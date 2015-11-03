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Notizie Malesani Fiorentina

Malesani incredulo: “La Fiorentina non ha una rosa da primi posti ma nemmeno da ultime posizioni”

06 marzo 2026 09:06

Malesani: “Palladino? Con lui continuità, l’arrivo di Pioli ha influito negativamente. Problema credo sia mentale”

06 marzo 2026 09:04

Malesani: “La Fiorentina deve azzerare tutto e fare gruppo. Non facile, non abituata a lottare per la salvezza”

06 marzo 2026 09:02

Malesani rivela: “Cecchi Gori stava vendendo Batistuta nel ‘97, ma lo convinsi a non cederlo”

15 novembre 2025 15:14

Malesani spiega: "Vanoli è l'uomo giusto per la Fiorentina. Italiano è il migliore allenatore in Europa"

11 novembre 2025 22:42

Malesani sicuro: "Pioli è Pioli". Poi punge la Fiorentina: "A Bologna c'è Sartori, a Firenze no"

25 ottobre 2025 10:20

Malesani: "I tifosi li conosco bene, pretendono molto, ma ho fiducia in Palladino e nella società"

21 maggio 2025 22:53

L'aneddoto di Malesani: "Una volta spiegai a Rui Costa come fare un passaggio, lui mi ringraziò"

05 aprile 2025 17:43

Malesani bacchetta: "Non esiste nella maniera più assoluta parlare di esonero riferito a Palladino"

22 febbraio 2025 09:09

Malesani: “Kean un po’ somiglia a Batistuta, ma fare come lui è difficile. Ma non chiediamo troppo alla Fiorentina” 

12 novembre 2024 10:33

Malesani: "Italiano è all'apice della carriera. Palladino mi incuriosisce, la Fiorentina è la prova del 9"

25 luglio 2024 13:47

Malesani: "Avevo una squadra incredibile, alla Fiorentina ho sognato davvero, i fiorentini mi hanno subito capito"

05 giugno 2024 13:51

Malesani: “Italiano simile a me. Un consiglio per Atene? Non dica niente ai giocatori fino a prima della partita”

11 maggio 2024 08:52

Oliveira: "A Ikonè manca tranquillità davanti la porta. Io non segnavo, poi grazie a Malesani feci 15 gol"

06 marzo 2023 13:41

Malesani: "Ricordo tutto della mia Fiorentina. Sarei rimasto, ma non potevo aspettare la società"

09 dicembre 2022 19:25

Italiano: "É stata la mia fonte di ispirazione" Malesani emozionato: "Davvero? Che bella soddisfazione"

10 giugno 2022 13:22

Malesani ricorda: "Batistuta e Rui Costa non vedevano bene Edmundo. Via per colpa di Cecchi Gori"

11 marzo 2022 19:01

Malesani consiglia: "Mi piace la Fiorentina, Callejon deve essere titolare perchè dà equilibrio"

03 febbraio 2022 13:06

Toldo: "Italiano non è come Malesani. Lo hanno fatto fuori per quello che diceva e faceva"

28 settembre 2021 22:01

Malesani: "La Fiorentina può essere la sorpresa del campionato. Intrigato da Italiano, è intelligente"

21 luglio 2021 10:05

Malesani: "Firenze meravigliosa, quando vennero centinaia di tifosi viola a casa per chiedermi..."

23 novembre 2018 12:29

Malesani: “Mi hanno dato di ubriacone sui social, ma ero malato. Basta cazz***”

19 novembre 2018 14:30

Oliveira: "Simeone non segna? Serve pazienza, la squadra non gioca per lui. Successe anche a me con Malesani, poi..."

20 febbraio 2018 15:56

"Il più forte che ho allenato? Bati e Rui Costa al primo posto"

10 aprile 2017 16:14

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