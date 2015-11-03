Labaro Viola

Notizie In Primo Piano Fiorentina

La provocazione e la violenza fotografano quel tipo di calcio che non serve e non piace a nessuno

24 ottobre 2022 19:02

Karim Benzema si appresta a vincere un pallone d'oro mai stato in discussione. Alle 20:30 la premiazione

17 ottobre 2022 19:02

Povia teme la Fiorentina: "Merita la Champions League. Inter disattenta, soffriremo"

18 marzo 2022 17:31

A gennaio assalto a Borja Mayoral, qualora Kokorin dovesse tradire le aspettative. Le ultime

08 settembre 2021 15:14

Tare chiama incessantemente Pradè per Pezzella. Il DS viola sta temporeggiando in attesa di Italiano

24 giugno 2021 11:29

Esclusiva tifo, conosciamo il Vc l'Avana - Narciso Parigi: "Portiamo la Fiorentina in terra cubana"

01 marzo 2021 18:21

PAGELLE VIOLA: RIBERY, GOL ALLA BAGGIO. SORPRESA GHEZZAL. BADELJ FANTASMA, DRAGO... LUCI ED OMBRE.

27 giugno 2020 23:46

Esclusiva Vanessa Leonardi: "Ecco come è cambiata la Fiorentina, io rilancerei Badelj"

18 gennaio 2020 14:45

La Fiorentina torna a correre: soffre e vince contro l'Atalanta, la decidono Veretout e Biraghi

30 settembre 2018 16:37

La Fiorentina arranca ma tiene botta contro il pressing dell'Atalanta, Benassi fuori per infortunio

30 settembre 2018 15:28

Hancko, che occasione! Domani esordio da titolare con un sogno: rubare il posto a Biraghi

29 settembre 2018 23:40

LA GRANDE BELLEZZA DI UN’ICONA AZZURRA, VESTITA DI VIOLA

08 settembre 2018 12:52

Il ritiro di Moena si tinge di viola, finalmente tanti tifosi e tanto entusiasmo

14 luglio 2018 19:51

Top e Flop: Simeone insaziabile, impressionano Vlahovic e Montiel. Chi non ha convinto...

14 luglio 2018 18:53

FORM. UFFICIALI: PIOLI RIPROPONE GLI STESSI UNDICI, CECCHERINI PARTE IN PANCHINA

14 luglio 2018 16:33

Ecco Federico Ceccherini, i primi scatti del nuovo difensore viola

14 luglio 2018 11:30

Il ragazzo di Toscana in cerca di consacrazione, alla scoperta di Federico Ceccherini

13 luglio 2018 19:34

È fatta per Federico Ceccherini alla Fiorentina, al Crotone vanno 3 milioni di euro

12 luglio 2018 18:05

Ecco Vlahovic: “Voglio dare il massimo, Jovetic mi ha parlato bene di Firenze”

12 luglio 2018 12:05

Pioli: “L’obiettivo è migliorare il risultato dello scorso anno, ma la squadra è ancora incompleta”

11 luglio 2018 19:28

Malagò: "Dispiace per la decisione contro il Milan, speriamo che TAS cambi la sentenza"

28 giugno 2018 18:55

C’È CHI DICE NO, E PENSA GIÀ ALL’EUROPA…

25 giugno 2018 13:41

Batistuta: "Mi sento fiorentino e vi auguro il meglio. Simeone? Giusto aspettarlo, farà bene"

24 giugno 2018 17:41

DDV: "Su Chiesa è tutto tranquillo. L'Europa League? Non posso ancora dirvi niente"

20 giugno 2018 12:47

Milenkovic, che esordio! Grande prestazione nella vittoria della sua Serbia (0-1) sul Costa Rica

17 giugno 2018 16:05

Che fine ha fatto Manuel Da Costa? Da meteora viola all'esordio mondiale con il Marocco

16 giugno 2018 13:28

Rui Costa: "Chiesa e Simeone come me e Batistuta? Me lo auguro, sono ragazzi in gamba"

15 giugno 2018 17:53

Casa Mercato Viola, ag. Pjaca smentita di rito. Viola chiudi presto per Meret, potrebbe inserirsi una big

08 giugno 2018 23:40

SCHEDA LABAROVIOLA: Ecco Skhiri, vicino ad essere il nuovo mediano viola

05 giugno 2018 09:49

Casa Mercato Viola, Castrovilli se ne va. Occhio ad El Sha ed Obiang. Sul terzino sinistro...

04 giugno 2018 23:40

Biraghi può partire. Corvino pazzo del colombiano Fabra. Pronta una bella offerta

04 giugno 2018 09:51

"Ciao Enrico, sono Carlo. Federico sarebbe disposto a trasferirsi al Napoli?"

31 maggio 2018 12:01

Esclusiva Brovarone: "Farei sforzo per Mandragora. Zajc e Plizzari talenti perfetti per la viola. Perotti possibile"

30 maggio 2018 18:34

Rinnovo Badelj, ci siamo! Pedullà: "Oggi darà la sua risposta alla Fiorentina"

28 maggio 2018 11:54

Casa Mercato viola, Marchetti nuovo portiere idea concreta. Venuti al posto di Gaspar?

24 maggio 2018 23:41

Dani Alves si infortuna e salta il mondiale. Ironia dei tifosi viola dopo le parole su Astori: "Karma"

11 maggio 2018 21:43

Salica:"La Fiorentina e' non più in vendita. Dopo il comunicato non si è presentato nessuno. DV rilanceranno."

13 febbraio 2018 22:22

Corvino in pressing su Koziello: risposta attesa entro domenica. Prestito con riscatto a 7-8 milioni...

05 gennaio 2018 11:08

"Svalutation": per Badelj alla Roma bastano 2 milioni. Senza rinnovo diventa una preda facile...

29 novembre 2017 10:53

Stadio: Pezzella, la Fiorentina ha deciso di riscattarlo dal Betis Siviglia. La cifra per ottenerlo a titolo definitivo...

28 ottobre 2017 11:15

Sousa: "Non piaccio? A Firenze ho lasciato arte. Resto in Italia se posso, in stagione è successo che..."

03 giugno 2017 17:17

Archivio

Esplora l'archivio di In Primo Piano

Sett. 43 Sett. 42 Sett. 11
Sett. 36 Sett. 25 Sett. 9
Sett. 26 Sett. 3
Sett. 39 Sett. 36 Sett. 28 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 19 Sett. 7 Sett. 1
Sett. 48 Sett. 43 Sett. 22