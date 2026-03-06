6 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:16

Malesani: "Palladino? Con lui continuità, l'arrivo di Pioli ha influito negativamente. Problema credo sia mentale"

Malesani: “Palladino? Con lui continuità, l’arrivo di Pioli ha influito negativamente. Problema credo sia mentale”

Redazione

6 Marzo · 09:04

Aggiornamento: 6 Marzo 2026 · 09:04

"La Fiorentina non è partita bene ed è rimasta indietro"

Il doppio ex di Fiorentina e Parma Alberto Malesani è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole: “Difficile dirlo per chi non è dentro e non può sapere come stiano veramente le cose, però la vedo come la classica stagione nata male. Può succedere quando non hai le idee chiare: la squadra aveva trovato una continuità con Raffaele Palladino in panchina e il cambio di allenatore ha influito negativamente.

La Fiorentina non è partita bene, e rimasta indietro e cosi si è ritrovata senza accorgersene in una situazione complicata. Credo che adesso il problema della squadra sia soprattutto a livello mentale, perché le qualità ci sono. Prendiamo Moise Kean, che per me è una delle migliori punte italiane: la scorsa stagione è stato strepitoso, segnando 25 gol tra campionato e coppe, adesso anche lui è sotto tono”.

