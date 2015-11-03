Labaro Viola

Notizie Rui Costa Fiorentina

Adani: "Rui Costa un uomo speciale, un 10 che crea e inventa corridoi che non si immaginano"

23 marzo 2026 22:39

Rui Costa: "In Italia ho vissuto 12 anni meravigliosi: più titoli al Milan, nella Fiorentina più passione"

12 dicembre 2025 21:49

Rui Costa confermato come presidente del Benfica, l'ex 10 della Fiorentina resterà in carica altri 4 anni

09 novembre 2025 12:03

Pallavicino: "Rui Costa non voleva lasciare Firenze. Accettò solo per salvare la Fiorentina dal fallimento"

13 ottobre 2025 23:23

Da un esonero all'altro Mourinho ritrova sempre una panchina. Rui Costa gli affida il Benfica

18 settembre 2025 23:21

L'aneddoto di Malesani: "Una volta spiegai a Rui Costa come fare un passaggio, lui mi ringraziò"

05 aprile 2025 17:43

Ndour: “Firenze piazza giusta per me. Rui Costa? Mi trattava come un figlio. Lo stimo a 360 gradi”

02 aprile 2025 08:45

Rui Costa: "Sono sempre affezionato alla Fiorentina ed al Milan, le guardo con piacere quando posso"

30 gennaio 2025 13:26

"Assist di Rui Costa e diagonale di Batistuta, sul primo gol abbiamo rivisto l'azione di quella Fiorentina"

11 novembre 2024 12:43

Pellegatti: "Se Leao avesse Rui Costa in campo sarebbe davanti al portiere 20 volte a partita"

06 maggio 2024 17:46

Polverosi: "Se Beltran avesse Scamacca farebbe più assist, anche Rui Costa farebbe fatica con Belotti"

16 aprile 2024 14:57

Rui Costa ammette: "La partita contro l'Inter per me è un derby. Mi sento milanista e fiorentino"

03 ottobre 2023 14:23

Cecchi Gori: "Sempre stato in buoni rapporti, mi chiedeva Rui Costa continuamente"

13 giugno 2023 10:18

"Al Milan non passavano la palla a Rui Costa perchè veniva dalla Fiorentina. All'inizio era disperato"

21 febbraio 2023 15:25

Dal Portogallo: scoppia lo scandalo partite truccate, indagato Rui Costa ed il Benfica

08 gennaio 2023 10:15

"Cecchi Gori chiamò Sconcerti per Vialli, poi arrivò Mancini. Prima della finale lite Mancini-Rui Costa"

20 dicembre 2022 14:38

Guidolin rivela: "Ero sicuro di venire alla Fiorentina quando c'era Rui Costa, il Vicenza disse di no"

22 novembre 2022 16:44

Rui Costa: "Ho grande nostalgia della Fiorentina, mi è entrata nel cuore con una potenza tremenda"

17 novembre 2022 14:04

Adani: "Rui Costa ha fatto vedere ad Agnelli come si fa calcio, chi spende 70 milioni per Vlahovic e chi..."

29 ottobre 2022 11:17

Adani ricorda: "Quando avevo qualche difficoltà davo la palla a Rui Costa, come metterla in banca"

23 aprile 2022 11:40

Cecchi Gori: "Rui Costa il più forte avuto nella Fiorentina. Vlahovic non ti fa vincere contro le grandi"

16 aprile 2022 10:18

Adani ricorda Batistuta: "Calciava a fine allenamento fino a quando il piede non gli faceva male"

25 marzo 2022 22:32

Rui Costa era stato massacrato dai tifosi del Benfica, ora la rivincita: "Siamo ai quarti di Champions"

16 marzo 2022 16:30

Adani ricorda: "Cecchi Gori ogni anno rinnovava Batistuta e Rui Costa e gli dava 1 miliardo in più"

11 febbraio 2022 23:06

Benfica perde in casa e i tifosi se la prendono con Rui Costa: "Mi prendo io tutte le responsabilità"

03 febbraio 2022 17:44

Rui Costa promosso come presidente del Benfica: "Rifiutare sarebbe stata vigliaccata"

09 settembre 2021 14:39

Rui Costa, ex capitano viola nuovo presidente del Benfica. Lo annuncia il club attraverso una nota

09 luglio 2021 22:00

D. Rossi: "Non basterà solo Gattuso per tornare ai vertici: bisogna mettergli a disposizione una squadra all'altezza"

28 maggio 2021 14:16

Flachi: "Volevo diventare il Totti della Fiorentina. Io ho fatto tanti errori. Vi racconto quando Rui Costa..."

