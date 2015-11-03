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Notizie Burdisso Fiorentina

Burdisso ricorda Rocco Commisso: "Valori simili a Moratti. Peccato non aver vinto la Conference che meritava"

21 febbraio 2026 14:04

Dopo l'esperienza alla Fiorentina Burdisso riparte dal Monza, sarà lui il nuovo direttore sportivo

04 luglio 2025 21:21

Burdisso: "Proposi a Barone e Pradè, Italiano. Quando arrivai, la Fiorentina lottava per la salvezza"

23 maggio 2025 08:22

Burdisso: “Firenze speciale, bisogna dare il 101% ma la società è ambiziosa. Prossimi anni decisivi”

23 maggio 2025 07:59

Milan valuta Burdisso come direttore sportivo: l'ex Fiorentina potrebbe affiancare Ibra e Moncada

27 febbraio 2025 16:15

Burdisso: "In Serie A Italiano è uno dei migliori, lo considero un tecnico bravissimo e preparato"

24 febbraio 2025 19:16

TMW: "Burdisso avvistato durante Roma-Porto all'Olimpico: l'ex viola potrebbe essere un nuovo dirigente giallorosso"

21 febbraio 2025 13:41

Il retroscena di Romano: "Nico Paz segnalato da Burdisso alla Fiorentina, poteva essere viola"

17 febbraio 2025 23:11

Trevisani sulla Roma: "Contro la Fiorentina sembrava la corazzata Potemkin. De Rossi con Burdisso per salvare la stagione"

31 ottobre 2024 14:38

Burdisso: "Alla Fiorentina prima di Valentini proposero a zero anche Rossi del Boca, minacciai di andarmene"

18 ottobre 2024 00:24

Burdisso: "Julian Alvarez alla Fiorentina il rimpianto più grande, sono andato via dicendo 4/5 nomi"

02 ottobre 2024 12:30

Burdisso: "Alla Fiorentina lavoro invisibile ma importante. Beltran? È un centravanti e sa fare gol"

12 settembre 2024 19:08

Burdisso: "Gestione sconfitte Fiorentina? Semplice, sei obbligato a reagire. Il difficile è migliorare le vittorie"

10 settembre 2024 14:45

Burdisso: "Non ho colpe sul mancato rinnovo di Valentini col Boca. Mai fatto il suo nome a Firenze"

12 luglio 2024 21:45

Burdisso garantisce per Valentini: "È il miglior difensore del calcio argentino"

11 luglio 2024 14:00

Graziani: "Pradè voleva rinforzare la squadra a gennaio, ma non gli hanno dato retta. Burdisso ignorato"

19 giugno 2024 16:24

Mangiante: "La Roma non ha mai pensato al ritorno di Pradè. Burdisso piace tantissimo a De Rossi"

10 giugno 2024 16:12

La lettera di Burdisso: "Lascerò club che ha giocato 2 finali europee. Sogno di tornare a Firenze con il trofeo"

27 maggio 2024 19:49

Burdisso: "Mi chiamarono Barone e Pradè per venire alla Fiorentina. Volevamo riportarla ai suoi livelli"

24 maggio 2024 18:37

Burdisso racconta l'acquisto di Nico: "Voleva andare altrove ma gli ho detto che era perfetto per noi"

24 maggio 2024 18:15

Burdisso dice addio: "Fiorentina una seconda casa. Con Barone avevamo avuto acceso confronto, poi un bel gesto"

24 maggio 2024 17:03

Dazn annuncia: "Il ritorno di Macia alla Fiorentina è ad un passo, vicino l'accordo tra le parti"

16 maggio 2024 15:32

Burdisso: "Daremo tutto per vincere questo trofeo, lo abbiamo promesso a Joe"

09 maggio 2024 21:23

CorSport, Burdisso sempre più lontano dalla Roma. Resta viva l'ipotesi di un ritorno in Argentina

