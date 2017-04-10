"Meglio un anno senza coppe. Tenuto Sousa per essere presi in giro"

Enzo Bucchioni ha parlato oggi del momento della Fiorentina, a Radio Bruno:"Ci avviamo verso due settimane importanti per il finale di stagione, la necessità primaria è andare avanti di partita in par...

Enzo Bucchioni ha parlato oggi del momento della Fiorentina, a Radio Bruno:"Ci avviamo verso due settimane importanti per il finale di stagione, la necessità primaria è andare avanti di partita in partita. Le speranza aumentano se vediamo giocare così. L’andamento è altalenante. Voglio sperare che questo alterco tra Sousa e la società porti frutti positivi per la squadra, della serie ‘tu non mi hai dato i giocatori che ti ho chiesto allora voglio dimostrarti che sono bravo con quelli che ho’. I programmi futuri della società sono di rifondazione totale per competere per la Champions, un anno di transizione senza coppe agevolerebbe qualsiasi allenatore. Spero che sia così. Il calendario non ci agevola perché dobbiamo affrontare Inter, Napoli e Lazio.

Poi sull'allenatore: "Sousa? Non mi meraviglio, la società l’ha voluto tenere e ora si prende anche le prese di giro. Era chiaro dall’anno scorso che con Sousa sarebbe stata una stagione da buttare e le occasioni per esonerarlo ce ne sono state. Questa società si sta facendo prendere in giro dall’allenatore e l’errore è proprio di chi lo ha voluto tenere a Firenze. Sousa vuole prendersi una grandissima rivincita nei confronti della Fiorentina”.