Gazzetta, Burdisso verso la Roma, Pradè all’addio. Per la Fiorentina spunta Tare, l’ex Lazio 

Non solo per gli allenatori, la prossima stagione darà il via a un valzer anche di direttori sportivi e dirigenti. Dal Napoli, al Milan passando anche per la Fiorentina. Sì, perché in casa viola ci sono alcune situazioni da monitorare. Innanzitutto, quella di Nicolas Burdisso. L’argentino è entrato nel mirino della Roma che vorrebbe regalare a De Rossi un uomo di fiducia. Le voci sono in aumento, come quelle che parlano di un addio di Daniele Pradè. Difficile sbilanciarsi oggi, è molto legato alla società, ma dipenderà anche da eventuali offerte. I rumors vogliono Igli Tare nome forte per la Viola. L’ex attaccante albanese ha lasciato la Lazio a giugno ed è un profilo che piace un po’ a tutti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI ITALIANO