09 maggio 2024 15:00

Cinquini: "Italiano ha destabilizzato l'ambiente, è corresponsabile di questa situazione"

25 aprile 2024 21:54

Sky Sport, Burdisso candidato al ruolo di ds della Roma. Preferito di De Rossi, rapporto saldissimo

25 aprile 2024 19:31

De Santis: "Burdisso ruolo determinante, ha creato relazioni importanti con l'Argentina"

23 aprile 2024 22:03

Bucchioni: "Da Burdisso mi aspettavo di più, prendere Beltran a 25 milioni sono buoni tutti"

23 aprile 2024 13:23

Nazione, Burdisso mai nominato da Commisso. Pronto Rubino, padre del gioiellino viola 

23 aprile 2024 08:46

Gazzetta: “Burdisso ha rifiutato il rinnovo con la Fiorentina. Vuole solo la Roma”

23 aprile 2024 08:41

Dal Sudamerica, Burdisso dirà addio alla Fiorentina ma non vuole tornare in Argentina

22 aprile 2024 19:44

Cecchi: "Ritorno Macia? Ribollita va bene solo a tavola. A La Spezia lo odiano più di Biraghi a Firenze"

22 aprile 2024 15:35

TMW: "Macia o Accardi alla Fiorentina per prendere il posto di Burdisso al fianco di Pradè"

22 aprile 2024 12:50

Pedullà: "Il contratto di Burdisso è in scadenza e non sarà rinnovato, addio a fine stagione"

22 aprile 2024 10:58

Di Marzio rivela: "Burdisso lascerà la Fiorentina al termine della stagione, possibile passaggio alla Roma"

22 aprile 2024 10:47

La Repubblica: "De Rossi vuole Burdisso come direttore sportivo. Lo ha già chiesto alla Roma"

19 aprile 2024 14:00

Burdisso più lontano dalla Fiorentina, la Roma ci pensa seriamente per il futuro

19 aprile 2024 11:02

Longari svela: “Assist da Firenze, Burdisso si candida come dirigente della Roma”

17 aprile 2024 08:24

Gonzalo Rodriguez in visita al Viola Park. L'ex Fiorentina ha visto l'allenamento insieme a Burdisso

04 aprile 2024 19:09

Burdisso: “Viola Park porta grande senso di appartenenza. Orgoglioso di far parte della famiglia Fiorentina”

03 aprile 2024 14:45

TuttoSport rivela: "Nella lista della Roma c'è anche il nome di Burdisso per il ruolo di direttore sportivo"

23 marzo 2024 16:02

La Fiorentina fa quadrato e riparte dai suoi dirigenti. Obiettivo guardare presto avanti

23 marzo 2024 09:58

La Fiorentina annuncia: "A Pradè affidata la gestione tecnica con Burdisso. A Ferrari la parte aziendale"

22 marzo 2024 16:56

La lettera di Burdisso: "Ti sarò sempre grato per avermi fatto entrare nella famiglia Fiorentina. Riposa in pace, Joe"

20 marzo 2024 17:02

Sara Meini: "Pradè, Burdisso, Ferrari e Italiano tornano a Firenze, la famiglia Barone è rimasta al San Raffaele"

18 marzo 2024 21:40

Gazzetta, Burdisso verso la Roma, Pradè all’addio. Per la Fiorentina spunta Tare, l’ex Lazio 

08 marzo 2024 09:04

Cm.it: "Burdisso uno dei candidati per il ruolo di DS della Roma, è un grande amico di De Rossi"

02 marzo 2024 11:39

Burdisso: "Momento cruciale, in questi momenti determinanti dobbiamo rimanere più uniti che mai!"

