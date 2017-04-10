"Il più forte che ho allenato? Bati e Rui Costa al primo posto"
Alberto Malesani ha parlato del suo passato a Sky Sport: "ll giocatore più forte mai allenato? Devo mettere al primo Batistuta e Rui Costa: ero giovane quando ho iniziato e mi hanno dato una mano da v...
A cura di Redazione Labaroviola
10 aprile 2017 16:14
Alberto Malesani ha parlato del suo passato a Sky Sport: "ll giocatore più forte mai allenato? Devo mettere al primo Batistuta e Rui Costa: ero giovane quando ho iniziato e mi hanno dato una mano da veri campioni. Dopo di loro ci metto Buffon. Edmundo? Alla fine siamo diventati amici, ci mandavamo a quel paese ma poi ci abbracciavamo negli spogliatoi".