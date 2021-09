Toldo: “Italiano non è come Malesani. Lo hanno fatto fuori per quello che diceva e faceva”

L’ex portiere della Fiorentina Francesco Toldo ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Una squadra forte deve avere due portieri forti, è un bene avere sia Terracciano e sia Dragowski. Drago ci mette sempre la faccia, coraggioso, difende sempre la squadra, questo è un bene. Oggi il calcio è cambiato, è giusto che il portiere sia considerato parte integrante del gioco, se non sai gestire la palla oggi non vieni considerato. Malesani come Italiano? No, Malesani si è fatto seguire subito da tutti a Firenze, giocando un grande calcio offensivo anche se dietro prendevamo tanti gol. Ero scatenato, simpatico diretto e originale, conduceva la squadra in maniera particolare ed ha pagato per le sue idee sul calcio e per come lo descriveva. Non ha simili come allenatori” conclude Toldo.

FABRIZIO ROMANO: “RINNOVO DI VLAHOVIC DIFFICILE, IN ESTATE ANDRA’ VIA”