Fifa 17 inserisce il viola Rui Costa tra le leggende del gioco
Una grande occasione per i tifosi della Fiorentina che giocano al famose videogame di calcio
A cura di Redazione Labaroviola
20 settembre 2017 18:39
Il famoso gioco di EA Sports ha svelato i nomi dei giocatori che hanno fatto la storia del calcio eletti a "Icone", presenti con tre versioni in diversi momenti della loro carriera. Tra questi c'è anche il viola Manuel Rui Costa con il primo valore registrato proprio nel primo anno da giocatore della Fiorentina.