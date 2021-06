Tare chiama incessantemente Pradè per Pezzella. Il DS viola sta temporeggiando in attesa di Italiano

Telefonate continue tra Tare e Pradè per Pezzella. Il difensore è richiesto da Sarri che lo voleva già nel suo Napoli di qualche anno fa. Il Ds viola prende tempo in attesa di capire se l’argentino piaccia o meno ad Italiano, visto che in partenza ci sarebbe già Nikola Milenkovic, sponda Westham.

In attesa di Italiano, la Fiorentina attende e solo dopo aver annunciato il tecnico, potrà occuparsi delle operazioni in uscita ed in entrata.

Francesco Pistola

Nikola Milenkovic verso il WestHam?