finali europee. Sogno di tornare a Firenze con il trofeo"
27 maggio 2024 19:49
Burdisso: "Mi chiamarono Barone e Pradè per venire alla Fiorentina. Volevamo riportarla ai suoi livelli"
24 maggio 2024 18:37
Burdisso racconta l'acquisto di Nico: "Voleva andare altrove ma gli ho detto che era perfetto per noi"
24 maggio 2024 18:15
Burdisso dice addio: "Fiorentina una seconda casa. Con Barone avevamo avuto acceso confronto, poi un bel gesto"
24 maggio 2024 17:03
Dazn annuncia: "Il ritorno di Macia alla Fiorentina è ad un passo, vicino l'accordo tra le parti"
16 maggio 2024 15:32
Burdisso: "Daremo tutto per vincere questo trofeo, lo abbiamo promesso a Joe"
09 maggio 2024 21:23
CorSport, Burdisso sempre più lontano dalla Roma. Resta viva l'ipotesi di un ritorno in Argentina
09 maggio 2024 15:00
Cinquini: "Italiano ha destabilizzato l'ambiente, è corresponsabile di questa situazione"
25 aprile 2024 21:54
Sky Sport, Burdisso candidato al ruolo di ds della Roma. Preferito di De Rossi, rapporto saldissimo
25 aprile 2024 19:31
De Santis: "Burdisso ruolo determinante, ha creato relazioni importanti con l'Argentina"
23 aprile 2024 22:03
Bucchioni: "Da Burdisso mi aspettavo di più, prendere Beltran a 25 milioni sono buoni tutti"
23 aprile 2024 13:23
Nazione, Burdisso mai nominato da Commisso. Pronto Rubino, padre del gioiellino viola
23 aprile 2024 08:46
Gazzetta: “Burdisso ha rifiutato il rinnovo con la Fiorentina. Vuole solo la Roma”
23 aprile 2024 08:41
Dal Sudamerica, Burdisso dirà addio alla Fiorentina ma non vuole tornare in Argentina
22 aprile 2024 19:44
Cecchi: "Ritorno Macia? Ribollita va bene solo a tavola. A La Spezia lo odiano più di Biraghi a Firenze"
22 aprile 2024 15:35
TMW: "Macia o Accardi alla Fiorentina per prendere il posto di Burdisso al fianco di Pradè"
22 aprile 2024 12:50
Pedullà: "Il contratto di Burdisso è in scadenza e non sarà rinnovato, addio a fine stagione"
22 aprile 2024 10:58
Di Marzio rivela: "Burdisso lascerà la Fiorentina al termine della stagione, possibile passaggio alla Roma"
22 aprile 2024 10:47
La Repubblica: "De Rossi vuole Burdisso come direttore sportivo. Lo ha già chiesto alla Roma"
19 aprile 2024 14:00
Burdisso più lontano dalla Fiorentina, la Roma ci pensa seriamente per il futuro
19 aprile 2024 11:02
Longari svela: “Assist da Firenze, Burdisso si candida come dirigente della Roma”
17 aprile 2024 08:24
Gonzalo Rodriguez in visita al Viola Park. L'ex Fiorentina ha visto l'allenamento insieme a Burdisso
04 aprile 2024 19:09
Burdisso: “Viola Park porta grande senso di appartenenza. Orgoglioso di far parte della famiglia Fiorentina”
03 aprile 2024 14:45
TuttoSport rivela: "Nella lista della Roma c'è anche il nome di Burdisso per il ruolo di direttore sportivo"
23 marzo 2024 16:02
La Fiorentina fa quadrato e riparte dai suoi dirigenti. Obiettivo guardare presto avanti
23 marzo 2024 09:58
La Fiorentina annuncia: "A Pradè affidata la gestione tecnica con Burdisso. A Ferrari la parte aziendale"
22 marzo 2024 16:56
La lettera di Burdisso: "Ti sarò sempre grato per avermi fatto entrare nella famiglia Fiorentina. Riposa in pace, Joe"
20 marzo 2024 17:02
Sara Meini: "Pradè, Burdisso, Ferrari e Italiano tornano a Firenze, la famiglia Barone è rimasta al San Raffaele"
18 marzo 2024 21:40
Gazzetta, Burdisso verso la Roma, Pradè all’addio. Per la Fiorentina spunta Tare, l’ex Lazio
08 marzo 2024 09:04
Cm.it: "Burdisso uno dei candidati per il ruolo di DS della Roma, è un grande amico di De Rossi"
02 marzo 2024 11:39
Burdisso: "Momento cruciale, in questi momenti determinanti dobbiamo rimanere più uniti che mai!"
