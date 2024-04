Cinquini: “Italiano ha destabilizzato l’ambiente, è corresponsabile di questa situazione”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina Oreste Cinquini ha analizzato il momento che sta attraversando la Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Italiano è indubbiamente uno dei migliori allenatori giovani del campionato. È arrivato a Firenze dopo Trapani e Spezia ed in poco tempo si è consacrato. E’ evidente però ci siano dei problemi, ed il fatto che a fine stagione se ne andrà ha senza dubbio creato qualcosa all’interno dello spogliatoio. La sua uscita, a due mesi e mezzo dalla fine del campionato, se la poteva risparmiare. Ha destabilizzato l’ambiente ed è corresponsabile di questa situazione venutasi a creare. Chiaramente anche la scomparsa prematura di Barone ha portato scompiglio, però guardiamo anche cosa è successo a gennaio. E’ stato preso Belotti, di fatto affossando Nzola: un giocatore su cui sono stati investiti 14 milioni, buttati nel cestino. Ed il problema del gol non è stato risolto. Anche Nico Gonzalez su cui hai speso 27 milioni è scomparso da tempo. Ci sarà tanto da fare sul mercato, tanti giocatori non hanno dimostrato di essere all’altezza di una Fiorentina europea. Burdisso se ne è già andato e non abbiamo mai capito che ruolo avesse, perché sullo scoprire talenti in Sudamerica non è andato benissimo. Adesso deve intervenire Commisso, agire in prima persona ed affidare la gestione a qualcuno che prenda il posto di Barone”.

La Roma batte l’Udinese nel recupero e consolida il quinto posto a -4 dal Bologna