26 febbraio 2024 17:02

Serata di gala a San Siro: anche Burdisso in tribuna per assistere ad Inter-Atletico Madrid di ieri sera

21 febbraio 2024 11:36

Graziani: "Biraghi? Parlare a caldo crea danni. Pradè e Burdisso per il mercato non hanno carta bianca"

07 febbraio 2024 15:39

Visita speciale per la Fiorentina: Burdisso accoglie Milito, Samuel e Matellan al Viola Park

05 dicembre 2023 19:23

Candidato presidente del Boca Juniors fa la corte a Burdisso: "Sarà il mio direttore sportivo"

10 novembre 2023 18:59

Adani: "Sono sceso da San Siro insieme con Burdisso, mi ha raccontato del lavoro di Italiano"

07 ottobre 2023 13:20

Burdisso: "Tutti mi chiedono se Beltran è il nuovo Batistuta. Ha grandi potenzialità tecniche e fisiche"

12 settembre 2023 14:43

Burdisso: "Commisso è stato chiaro, crescere ogni anno. Quest'anno lotteremo con Lazio e Roma"

07 settembre 2023 11:36

Burdisso rivela: "Seguivamo Infantino da due anni. Beltran è esploso negli ultimi sei mesi con Demichelis"

06 settembre 2023 16:20

Dall'Argentina: "Burdisso ha chiesto Medina, centrocampista 2002 del Boca Juniors. Ha clausola da 15 milioni"

15 agosto 2023 11:43

Nazione, Burdisso spinge per Beltran, il River alla Fiorentina chiede 30 milioni non trattabili

27 luglio 2023 08:06

TMW, retroscena Arthur: incontro con Burdisso per convincerlo della Fiorentina, nei discorsi la tattica viola

21 luglio 2023 18:04

Burdisso in Brasile, la Fiorentina ha osservato Giovane Santana do Nascimento, attaccante classe 2003

22 giugno 2023 14:21

Nazione, se la Fiorentina punta Retegui, Burdisso sarà un'arma importante

20 giugno 2023 08:50

L'indiscrezione: "Burdisso a La Spezia per osservare anche Ampadu, difensore di proprietà del Chelsea"

17 maggio 2023 21:31

Burdisso a La Spezia per vedere Spezia-Milan. Occhi su Nzola oppure su un giocatore del Milan?

13 maggio 2023 16:41

Tigre riscatta metà Retegui per 2 milioni. Burdisso gli fece firmare il primo contratto. Ci sarà la Fiorentina?

26 marzo 2023 23:45

Fiorentina e Italia si muovono per Prestianni, il grande talento argentino da vestire di viola e azzurro

26 marzo 2023 15:26

Burdisso in Argentina, il dirigente della Fiorentina sta visionando Infantino, Veliz e Prestianni

24 marzo 2023 13:37

TMW, Fiorentina su Valentin Gomez, difensore argentino classe 2003 del Velez. Centrale mancino

06 gennaio 2023 20:45

Dall'Argentina, Burdisso ha messo nel mirino il gioiello Gianluca Prestianni

24 dicembre 2022 15:16

TMW, la posizione di Pradè nella Fiorentina è sempre più critica. Vicino all'addio anche Burdisso

24 dicembre 2022 12:25

L'addio di Burdisso a Mihajlovic: "Autentico dentro e fuori dal campo, un esempio per tutti noi. Ci mancherai"

17 dicembre 2022 16:00

Burdisso su Amrabat: "Alla Fiorentina gioca da tempo a questi livelli. Mi aspettavo un Mondiale del genere"

12 dicembre 2022 22:00

Nico Gonzalez al centro sportivo guarda allenamento con Burdisso e Barone. Presenti anche Jovic e Milenkovic

12 dicembre 2022 16:30

Nazione rivela, Burdisso ha visionato ai mondiali in Qatar Ounahi dell’Angers e Sargent del Norwich

09 dicembre 2022 16:43

Nazione, Burdisso in Qatar, sul taccuino Weah Jr ma non solo. Spuntano anche Onuahi e Adams

06 dicembre 2022 09:51

Corriere dello Sport, la missione di Burdisso in Qatar: sul taccuino da Valencia a Musah

