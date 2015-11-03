Notizie In Primo Piano Fiorentina

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PAGELLE VIOLA: RIBERY, GOL ALLA BAGGIO. SORPRESA GHEZZAL. BADELJ FANTASMA, DRAGO... LUCI ED OMBRE.
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La Fiorentina arranca ma tiene botta contro il pressing dell'Atalanta, Benassi fuori per infortunio
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Hancko, che occasione! Domani esordio da titolare con un sogno: rubare il posto a Biraghi
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Top e Flop: Simeone insaziabile, impressionano Vlahovic e Montiel. Chi non ha convinto...
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FORM. UFFICIALI: PIOLI RIPROPONE GLI STESSI UNDICI, CECCHERINI PARTE IN PANCHINA
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Ecco Federico Ceccherini, i primi scatti del nuovo difensore viola
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Il ragazzo di Toscana in cerca di consacrazione, alla scoperta di Federico Ceccherini
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È fatta per Federico Ceccherini alla Fiorentina, al Crotone vanno 3 milioni di euro
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Ecco Vlahovic: “Voglio dare il massimo, Jovetic mi ha parlato bene di Firenze”
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Pioli: “L’obiettivo è migliorare il risultato dello scorso anno, ma la squadra è ancora incompleta”
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Malagò: "Dispiace per la decisione contro il Milan, speriamo che TAS cambi la sentenza"
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C’È CHI DICE NO, E PENSA GIÀ ALL’EUROPA…
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Batistuta: "Mi sento fiorentino e vi auguro il meglio. Simeone? Giusto aspettarlo, farà bene"
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DDV: "Su Chiesa è tutto tranquillo. L'Europa League? Non posso ancora dirvi niente"
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Milenkovic, che esordio! Grande prestazione nella vittoria della sua Serbia (0-1) sul Costa Rica
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Che fine ha fatto Manuel Da Costa? Da meteora viola all'esordio mondiale con il Marocco
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Rui Costa: "Chiesa e Simeone come me e Batistuta? Me lo auguro, sono ragazzi in gamba"
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Casa Mercato Viola, ag. Pjaca smentita di rito. Viola chiudi presto per Meret, potrebbe inserirsi una big
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Biraghi può partire. Corvino pazzo del colombiano Fabra. Pronta una bella offerta
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"Ciao Enrico, sono Carlo. Federico sarebbe disposto a trasferirsi al Napoli?"
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Esclusiva Brovarone: "Farei sforzo per Mandragora. Zajc e Plizzari talenti perfetti per la viola. Perotti possibile"
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Salica:"La Fiorentina e' non più in vendita. Dopo il comunicato non si è presentato nessuno. DV rilanceranno."
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Corvino in pressing su Koziello: risposta attesa entro domenica. Prestito con riscatto a 7-8 milioni...
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