26 febbraio 2024 17:02
Serata di gala a San Siro: anche Burdisso in tribuna per assistere ad Inter-Atletico Madrid di ieri sera
21 febbraio 2024 11:36
Graziani: "Biraghi? Parlare a caldo crea danni. Pradè e Burdisso per il mercato non hanno carta bianca"
07 febbraio 2024 15:39
Visita speciale per la Fiorentina: Burdisso accoglie Milito, Samuel e Matellan al Viola Park
05 dicembre 2023 19:23
Candidato presidente del Boca Juniors fa la corte a Burdisso: "Sarà il mio direttore sportivo"
10 novembre 2023 18:59
Adani: "Sono sceso da San Siro insieme con Burdisso, mi ha raccontato del lavoro di Italiano"
07 ottobre 2023 13:20
Burdisso: "Tutti mi chiedono se Beltran è il nuovo Batistuta. Ha grandi potenzialità tecniche e fisiche"
12 settembre 2023 14:43
Burdisso: "Commisso è stato chiaro, crescere ogni anno. Quest'anno lotteremo con Lazio e Roma"
07 settembre 2023 11:36
Burdisso rivela: "Seguivamo Infantino da due anni. Beltran è esploso negli ultimi sei mesi con Demichelis"
06 settembre 2023 16:20
Dall'Argentina: "Burdisso ha chiesto Medina, centrocampista 2002 del Boca Juniors. Ha clausola da 15 milioni"
15 agosto 2023 11:43
Nazione, Burdisso spinge per Beltran, il River alla Fiorentina chiede 30 milioni non trattabili
27 luglio 2023 08:06
TMW, retroscena Arthur: incontro con Burdisso per convincerlo della Fiorentina, nei discorsi la tattica viola
21 luglio 2023 18:04
Burdisso in Brasile, la Fiorentina ha osservato Giovane Santana do Nascimento, attaccante classe 2003
22 giugno 2023 14:21
Nazione, se la Fiorentina punta Retegui, Burdisso sarà un'arma importante
20 giugno 2023 08:50
L'indiscrezione: "Burdisso a La Spezia per osservare anche Ampadu, difensore di proprietà del Chelsea"
17 maggio 2023 21:31
Burdisso a La Spezia per vedere Spezia-Milan. Occhi su Nzola oppure su un giocatore del Milan?
13 maggio 2023 16:41
Tigre riscatta metà Retegui per 2 milioni. Burdisso gli fece firmare il primo contratto. Ci sarà la Fiorentina?
26 marzo 2023 23:45
Fiorentina e Italia si muovono per Prestianni, il grande talento argentino da vestire di viola e azzurro
26 marzo 2023 15:26
Burdisso in Argentina, il dirigente della Fiorentina sta visionando Infantino, Veliz e Prestianni
24 marzo 2023 13:37
TMW, Fiorentina su Valentin Gomez, difensore argentino classe 2003 del Velez. Centrale mancino
06 gennaio 2023 20:45
Dall'Argentina, Burdisso ha messo nel mirino il gioiello Gianluca Prestianni
24 dicembre 2022 15:16
TMW, la posizione di Pradè nella Fiorentina è sempre più critica. Vicino all'addio anche Burdisso
24 dicembre 2022 12:25
L'addio di Burdisso a Mihajlovic: "Autentico dentro e fuori dal campo, un esempio per tutti noi. Ci mancherai"
17 dicembre 2022 16:00
Burdisso su Amrabat: "Alla Fiorentina gioca da tempo a questi livelli. Mi aspettavo un Mondiale del genere"
12 dicembre 2022 22:00
Nico Gonzalez al centro sportivo guarda allenamento con Burdisso e Barone. Presenti anche Jovic e Milenkovic
12 dicembre 2022 16:30
Nazione rivela, Burdisso ha visionato ai mondiali in Qatar Ounahi dell’Angers e Sargent del Norwich
09 dicembre 2022 16:43
Nazione, Burdisso in Qatar, sul taccuino Weah Jr ma non solo. Spuntano anche Onuahi e Adams
