Malesani: “I tifosi li conosco bene, pretendono molto, ma ho fiducia in Palladino e nella società”

Il tecnico di lungo corso ed ex Fiorentina Alberto Malesani ha rilasciato un’intervista nel corso della festa per i venti anni del Viola Club Firenze 2005 . Queste le sue parole, iniziando da una considerazione sul Viola Park : “Questa sera sono venuto perché mi piaceva il riconoscimento per questo Viola Club, ma ancor di più è stata la gioia di vedere un centro bellissimo per la Fiorentina. Un centro così non ce l’ha nessuno. Sarà un punto di partenza per creare una grande Fiorentina. Sono convinto che arriveranno i risultati.“