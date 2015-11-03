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Notizie Tare Fiorentina

Tare racconta Lotito: "Si addormentava durante le trattative, ma si risvegliava sui milioni"

01 maggio 2026 22:43

Lite in casa Milan durante il cambio, Leao é una furia contro Allegri, vuole abbracciarlo ma scappa via

15 marzo 2026 22:35

Milan, Allegri e Tare bocciano Sottil: niente riscatto, tornerà alla Fiorentina

06 giugno 2025 22:34

Di Marzio: "Italiano obiettivo N°1 del Milan per la panchina, Tare gli ha offerto 4 milioni a stagione"

27 maggio 2025 23:36

TMW: “Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan.” Sarri è ancora libero per la Fiorentina?

23 maggio 2025 17:07

TMW: "Sarri al Milan più complicato con Tare direttore sportivo dei rossoneri". La Fiorentina monitora la situazione?

20 maggio 2025 16:27

Tare non ha dubbi: “Fiorentina? È la sorpresa con la Lazio. Hancko a me piace molto”

28 dicembre 2024 09:59

Tare: "La Fiorentina è un cantiere aperto e bisogna attendere. Ha fatto un mercato intelligente"

14 ottobre 2024 17:30

Terremoto in casa Lazio, Sarri si è dimesso dopo la sconfitta. Adesso Lotito è in difficoltà

12 marzo 2024 15:06

Gazzetta, Burdisso verso la Roma, Pradè all’addio. Per la Fiorentina spunta Tare, l’ex Lazio 

08 marzo 2024 09:04

Tare alla Fiorentina al posto di Pradè? Fake News, Commisso ha già confermato il direttore sportivo

29 febbraio 2024 21:13

Tare rivela: "Pioli mi ha detto che ha sofferto di più quando ha lasciato la Lazio che la Fiorentina"

17 novembre 2023 13:54

Tare: "Non è stata una scelta uscire dall'Europa. Dobbiamo parlarne per capire i motivi"

14 aprile 2023 22:34

Problemi anche in casa Lazio, Sarri ha chiesto incontro a Lotito, non va d'accordo con Tare, zero feeling

19 novembre 2022 00:35

In arrivo la beffa sulla Fiorentina dalla Lazio? Tare vuole portare Pedro alla corte di Sarri

11 novembre 2022 18:49

Tare dopo gli sfottò precisa e cambia idea: "La Conference League è importante e vogliamo vincerla"

05 novembre 2022 12:45

Mourinho: "Lazio favorita per la Conference ma il problema è Tare a cui non piace questa coppa"

04 novembre 2022 00:02

Tare senza mezzi termini: "Conference competizione inutile, è la coppa dei perdenti, senza alcun valore"

15 ottobre 2022 23:08

Da Roma, Sarri vuole Saponara alla Lazio visto che non sta rinnovando il contratto con la Fiorentina

27 marzo 2022 12:35

Tare chiama incessantemente Pradè per Pezzella. Il DS viola sta temporeggiando in attesa di Italiano

24 giugno 2021 11:29

Report, Lazio: clan e affari, ombre su Igli Tare. "Come è arrivato Muriqi" tremano i biancocelesti

08 giugno 2021 12:24

Gattuso alla Fiorentina? Non era fatta prima e non è finita adesso. La Lazio si inserisce nella trattativa

18 maggio 2021 14:03

Tare smentisce: "Ribery alla Lazio? Niente di vero, invenzione di mercato. Non lo vogliamo"

09 maggio 2021 14:42

La Lazio ha falsificato i tamponi, nessuna sconfitta a tavolino ma rischia grossa penalizzazione

23 febbraio 2021 16:14

Tare: "La Fiorentina non ha mai richiesto Caicedo. Dopo mi vedrò con Pradè"

06 gennaio 2021 17:55

Pradè: "Caicedo? Se ci fosse stato interesse avrei visto Tare: abitiamo a 10 minuti di distanza"

06 gennaio 2021 15:03

Garbo (Mediaset) su Caicedo: "Coppia ideale con Vlahovic. Lazio, problema difesa. La scelta Prandelli.."

06 gennaio 2021 08:58

Tare smentisce ogni trattativa: "Caicedo non è in vendita e non lascerà la Lazio"

05 gennaio 2021 22:40

La Fiorentina fa litigare Lotito e Tare, diverbio acceso a Formello. Colpa di Caicedo possibile viola

05 gennaio 2021 14:00

Tare a Sky Sport: "Caicedo? Nessuna offerta ricevuta per lui. E' un giocatore della Lazio"

03 gennaio 2021 14:57

L'annuncio di Tare: "Caicedo alla Fiorentina? Smentisco tutto. Rimarrà sicuramente alla Lazio"

20 dicembre 2020 21:22

Calciomercato.com, Caicedo ha chiesto alla Lazio di andarsene. Fiorentina in pole position

15 dicembre 2020 15:34

Tare a Sky Sport: "Il governo non può bloccare la Serie A, lo dice la UEFA. Possiamo riprendere a giugno e finire a settembre"

03 maggio 2020 21:35

Tare: "Il campionato va finito, se ci fermiamo falliamo tutti. Senza i diritti tv abbiamo il 75% di perdite"

31 marzo 2020 12:20

Tare: "La stagione deve essere finita. Dobbiamo ancora pensarci sul taglio di stipendi"

30 marzo 2020 22:37

Hagi scartato da Corvino alla Fiorentina, adesso la Lazio vuole il giovane talento rumeno del Genk

03 marzo 2020 22:31

Clamoroso Badelj, ha chiesto la cessione alla Lazio perchè non gioca mai. Il retroscena

12 gennaio 2019 12:55

Tare: "Sarò sempre grato a Milinkovic. Ecco come lo abbiamo soffiato alla Fiorentina"

31 dicembre 2018 13:57

Tare: "Badelj è un capitano, sta soffrendo in panchina. In estate gli avevo detto che..."

11 ottobre 2018 17:05

Milinkovic Savic e la Fiorentina, la vera storia e gli aneddoti di un arrivo a Firenze che c'è stato

06 ottobre 2018 00:43

Sentite Tare: "Cuper mi voleva all'Inter, ma Moratti preferì prendere Batistuta perché voleva un nome"

02 marzo 2018 15:37

Tare attacca: "Milinkovic a Firenze per il padre. Ma nel calcio non funziona così e quindi venne alla Lazio"

02 marzo 2018 12:13

Sentite Tare: "Badelj? Non penso voglia venire alla Lazio a fare la riserva di Lucas Leiva"

14 gennaio 2018 20:14

Due pesi e due misure? Tare se la cava con un’inibizione, Borja sfiorò l’arbitro e si prese 4 giornate

28 novembre 2017 23:09

Giudice Sportivo: inibizione e ammenda per Igli Tare, per De Rossi due giornate di squalifica

28 novembre 2017 19:40

Tare continua la polemica: "Il rigore non c'era: cosa ha visto Massa? Var va tolto? Dico la mia..."

28 novembre 2017 09:41

DA MAURO A TARE, RIGORE NETTO MA REAZIONI IMBARAZZANTI. PIOLI PASSA AL 3-5-2?

27 novembre 2017 14:13

Tare attacca Massa al fischio finale: "Ma cosa hai visto?". Stizzita reazione dell'arbitro...

26 novembre 2017 20:14

Quando i tifosi della Fiorentina dicevano "Vi meritate Lotito e Tare" per difendere i Della Valle

24 novembre 2017 13:19

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