L'aneddoto di Malesani: "Una volta spiegai a Rui Costa come fare un passaggio, lui mi ringraziò"

L'ex allenatore viola, Alberto Malesani, intervistato da Sportweek, ha parlato della sua esperienza alla Fiorentina e al Parma, costruendo la sua formazione dei sogni utilizzando i componenti delle ro...

L'ex allenatore viola, Alberto Malesani, intervistato da Sportweek, ha parlato della sua esperienza alla Fiorentina e al Parma, costruendo la sua formazione dei sogni utilizzando i componenti delle rose delle due squadre da lui allenate. Queste le sue scelte, con un aneddoto che vede protagonista Rui Costa:

"Formazione dei sogni? Buffon in porta, sempre sereno e allegro. La difesa del Parma che ha vinto la Coppa Uefa: Thuram, sempre allegro e... curioso, con Sensini e Cannavaro, che mi ha fatto spendere un sacco di soldi. A centrocampo, ci metto Fuser, Boghossian, Sandro Cois e Michele Serena. In attacco? Insieme a Veron, ci metto Rui Costa e Batistuta, i fenomeni della mia Fiorentina. In panchina Rinus Michels".

Rui Costa? Fuoriclasse umile e magico. Una volta gli spiegai come fare un passaggio e lui mi ringraziò".