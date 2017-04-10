"Il più forte che ho allenato? Bati e Rui Costa al primo posto"

Alberto Malesani ha parlato del suo passato a Sky Sport: "ll giocatore più forte mai allenato? Devo mettere al primo Batistuta e Rui Costa: ero giovane quando ho iniziato e mi hanno dato una mano da v...

A cura di Redazione Labaroviola 10 aprile 2017 16:14

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