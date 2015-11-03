Notizie Rui Costa Fiorentina

Adani: "Rui Costa un uomo speciale, un 10 che crea e inventa corridoi che non si immaginano"
23 marzo 2026 22:39
Rui Costa: "In Italia ho vissuto 12 anni meravigliosi: più titoli al Milan, nella Fiorentina più passione"
12 dicembre 2025 21:49
Rui Costa confermato come presidente del Benfica, l'ex 10 della Fiorentina resterà in carica altri 4 anni
09 novembre 2025 12:03
Pallavicino: "Rui Costa non voleva lasciare Firenze. Accettò solo per salvare la Fiorentina dal fallimento"
13 ottobre 2025 23:23
Da un esonero all'altro Mourinho ritrova sempre una panchina. Rui Costa gli affida il Benfica
18 settembre 2025 23:21
L'aneddoto di Malesani: "Una volta spiegai a Rui Costa come fare un passaggio, lui mi ringraziò"
05 aprile 2025 17:43
Ndour: “Firenze piazza giusta per me. Rui Costa? Mi trattava come un figlio. Lo stimo a 360 gradi”
02 aprile 2025 08:45
Rui Costa: "Sono sempre affezionato alla Fiorentina ed al Milan, le guardo con piacere quando posso"
30 gennaio 2025 13:26
"Assist di Rui Costa e diagonale di Batistuta, sul primo gol abbiamo rivisto l'azione di quella Fiorentina"
11 novembre 2024 12:43
Pellegatti: "Se Leao avesse Rui Costa in campo sarebbe davanti al portiere 20 volte a partita"
06 maggio 2024 17:46
Polverosi: "Se Beltran avesse Scamacca farebbe più assist, anche Rui Costa farebbe fatica con Belotti"
16 aprile 2024 14:57
Rui Costa ammette: "La partita contro l'Inter per me è un derby. Mi sento milanista e fiorentino"
03 ottobre 2023 14:23
Cecchi Gori: "Sempre stato in buoni rapporti, mi chiedeva Rui Costa continuamente"
13 giugno 2023 10:18
"Al Milan non passavano la palla a Rui Costa perchè veniva dalla Fiorentina. All'inizio era disperato"
21 febbraio 2023 15:25
Dal Portogallo: scoppia lo scandalo partite truccate, indagato Rui Costa ed il Benfica
08 gennaio 2023 10:15
"Cecchi Gori chiamò Sconcerti per Vialli, poi arrivò Mancini. Prima della finale lite Mancini-Rui Costa"
20 dicembre 2022 14:38
Guidolin rivela: "Ero sicuro di venire alla Fiorentina quando c'era Rui Costa, il Vicenza disse di no"
22 novembre 2022 16:44
Rui Costa: "Ho grande nostalgia della Fiorentina, mi è entrata nel cuore con una potenza tremenda"
17 novembre 2022 14:04
Adani: "Rui Costa ha fatto vedere ad Agnelli come si fa calcio, chi spende 70 milioni per Vlahovic e chi..."
29 ottobre 2022 11:17
Adani ricorda: "Quando avevo qualche difficoltà davo la palla a Rui Costa, come metterla in banca"
23 aprile 2022 11:40
Cecchi Gori: "Rui Costa il più forte avuto nella Fiorentina. Vlahovic non ti fa vincere contro le grandi"
16 aprile 2022 10:18
Adani ricorda Batistuta: "Calciava a fine allenamento fino a quando il piede non gli faceva male"
25 marzo 2022 22:32
Rui Costa era stato massacrato dai tifosi del Benfica, ora la rivincita: "Siamo ai quarti di Champions"
16 marzo 2022 16:30
Adani ricorda: "Cecchi Gori ogni anno rinnovava Batistuta e Rui Costa e gli dava 1 miliardo in più"
11 febbraio 2022 23:06
Benfica perde in casa e i tifosi se la prendono con Rui Costa: "Mi prendo io tutte le responsabilità"
03 febbraio 2022 17:44
Rui Costa promosso come presidente del Benfica: "Rifiutare sarebbe stata vigliaccata"
09 settembre 2021 14:39
Rui Costa, ex capitano viola nuovo presidente del Benfica. Lo annuncia il club attraverso una nota
09 luglio 2021 22:00
D. Rossi: "Non basterà solo Gattuso per tornare ai vertici: bisogna mettergli a disposizione una squadra all'altezza"
28 maggio 2021 14:16
Flachi: "Volevo diventare il Totti della Fiorentina. Io ho fatto tanti errori. Vi racconto quando Rui Costa..."
