Corriere fiorentino scrive: “Nardella cerca investitori per il Franchi se Commisso non contribuisce”

Il giornalista Leonardo Bardazzi sul Corriere fiorentino ha parlato delle alternative a Commisso che il sindaco di Firenze Dario Nardella starebbe cercando per il resyling del nuovo stadio Franchi:

“Trovare le coperture economiche per portare in fondo l’intero progetto di riqualificazione di Campo di Marte, anche senza i soldi di Rocco Commisso. È questo il piano B a cui sta lavorando Palazzo Vecchio, che da un lato spera che quello del presidente viola sia solo uno sfogo, ma dall’altro continua ad andare avanti per la sua strada. I soldi del Pnrr per il Franchi infatti ci sono, tanto che i 95 milioni arrivati dal Ministero della Cultura sono già stati inseriti nel bilancio chiuso proprio martedì scorso.

Sottotraccia intanto la diplomazia è al lavoro, tanto che sono già stati diversi gli incontri tra lo stesso Nardella e il d.g. viola Joe Barone: tra i due si è discusso del rinnovo della convenzione sullo stadio (è in scadenza e sarebbe rinnovata, allo stesso canone, fino al termine dei lavori sul Franchi), senza mai entrare troppo nel merito dell’area commerciale (l’investimento per la Fiorentina sarebbe intorno ai 30 milioni), perché il club vuole prima conoscere i dettagli del progetto e poi semmai esporsi in pubblico. Anche per questo, Nardella sta battendo altre piste.

Con il Credito Sportivo, ma anche con Bei, la Banca Europea degli Investimenti, è in piedi da tempo un’ipotesi di finanziamento almeno di una parte dei circa 100 milioni che servono per coprire interamente il progetto di riqualificazione dell’intera zona di Campo di Marte. C’è di più, però. Perché il Comune, presto, potrebbe presentare un’ulteriore progetto che gli consentirebbe di attingere ad altri fondi sempre legati al Pnrr.

Fosse così, la strada sarebbe più in discesa per Nardella, che con lo stadio, come noto, si gioca la faccia, ma che, al tempo stesso, si trova a fare i conti con gli sfoghi di Commisso e con i «no» del soprintendente Pessina, anche di recente punzecchiato dal sindaco sulla ruota panoramica e soprattutto sulle pensiline della tramvia.”

