Notizie Malesani Fiorentina

Malesani incredulo: “La Fiorentina non ha una rosa da primi posti ma nemmeno da ultime posizioni”
06 marzo 2026 09:06
Malesani: “Palladino? Con lui continuità, l’arrivo di Pioli ha influito negativamente. Problema credo sia mentale”
06 marzo 2026 09:04
Malesani: “La Fiorentina deve azzerare tutto e fare gruppo. Non facile, non abituata a lottare per la salvezza”
06 marzo 2026 09:02
Malesani rivela: “Cecchi Gori stava vendendo Batistuta nel ‘97, ma lo convinsi a non cederlo”
15 novembre 2025 15:14
Malesani spiega: "Vanoli è l'uomo giusto per la Fiorentina. Italiano è il migliore allenatore in Europa"
11 novembre 2025 22:42
Malesani sicuro: "Pioli è Pioli". Poi punge la Fiorentina: "A Bologna c'è Sartori, a Firenze no"
25 ottobre 2025 10:20
Malesani: "I tifosi li conosco bene, pretendono molto, ma ho fiducia in Palladino e nella società"
21 maggio 2025 22:53
L'aneddoto di Malesani: "Una volta spiegai a Rui Costa come fare un passaggio, lui mi ringraziò"
05 aprile 2025 17:43
Malesani bacchetta: "Non esiste nella maniera più assoluta parlare di esonero riferito a Palladino"
22 febbraio 2025 09:09
Malesani: “Kean un po’ somiglia a Batistuta, ma fare come lui è difficile. Ma non chiediamo troppo alla Fiorentina”
12 novembre 2024 10:33
Malesani: "Italiano è all'apice della carriera. Palladino mi incuriosisce, la Fiorentina è la prova del 9"
25 luglio 2024 13:47
Malesani: "Avevo una squadra incredibile, alla Fiorentina ho sognato davvero, i fiorentini mi hanno subito capito"
05 giugno 2024 13:51
Malesani: “Italiano simile a me. Un consiglio per Atene? Non dica niente ai giocatori fino a prima della partita”
11 maggio 2024 08:52
Oliveira: "A Ikonè manca tranquillità davanti la porta. Io non segnavo, poi grazie a Malesani feci 15 gol"
06 marzo 2023 13:41
Malesani: "Ricordo tutto della mia Fiorentina. Sarei rimasto, ma non potevo aspettare la società"
09 dicembre 2022 19:25
Italiano: "É stata la mia fonte di ispirazione" Malesani emozionato: "Davvero? Che bella soddisfazione"
10 giugno 2022 13:22
Malesani ricorda: "Batistuta e Rui Costa non vedevano bene Edmundo. Via per colpa di Cecchi Gori"
11 marzo 2022 19:01
Malesani consiglia: "Mi piace la Fiorentina, Callejon deve essere titolare perchè dà equilibrio"
03 febbraio 2022 13:06
Toldo: "Italiano non è come Malesani. Lo hanno fatto fuori per quello che diceva e faceva"
28 settembre 2021 22:01
Malesani: "La Fiorentina può essere la sorpresa del campionato. Intrigato da Italiano, è intelligente"
21 luglio 2021 10:05
Malesani: "Firenze meravigliosa, quando vennero centinaia di tifosi viola a casa per chiedermi..."
23 novembre 2018 12:29
Malesani: “Mi hanno dato di ubriacone sui social, ma ero malato. Basta cazz***”
19 novembre 2018 14:30
Oliveira: "Simeone non segna? Serve pazienza, la squadra non gioca per lui. Successe anche a me con Malesani, poi..."
20 febbraio 2018 15:56
"Il più forte che ho allenato? Bati e Rui Costa al primo posto"
10 aprile 2017 16:14
Archivio