13 maggio 2021 22:22
Gonzalo Rodriguez: "Sempre grato ai tifosi della Fiorentina. Il mio addio accolto con gentilezza"
28 marzo 2021 18:11
Calhanoglu con un fotomontaggio cancella Rui Costa e scrive il suo nome. Ecco la foto incriminata
16 ottobre 2020 19:30
Rui Costa: "Chiesa? Se lascia Firenze lo vedrei bene al Milan. Ribery, uno dei tre fenomeni in Serie A"
30 settembre 2020 10:58
Rui Costa: "Avrei finito la mia carriera alla Fiorentina se non ci fosse stata la crisi economica. Amo Firenze"
06 giugno 2020 12:33
Tuttosport, Moretti: "Una volta Rui Costa mi riprese in allenamento e mi insegnò il rispetto"
29 aprile 2020 12:40
Beldì: "Castrovilli somiglia a Rui Costa. Amrabat? Colpo alla Ribery. Chiesa? A Firenze sei un re, se vai via..."
21 aprile 2020 21:49
Pallavicino: "Rui Costa volle andare a tutti i costi al Milan perchè c'era Terim. La Fiorentina doveva obbligatoriamente vendere"
14 aprile 2020 00:25
Ranieri: "Con Rialti subito sintonia, voleva che tornassi a Firenze. Lo chiamavo "Trichecone mio""
06 aprile 2020 21:50
Firicano su Edmundo: "Una volta Rui Costa preferì passare la palla a Batistuta, lui si arrabbiò tanto che dopo..."
03 aprile 2020 00:53
Rui Costa: "Mi dispiace per la Fiorentina. Speriamo che Iachini riesca a far bene"
31 dicembre 2019 01:34
Rui Costa: "Da lontano tifo Fiorentina. Iachini è abituato a centrare gli obiettivi, ci riuscirà anche a Firenze"
29 dicembre 2019 11:42
Rui Costa: "Mai detto no alla Fiorentina, fra poco vinceranno. Chiesa trovi a Firenze quello che cerca"
17 dicembre 2019 00:01
Rui Costa: "Tifo Fiorentina e Milan, sono sicuro che torneranno presto in alto"
16 dicembre 2019 20:43
Rui Costa sarà il primo regalo a Firenze? E Batistuta è a Firenze
07 giugno 2019 12:18
Bucchioni: "Chiesa resta sicuramente alla Fiorentina, Juve e Inter spiazzate. Rui Costa nuovo ds?"
07 giugno 2019 01:25
Dati: "Rui Costa pensava a tutti, mi regalò un viaggio a Parigi. Edmundo rinunciò ad 1mld pur di andare al carnevale. Batistuta..."
01 aprile 2019 23:14
CARO VITTORIO, NON TI PERDONO PERCHE'...
26 marzo 2019 02:06
Rui Costa: "Chiesa è davvero forte. La Fiorentina è sempre nel cuore, ai miei tempi... "
22 marzo 2019 13:54
Fiorentina-Lazio, era il 15 maggio 1999, quando i biancocelesti persero lo scudetto a Firenze...
09 marzo 2019 11:56
Viviano su Semplici: "Bello avere un mister concittadino. Ogni tanto capisco solo io una sua battuta.."