06 dicembre 2022 09:51
Corriere dello Sport, la missione di Burdisso in Qatar: sul taccuino da Valencia a Musah
06 dicembre 2022 09:42
Nazione, Burdisso è in Qatar, caccia aperta ai nuovi talenti per la Fiorentina
27 novembre 2022 09:51
Julian Alvarez cambia l'Argentina, è il più grande rimpianto della Fiorentina. A dicembre era viola
26 novembre 2022 22:17
Repubblica, Burdisso in Qatar, cerca per la Fiorentina un difensore centrale e di un mediano
23 novembre 2022 08:43
La Fiorentina vuole Medina, difensore centrale del Lens, costa 20 milioni. Burdisso cura la trattativa
22 novembre 2022 16:21
Cor. Sport sicuro: "Burdisso ha sentito Gonzalez per chiarire. La cessione non conviene a nessuno"
22 novembre 2022 12:49
Burdisso volerà in Qatar per il Mondiale: sotto osservazione i giocatori della Fiorentina ma non solo
20 novembre 2022 09:09
Burdisso: "A Firenze posso portare avanti le mie idee. Julian Alvarez ci piaceva, ma nessuna trattativa"
28 ottobre 2022 21:44
Burdisso: "Ogni scelta condivisa con Italiano. Vogliamo ripeterci e fare meglio della passata stagione"
18 luglio 2022 17:11
Nazione, Burdisso e Angeloni hanno rinnovato: scelta la strada della continuità dalla Fiorentina
02 luglio 2022 09:05
Pradè e Burdisso lasciano il Centro Sportivo. Rimandato l'incontro con mister Italiano?
08 giugno 2022 18:50
Julian Alvarez il rimpianto della Fiorentina, a dicembre c'era accordo. Commisso non diede via libera
05 giugno 2022 20:02
Corriere dello Sport, Fiorentina su Vasquez, Burdisso l'arma in più ma il Boca chiede 14 milioni
05 giugno 2022 10:01
Igor: "Ho scommesso con Burdisso che segnerò un gol. Empoli fa ancora male, vogliamo riscattarci"
31 marzo 2022 12:05
Burdisso in Argentina, sotto gli occhi della Fiorentina l'esterno Orellano, classe 2000, costa 10 milioni
27 marzo 2022 11:55
Burdisso: "Il mio compito a Firenze è quello di girare il mondo per offrire il meglio alla Fiorentina"
15 marzo 2022 16:16
Ceccarini: "La Fiorentina segue il terzino destro Marcelo Weigandt classe 2000 del Boca Juniors"
01 marzo 2022 12:43
De Santis: ''Burdisso al centro di diverse trattative per la Fiorentina, è sempre sul pezzo''
28 febbraio 2022 19:44
Il braccio destro di Pradè Nicolas Burdisso ieri a Lisbona per vedere dal vivo Benfica-Ajax
24 febbraio 2022 16:34
Laudisa rivela: “Burdisso è stato a casa J. Alvarez ottenendo il sì, ma la Fiorentina non ha fatto offerte"
01 febbraio 2022 15:06
Gonzalez: "Burdisso mi voleva al Boca, gli ho detto che la mia famiglia mi avrebbe ammazzato"
27 gennaio 2022 15:30
Nassi: "La Fiorentina doveva andare a casa di Vlahovic. Perchè Alvarez non l'ha preso Burdisso?"
24 gennaio 2022 20:00
Dall'Argentina, Julian Alvarez ha rifiutato la Fiorentina, Burdisso non è riuscito a convincerlo
11 gennaio 2022 18:12
La previsione di Nassi: "Quando Italiano andrà via ci sarà De Rossi a Firenze con Burdisso e Pradè"
11 gennaio 2022 17:00
TMW, Fiorentina ha chiesto informazioni al Braga per Vitinha, attaccante classe 2000 portoghese
03 gennaio 2022 21:42
Burdisso incontra un importante agente sudamericano, occhi su Facundo Torres e Alvarez Martinez
02 dicembre 2021 13:27
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