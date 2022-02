Malesani consiglia: “Mi piace la Fiorentina, Callejon deve essere titolare perchè dà equilibrio”

Alberto Malesani, ex allenatore della Fiorentina ha parlato a La Gazzetta dello Sport della squadra viola, queste le sue parole:

«Dopo tanto tempo sono tornato allo stadio: ho visto Verona-Fiorentina. Mi piace la Fiorentina: nel secondo tempo ha messo quattro uomini che le hanno dato più equilibrio, vale a dire Castrovilli, Odriozola, Callejon e Saponara. Per me Italiano dovrebbe partire con loro dal primo minuto… L’assenza di Vlahovic? Peserà, certo, e sarà decisiva ancor di più nella misura in cui i suoi sostituti sapranno difendere palla e vedere la porta con continuità come faceva Dusan quando era assediato dai difensori» conclude Malesani.