15 febbraio 2019 22:35
(VIDEO), Giugno mese di tre ricorrenze assai dolci: 1940,1961, 2001 gli anni delle vittorie
16 giugno 2018 16:47
Rui Costa: "Chiesa e Simeone come me e Batistuta? Me lo auguro, sono ragazzi in gamba"
15 giugno 2018 17:53
Rui Costa: "La Fiorentina è nel mio cuore. Spero che Chiesa e Simeone diventino come me e Batistuta"
22 maggio 2018 13:55
Il declino della 10: Da Rui Costa e Mutu ad Oliveira ed Eysseric. Chi sarà il prossimo?
22 maggio 2018 09:26
Rui Costa: "Orgoglioso di aver indossato il numero 10 alla Fiorentina"
22 maggio 2018 08:46
Tanti auguri al campione portoghese ex viola Manuel Rui Costa
29 marzo 2018 09:25
Amoruso: "Bernardeschi è da Juve e lo dimostrerà a tutti. L'approccio sarà fondamentale, che sfide con Rui e Bati..."
09 febbraio 2018 11:25
Gil Dias: "Voglio lasciare il segno, come Rui Costa. Il mio prossimo gol? Quello alla Juve"
06 febbraio 2018 23:02
STUPIDO AMARLO, STUPIDO ODIARLO… IL PENSIERO DI DARIO “GHEBBE”
14 dicembre 2017 19:25
Rossitto: "Chiesa talento puro, può essere come Antognoni. Babbo Enrico innamorato della Fiorentina..."
06 dicembre 2017 18:00
Fifa 17 inserisce il viola Rui Costa tra le leggende del gioco
20 settembre 2017 18:39
Cassano: "La Juventus puo vincere tutto ma il livello si è abbassato. Ricordate la Fiorentina di Batistuta, Rui Costa ed Edmundo?
27 aprile 2017 11:20
"Il più forte che ho allenato? Bati e Rui Costa al primo posto"
10 aprile 2017 16:14
La storia di Manuel Rui Costa. Re di se stesso, maestro di Firenze. Campione assoluto
28 marzo 2017 23:54
Nella top 11 di Rui Costa ci sono anche Batistuta e Paulo Sousa
26 dicembre 2016 12:42
Sarri: "Ho vissuto a Firenze e per me vedere giocare Rui Costa è stata una gioia"
06 dicembre 2016 11:29
Ronaldo: "Quando ero piccolo ammiravo molto Rui Costa"
27 ottobre 2016 15:14
Rui Costa: "Sousa ha vinto ovunque, deve rimanere a Firenze. Bernardeschi deve essere lasciato libero"
12 ottobre 2016 00:00
Rui Costa: "Pochi trofei a Firenze, ma conta l'affetto. Faccio una promessa"
27 agosto 2016 20:58
Festa viola, Rui Costa e Batistuta presenti nelle prossime gare casalinghe. Baggio invece...
24 agosto 2016 11:54
Festa viola, Rui Costa e Baggio non ci saranno, Batistuta nemmeno. Tutti quelli che hanno accettato...
23 agosto 2016 11:25
Tuttosport, Sousa ha chiesto due giocatori del Benfica, a breve l'incontro con Rui Costa
07 giugno 2016 10:39
RICOSTRUIRE L’IMMAGINE...L'EDITORIALE DI DARIO GHEBBE
03 giugno 2016 23:00
RUI COSTA HA DECISO: RIMANE AL BENFICA. ADESSO I VIOLA VIRANO SU...
03 giugno 2016 11:40
"RUI COSTA AD UN PASSO DAL RITORNO ALLA FIORENTINA, LA RISPOSTA E L'OFFERTA AVUTA..."
03 giugno 2016 00:21
Dal Portogallo, la Fiorentina ha fatto un'offerta che Rui Costa non può rifiutare
02 giugno 2016 16:27
Corvino e il suo viaggio in Portogallo, il confronto con Sousa. Ma all'orizzonte c'è Rui Costa...
01 giugno 2016 09:47
Clamoroso ma vero, Corvino vuole portare Rui Costa a Firenze come nuovo direttore sportivo
31 maggio 2016 01:19
RUI E QUELLA GRADITA SORPRESA DA COGNIGNI IN PORTOGALLO
03 maggio 2016 20:35
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