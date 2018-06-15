Rui Costa: "Chiesa e Simeone come me e Batistuta? Me lo auguro, sono ragazzi in gamba"

Manuel Rui Costa - ex fantasista della Fiorentina, del Milan oltre che della nazionale portoghese - ha rilasciato un'intervista a ilgiornale.it: "È stata una stagione molto difficile per la Fiore, che...

Manuel Rui Costa - ex fantasista della Fiorentina, del Milan oltre che della nazionale portoghese - ha rilasciato un'intervista a ilgiornale.it: "È stata una stagione molto difficile per la Fiore, che ha perso in maniera tragica il suo capitano".

Prosegue sulla reazione dell'ambiente viola, in seguito alla scomparsa di Davide Astori: "Sono felice che la città, i giocatori e Stefano Pioli, mio compagno di squadra nel mio primo anno a Firenze, abbiano avuto la forza di superare quel terribile momento".

E conclude con un pensiero su quelli che potrebbero essere i campioni del futuro: "Chiesa e Simeone i nuovi Rui Costa e Batistuta? Me lo auguro per loro, sono due giovani in gamba che stanno facendo molto bene".