Notizie Tare Fiorentina

Tare racconta Lotito: "Si addormentava durante le trattative, ma si risvegliava sui milioni"
01 maggio 2026 22:43
Lite in casa Milan durante il cambio, Leao é una furia contro Allegri, vuole abbracciarlo ma scappa via
15 marzo 2026 22:35
Milan, Allegri e Tare bocciano Sottil: niente riscatto, tornerà alla Fiorentina
06 giugno 2025 22:34
Di Marzio: "Italiano obiettivo N°1 del Milan per la panchina, Tare gli ha offerto 4 milioni a stagione"
27 maggio 2025 23:36
TMW: “Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan.” Sarri è ancora libero per la Fiorentina?
23 maggio 2025 17:07
TMW: "Sarri al Milan più complicato con Tare direttore sportivo dei rossoneri". La Fiorentina monitora la situazione?
20 maggio 2025 16:27
Tare non ha dubbi: “Fiorentina? È la sorpresa con la Lazio. Hancko a me piace molto”
28 dicembre 2024 09:59
Tare: "La Fiorentina è un cantiere aperto e bisogna attendere. Ha fatto un mercato intelligente"
14 ottobre 2024 17:30
Terremoto in casa Lazio, Sarri si è dimesso dopo la sconfitta. Adesso Lotito è in difficoltà
12 marzo 2024 15:06
Gazzetta, Burdisso verso la Roma, Pradè all’addio. Per la Fiorentina spunta Tare, l’ex Lazio
08 marzo 2024 09:04
Tare alla Fiorentina al posto di Pradè? Fake News, Commisso ha già confermato il direttore sportivo
29 febbraio 2024 21:13
Tare rivela: "Pioli mi ha detto che ha sofferto di più quando ha lasciato la Lazio che la Fiorentina"
17 novembre 2023 13:54
Tare: "Non è stata una scelta uscire dall'Europa. Dobbiamo parlarne per capire i motivi"
14 aprile 2023 22:34
Problemi anche in casa Lazio, Sarri ha chiesto incontro a Lotito, non va d'accordo con Tare, zero feeling
19 novembre 2022 00:35
In arrivo la beffa sulla Fiorentina dalla Lazio? Tare vuole portare Pedro alla corte di Sarri
11 novembre 2022 18:49
Tare dopo gli sfottò precisa e cambia idea: "La Conference League è importante e vogliamo vincerla"
05 novembre 2022 12:45
Mourinho: "Lazio favorita per la Conference ma il problema è Tare a cui non piace questa coppa"
04 novembre 2022 00:02
Tare senza mezzi termini: "Conference competizione inutile, è la coppa dei perdenti, senza alcun valore"
15 ottobre 2022 23:08
Da Roma, Sarri vuole Saponara alla Lazio visto che non sta rinnovando il contratto con la Fiorentina
27 marzo 2022 12:35
Tare chiama incessantemente Pradè per Pezzella. Il DS viola sta temporeggiando in attesa di Italiano
24 giugno 2021 11:29
Report, Lazio: clan e affari, ombre su Igli Tare. "Come è arrivato Muriqi" tremano i biancocelesti
08 giugno 2021 12:24
Gattuso alla Fiorentina? Non era fatta prima e non è finita adesso. La Lazio si inserisce nella trattativa
18 maggio 2021 14:03
Tare smentisce: "Ribery alla Lazio? Niente di vero, invenzione di mercato. Non lo vogliamo"
09 maggio 2021 14:42
La Lazio ha falsificato i tamponi, nessuna sconfitta a tavolino ma rischia grossa penalizzazione
23 febbraio 2021 16:14
Tare: "La Fiorentina non ha mai richiesto Caicedo. Dopo mi vedrò con Pradè"
06 gennaio 2021 17:55
Pradè: "Caicedo? Se ci fosse stato interesse avrei visto Tare: abitiamo a 10 minuti di distanza"
06 gennaio 2021 15:03
Garbo (Mediaset) su Caicedo: "Coppia ideale con Vlahovic. Lazio, problema difesa. La scelta Prandelli.."
06 gennaio 2021 08:58
Tare smentisce ogni trattativa: "Caicedo non è in vendita e non lascerà la Lazio"
05 gennaio 2021 22:40
La Fiorentina fa litigare Lotito e Tare, diverbio acceso a Formello. Colpa di Caicedo possibile viola
05 gennaio 2021 14:00
Tare a Sky Sport: "Caicedo? Nessuna offerta ricevuta per lui. E' un giocatore della Lazio"
03 gennaio 2021 14:57
L'annuncio di Tare: "Caicedo alla Fiorentina? Smentisco tutto. Rimarrà sicuramente alla Lazio"
20 dicembre 2020 21:22
Calciomercato.com, Caicedo ha chiesto alla Lazio di andarsene. Fiorentina in pole position
15 dicembre 2020 15:34
Tare a Sky Sport: "Il governo non può bloccare la Serie A, lo dice la UEFA. Possiamo riprendere a giugno e finire a settembre"
03 maggio 2020 21:35
Tare: "Il campionato va finito, se ci fermiamo falliamo tutti. Senza i diritti tv abbiamo il 75% di perdite"
31 marzo 2020 12:20
Tare: "La stagione deve essere finita. Dobbiamo ancora pensarci sul taglio di stipendi"
30 marzo 2020 22:37
Hagi scartato da Corvino alla Fiorentina, adesso la Lazio vuole il giovane talento rumeno del Genk
03 marzo 2020 22:31
Clamoroso Badelj, ha chiesto la cessione alla Lazio perchè non gioca mai. Il retroscena
12 gennaio 2019 12:55
Tare: "Sarò sempre grato a Milinkovic. Ecco come lo abbiamo soffiato alla Fiorentina"
31 dicembre 2018 13:57
Tare: "Badelj è un capitano, sta soffrendo in panchina. In estate gli avevo detto che..."
11 ottobre 2018 17:05
Milinkovic Savic e la Fiorentina, la vera storia e gli aneddoti di un arrivo a Firenze che c'è stato
06 ottobre 2018 00:43
Sentite Tare: "Cuper mi voleva all'Inter, ma Moratti preferì prendere Batistuta perché voleva un nome"
02 marzo 2018 15:37
Tare attacca: "Milinkovic a Firenze per il padre. Ma nel calcio non funziona così e quindi venne alla Lazio"
02 marzo 2018 12:13
Sentite Tare: "Badelj? Non penso voglia venire alla Lazio a fare la riserva di Lucas Leiva"
14 gennaio 2018 20:14
Due pesi e due misure? Tare se la cava con un’inibizione, Borja sfiorò l’arbitro e si prese 4 giornate
28 novembre 2017 23:09
Giudice Sportivo: inibizione e ammenda per Igli Tare, per De Rossi due giornate di squalifica
28 novembre 2017 19:40
Tare continua la polemica: "Il rigore non c'era: cosa ha visto Massa? Var va tolto? Dico la mia..."
28 novembre 2017 09:41
DA MAURO A TARE, RIGORE NETTO MA REAZIONI IMBARAZZANTI. PIOLI PASSA AL 3-5-2?
27 novembre 2017 14:13
Tare attacca Massa al fischio finale: "Ma cosa hai visto?". Stizzita reazione dell'arbitro...
26 novembre 2017 20:14
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