13 maggio 2021 22:22

Gonzalo Rodriguez: "Sempre grato ai tifosi della Fiorentina. Il mio addio accolto con gentilezza"

28 marzo 2021 18:11

Calhanoglu con un fotomontaggio cancella Rui Costa e scrive il suo nome. Ecco la foto incriminata

16 ottobre 2020 19:30

Rui Costa: "Chiesa? Se lascia Firenze lo vedrei bene al Milan. Ribery, uno dei tre fenomeni in Serie A"

30 settembre 2020 10:58

Rui Costa: "Avrei finito la mia carriera alla Fiorentina se non ci fosse stata la crisi economica. Amo Firenze"

06 giugno 2020 12:33

Tuttosport, Moretti: "Una volta Rui Costa mi riprese in allenamento e mi insegnò il rispetto"

29 aprile 2020 12:40

Beldì: "Castrovilli somiglia a Rui Costa. Amrabat? Colpo alla Ribery. Chiesa? A Firenze sei un re, se vai via..."

21 aprile 2020 21:49

Pallavicino: "Rui Costa volle andare a tutti i costi al Milan perchè c'era Terim. La Fiorentina doveva obbligatoriamente vendere"

14 aprile 2020 00:25

Ranieri: "Con Rialti subito sintonia, voleva che tornassi a Firenze. Lo chiamavo "Trichecone mio""

06 aprile 2020 21:50

Firicano su Edmundo: "Una volta Rui Costa preferì passare la palla a Batistuta, lui si arrabbiò tanto che dopo..."

03 aprile 2020 00:53

Rui Costa: "Mi dispiace per la Fiorentina. Speriamo che Iachini riesca a far bene"

31 dicembre 2019 01:34

Rui Costa: "Da lontano tifo Fiorentina. Iachini è abituato a centrare gli obiettivi, ci riuscirà anche a Firenze"

29 dicembre 2019 11:42

Rui Costa: "Mai detto no alla Fiorentina, fra poco vinceranno. Chiesa trovi a Firenze quello che cerca"

17 dicembre 2019 00:01

Rui Costa: "Tifo Fiorentina e Milan, sono sicuro che torneranno presto in alto"

16 dicembre 2019 20:43

Rui Costa sarà il primo regalo a Firenze? E Batistuta è a Firenze

07 giugno 2019 12:18

Bucchioni: "Chiesa resta sicuramente alla Fiorentina, Juve e Inter spiazzate. Rui Costa nuovo ds?"

07 giugno 2019 01:25

Dati: "Rui Costa pensava a tutti, mi regalò un viaggio a Parigi. Edmundo rinunciò ad 1mld pur di andare al carnevale. Batistuta..."

01 aprile 2019 23:14

CARO VITTORIO, NON TI PERDONO PERCHE'...

26 marzo 2019 02:06

Rui Costa: "Chiesa è davvero forte. La Fiorentina è sempre nel cuore, ai miei tempi... "

22 marzo 2019 13:54

Fiorentina-Lazio, era il 15 maggio 1999, quando i biancocelesti persero lo scudetto a Firenze...

09 marzo 2019 11:56

Viviano su Semplici: "Bello avere un mister concittadino. Ogni tanto capisco solo io una sua battuta.."

15 febbraio 2019 22:35

(VIDEO), Giugno mese di tre ricorrenze assai dolci: 1940,1961, 2001 gli anni delle vittorie

16 giugno 2018 16:47

Rui Costa: "Chiesa e Simeone come me e Batistuta? Me lo auguro, sono ragazzi in gamba"

15 giugno 2018 17:53

Rui Costa: "La Fiorentina è nel mio cuore. Spero che Chiesa e Simeone diventino come me e Batistuta"

22 maggio 2018 13:55

Il declino della 10: Da Rui Costa e Mutu ad Oliveira ed Eysseric. Chi sarà il prossimo?