06 dicembre 2022 09:42

Nazione, Burdisso è in Qatar, caccia aperta ai nuovi talenti per la Fiorentina

27 novembre 2022 09:51

Julian Alvarez cambia l'Argentina, è il più grande rimpianto della Fiorentina. A dicembre era viola

26 novembre 2022 22:17

Repubblica, Burdisso in Qatar, cerca per la Fiorentina un difensore centrale e di un mediano 

23 novembre 2022 08:43

La Fiorentina vuole Medina, difensore centrale del Lens, costa 20 milioni. Burdisso cura la trattativa

22 novembre 2022 16:21

Cor. Sport sicuro: "Burdisso ha sentito Gonzalez per chiarire. La cessione non conviene a nessuno"

22 novembre 2022 12:49

Burdisso volerà in Qatar per il Mondiale: sotto osservazione i giocatori della Fiorentina ma non solo 

20 novembre 2022 09:09

Burdisso: "A Firenze posso portare avanti le mie idee. Julian Alvarez ci piaceva, ma nessuna trattativa"

28 ottobre 2022 21:44

Burdisso: "Ogni scelta condivisa con Italiano. Vogliamo ripeterci e fare meglio della passata stagione"

18 luglio 2022 17:11

Nazione, Burdisso e Angeloni hanno rinnovato: scelta la strada della continuità dalla Fiorentina

02 luglio 2022 09:05

Pradè e Burdisso lasciano il Centro Sportivo. Rimandato l'incontro con mister Italiano?

08 giugno 2022 18:50

Julian Alvarez il rimpianto della Fiorentina, a dicembre c'era accordo. Commisso non diede via libera

05 giugno 2022 20:02

Corriere dello Sport, Fiorentina su Vasquez, Burdisso l'arma in più ma il Boca chiede 14 milioni

05 giugno 2022 10:01

Igor: "Ho scommesso con Burdisso che segnerò un gol. Empoli fa ancora male, vogliamo riscattarci"

31 marzo 2022 12:05

Burdisso in Argentina, sotto gli occhi della Fiorentina l'esterno Orellano, classe 2000, costa 10 milioni

27 marzo 2022 11:55

Burdisso: "Il mio compito a Firenze è quello di girare il mondo per offrire il meglio alla Fiorentina"

15 marzo 2022 16:16

Ceccarini: "La Fiorentina segue il terzino destro Marcelo Weigandt classe 2000 del Boca Juniors"

01 marzo 2022 12:43

De Santis: ''Burdisso al centro di diverse trattative per la Fiorentina, è sempre sul pezzo''

28 febbraio 2022 19:44

Il braccio destro di Pradè Nicolas Burdisso ieri a Lisbona per vedere dal vivo Benfica-Ajax

24 febbraio 2022 16:34

Laudisa rivela: “Burdisso è stato a casa J. Alvarez ottenendo il sì, ma la Fiorentina non ha fatto offerte"

01 febbraio 2022 15:06

Gonzalez: "Burdisso mi voleva al Boca, gli ho detto che la mia famiglia mi avrebbe ammazzato"

27 gennaio 2022 15:30

Nassi: "La Fiorentina doveva andare a casa di Vlahovic. Perchè Alvarez non l'ha preso Burdisso?"

24 gennaio 2022 20:00

Dall'Argentina, Julian Alvarez ha rifiutato la Fiorentina, Burdisso non è riuscito a convincerlo

11 gennaio 2022 18:12

La previsione di Nassi: "Quando Italiano andrà via ci sarà De Rossi a Firenze con Burdisso e Pradè"

11 gennaio 2022 17:00

TMW, Fiorentina ha chiesto informazioni al Braga per Vitinha, attaccante classe 2000 portoghese

03 gennaio 2022 21:42

Burdisso incontra un importante agente sudamericano, occhi su Facundo Torres e Alvarez Martinez

02 dicembre 2021 13:27

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