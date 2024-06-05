Malesani: "Avevo una squadra incredibile, alla Fiorentina ho sognato davvero, i fiorentini mi hanno subito capito"

L'ex tecnico della Fiorentina è tornato sulla sua esperienza in casa viola del 1997-98 con grandi campioni come Batistuta

Alberto Malesani compie 70 anni oggi ed è stato intervistato da Gazzetta.it ed ha parlato della sua esperienza fiorentina:"Arrivavo dal Chievo e tutti erano sorpresi nel vedermi lì. Il mio debutto fu indimenticabile: eravamo ad Udine e stavamo perdendo 2-1 poi in un minuto Batistuta fece due gol e la vincemmo. Non potevo stare fermo, io sono un passionale, le emozioni le vivo di petto, non sono una persona fredda. Ho iniziato a correre e me la sono goduta con i tifosi. I fiorentini mi hanno capito subito, avevo un gruppo umile ma di grandi campioni, mi hanno seguito alla grande. Cecchi Gori voleva mettere bocca nella squadra e nella formazione, io non l'accettavo per quello abbiamo litigato."

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