22 maggio 2018 09:26

Rui Costa: "Orgoglioso di aver indossato il numero 10 alla Fiorentina"

22 maggio 2018 08:46

Tanti auguri al campione portoghese ex viola Manuel Rui Costa

29 marzo 2018 09:25

Amoruso: "Bernardeschi è da Juve e lo dimostrerà a tutti. L'approccio sarà fondamentale, che sfide con Rui e Bati..."

09 febbraio 2018 11:25

Gil Dias: "Voglio lasciare il segno, come Rui Costa. Il mio prossimo gol? Quello alla Juve"

06 febbraio 2018 23:02

STUPIDO AMARLO, STUPIDO ODIARLO… IL PENSIERO DI DARIO “GHEBBE”

14 dicembre 2017 19:25

Rossitto: "Chiesa talento puro, può essere come Antognoni. Babbo Enrico innamorato della Fiorentina..."

06 dicembre 2017 18:00

Fifa 17 inserisce il viola Rui Costa tra le leggende del gioco

20 settembre 2017 18:39

Cassano: "La Juventus puo vincere tutto ma il livello si è abbassato. Ricordate la Fiorentina di Batistuta, Rui Costa ed Edmundo?

27 aprile 2017 11:20

"Il più forte che ho allenato? Bati e Rui Costa al primo posto"

10 aprile 2017 16:14

La storia di Manuel Rui Costa. Re di se stesso, maestro di Firenze. Campione assoluto

28 marzo 2017 23:54

Nella top 11 di Rui Costa ci sono anche Batistuta e Paulo Sousa

26 dicembre 2016 12:42

Sarri: "Ho vissuto a Firenze e per me vedere giocare Rui Costa è stata una gioia"

06 dicembre 2016 11:29

Ronaldo: "Quando ero piccolo ammiravo molto Rui Costa"

27 ottobre 2016 15:14

Rui Costa: "Sousa ha vinto ovunque, deve rimanere a Firenze. Bernardeschi deve essere lasciato libero"

12 ottobre 2016 00:00

Rui Costa: "Pochi trofei a Firenze, ma conta l'affetto. Faccio una promessa"

27 agosto 2016 20:58

Festa viola, Rui Costa e Batistuta presenti nelle prossime gare casalinghe. Baggio invece...

24 agosto 2016 11:54

Festa viola, Rui Costa e Baggio non ci saranno, Batistuta nemmeno. Tutti quelli che hanno accettato...

23 agosto 2016 11:25

Tuttosport, Sousa ha chiesto due giocatori del Benfica, a breve l'incontro con Rui Costa

07 giugno 2016 10:39

RICOSTRUIRE L’IMMAGINE...L'EDITORIALE DI DARIO GHEBBE

03 giugno 2016 23:00

RUI COSTA HA DECISO: RIMANE AL BENFICA. ADESSO I VIOLA VIRANO SU...

03 giugno 2016 11:40

"RUI COSTA AD UN PASSO DAL RITORNO ALLA FIORENTINA, LA RISPOSTA E L'OFFERTA AVUTA..."

03 giugno 2016 00:21

Dal Portogallo, la Fiorentina ha fatto un'offerta che Rui Costa non può rifiutare

02 giugno 2016 16:27

Corvino e il suo viaggio in Portogallo, il confronto con Sousa. Ma all'orizzonte c'è Rui Costa...

01 giugno 2016 09:47

Clamoroso ma vero, Corvino vuole portare Rui Costa a Firenze come nuovo direttore sportivo

31 maggio 2016 01:19

RUI E QUELLA GRADITA SORPRESA DA COGNIGNI IN PORTOGALLO

03 maggio 2016 20:35

Archivio

Esplora l'archivio di Rui Costa

Sett. 13
Sett. 50 Sett. 45 Sett. 42 Sett. 38 Sett. 14 Sett. 5
Sett. 46 Sett. 19 Sett. 16
Sett. 40 Sett. 24 Sett. 8 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 43 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 6 Sett. 5
Sett. 36 Sett. 27 Sett. 21 Sett. 19 Sett. 12
Sett. 42 Sett. 40 Sett. 23 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 23 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 10 Sett. 7
Sett. 24 Sett. 21 Sett. 13 Sett. 6
Sett. 50 Sett. 49 Sett. 38 Sett. 17 Sett. 15 Sett. 13
Sett. 52 Sett. 49 Sett. 43 Sett. 41 Sett. 34 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 18